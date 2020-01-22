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Как сделать быструю пиццу на кефире

Рецепт домашней пиццы с ветчиной, грибами и оливками

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:17
Пицца на кефире в духовке
Пицца на кефире в духовке
Фото: Pixabay

Пицца – блюдо, которое любят почти все. Предлагаем попробовать простой рецепт вкусной пиццы с нежнейшим тестом на кефире. Домашние обязательно попросят добавки!

Смотрите видео, как сделать необычную пиццу:

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Пицца на кефире с грибами и ветчиной

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 179 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Мука – 1,5 стакана
  • Сметана – 2 ст. л.
  • Кефир – 150 мл
  • Сливочное масло или маргарин – 50 г
  • Соль – 1 щепотка
  • Сода – 0,5 ч. л.
  • Сахар – 1 ч. л.
  • Ветчина – 150 г
  • Маринованные грибы – 150 г
  • Томатный соус – 3 ст. л.
  • Твердый сыр – 200 г
  • Оливки – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Смешайте кефир и сметану, добавьте соль и соду. Оставьте на пару минут, чтобы сода начала пенилась, затем добавьте сахар и размягченное масло или маргарин.
  2. Добавьте постепенно просеянную муку и замесите мягкое тесто. Распределите тесто руками на противне, смазанном маслом.
  3. Смажьте тесто томатным соусом, посыпьте тонко нарезанной ветчиной, маринованными грибами, дольками помидор, нарезанными оливками, посыпьте тертым сыром.
  4. Выпекайте пиццу в разогретой до 180 ºС духовке до готовности.

На заметку

Главным достоинством теста на кефире является скорость и простота в его приготовлении. Использовать можно самые разнообразные начинки и радовать своих родных каждый день вкуснейшим блюдом.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить тесто для пиццы в хлебопечке. "Сегодня" также писали, как сделать домашнюю пиццу с колбасой и сыром.

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Источник: Сегодня
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