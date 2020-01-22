Как сделать быструю пиццу на кефире
Рецепт домашней пиццы с ветчиной, грибами и оливками
Пицца – блюдо, которое любят почти все. Предлагаем попробовать простой рецепт вкусной пиццы с нежнейшим тестом на кефире. Домашние обязательно попросят добавки!
Смотрите видео, как сделать необычную пиццу:
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Пицца на кефире с грибами и ветчиной
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 179 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Мука – 1,5 стакана
- Сметана – 2 ст. л.
- Кефир – 150 мл
- Сливочное масло или маргарин – 50 г
- Соль – 1 щепотка
- Сода – 0,5 ч. л.
- Сахар – 1 ч. л.
- Ветчина – 150 г
- Маринованные грибы – 150 г
- Томатный соус – 3 ст. л.
- Твердый сыр – 200 г
- Оливки – по вкусу
Способ приготовления:
- Смешайте кефир и сметану, добавьте соль и соду. Оставьте на пару минут, чтобы сода начала пенилась, затем добавьте сахар и размягченное масло или маргарин.
- Добавьте постепенно просеянную муку и замесите мягкое тесто. Распределите тесто руками на противне, смазанном маслом.
- Смажьте тесто томатным соусом, посыпьте тонко нарезанной ветчиной, маринованными грибами, дольками помидор, нарезанными оливками, посыпьте тертым сыром.
- Выпекайте пиццу в разогретой до 180 ºС духовке до готовности.
На заметку
Главным достоинством теста на кефире является скорость и простота в его приготовлении. Использовать можно самые разнообразные начинки и радовать своих родных каждый день вкуснейшим блюдом.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить тесто для пиццы в хлебопечке. "Сегодня" также писали, как сделать домашнюю пиццу с колбасой и сыром.
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