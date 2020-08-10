Как сделать арбузный сорбет с белым вином

Рецепт освежающего летнего десерта из арбузной мякоти, лайма и вина

Сорбет – идеальный фруктовый десерт для лета. Как и все французские лакомства, он невероятно вкусный, отличается изящным внешним видом, а еще в нем минимум калорий.

Мы поделимся рецептом арбузного сорбета с лаймом и белым вином. Желательно, чтобы арбуз был сочный и сладкий. Если вы не употребляете алкоголь, замените вино виноградным соком.

Сорбет из арбуза с белым вином

Арбузный сорбет Фото: Depositphotos

Время приготовления:

3 часа

Калорийность:

163 ккал на 100 г

Ингредиенты:

500 г мякоти арбуза

100-150 мл белого вина

1 лайм

Сахар или мед – по желанию

Способ приготовления:

Арбуз разрезать, извлечь мякоть, очистить от косточек, нарезать кубиками. Поместить арбузные кубики в чашу блендера, добавить туда вино и сок лайма. Хорошо все взбить. Можно добавить сахар или мед по вкусу. Поставить чашу блендера в морозильную камеру на 30 минут, затем опять взбить охлажденную массу. Опять поставить в морозильную камеру. Как только масса начнет застывать, ее необходимо опять взбить. Так нужно поступить несколько раз, чтобы сорбет получился воздушным.

Полезный совет

Готовый сорбет вынуть минут за 15 до подачи, так будет легче раскладывать его по креманкам.

Смотрите видео, как выбрать вкусный арбуз:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить фруктовый лед "Космополитен" и делились рецептами вкусного домашнего мороженого.

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