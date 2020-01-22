Как сделать быструю пиццу на кефире

Рецепт домашней пиццы с ветчиной, грибами и оливками

Пицца на кефире в духовке Фото: Pixabay

Пицца – блюдо, которое любят почти все. Предлагаем попробовать простой рецепт вкусной пиццы с нежнейшим тестом на кефире. Домашние обязательно попросят добавки!

Смотрите видео, как сделать необычную пиццу:

Пицца на кефире с грибами и ветчиной

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

179 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Мука – 1,5 стакана

Сметана – 2 ст. л.

Кефир – 150 мл

Сливочное масло или маргарин – 50 г

Соль – 1 щепотка

Сода – 0,5 ч. л.

Сахар – 1 ч. л.

Ветчина – 150 г

Маринованные грибы – 150 г

Томатный соус – 3 ст. л.

Твердый сыр – 200 г

Оливки – по вкусу

Способ приготовления:

Смешайте кефир и сметану, добавьте соль и соду. Оставьте на пару минут, чтобы сода начала пенилась, затем добавьте сахар и размягченное масло или маргарин. Добавьте постепенно просеянную муку и замесите мягкое тесто. Распределите тесто руками на противне, смазанном маслом. Смажьте тесто томатным соусом, посыпьте тонко нарезанной ветчиной, маринованными грибами, дольками помидор, нарезанными оливками, посыпьте тертым сыром. Выпекайте пиццу в разогретой до 180 ºС духовке до готовности.

На заметку

Главным достоинством теста на кефире является скорость и простота в его приготовлении. Использовать можно самые разнообразные начинки и радовать своих родных каждый день вкуснейшим блюдом.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить тесто для пиццы в хлебопечке. "Сегодня" также писали, как сделать домашнюю пиццу с колбасой и сыром.

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