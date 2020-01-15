Как сделать быстрый крабовый салат с помидорами и сыром
Отличный салат к приходу гостей
Этот простой и очень вкусный салат из крабовых палочек готовится за считанные минуты. В его состав входят: крабовые палочки, твердый сыр, свежие помидоры и чесночный майонез. Перед подачей блюдо можно украсить зеленью.
Смотрите видео, как приготовить фаршированные крабовые палочки:
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Крабовый салат с помидорами и сыром
Время приготовления:
- 10 минут
Калорийность:
- 156 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Крабовые палочки – 200 г
- Сыр – 100 г
- Помидор – 2 шт.
- Зубчик чеснока – 2 шт.
- Майонез – 2 ст. л.
Способ приготовления:
- Помидоры промыть, чеснок очистить.
- В миску нарезать соломкой помидоры и добавить прессованный чеснок.
- Добавить нарезанные крабовые палочки и тертый сыр.
- Заправить майонезом и перемешать салат.
- Выложить в салатницу и подавать.
Как выбрать качественные крабовые палочки
- На упаковке обязательно должна быть напечатана подробная информация о производителе, составе, месте и дате изготовления, сроке годности и условиях хранения;
- Если в составе на первом месте значится сурими или рыбное филе, значит, рыба в нем составляет большую часть объема;
- Хорошие крабовые палочки аккуратные и ровные, сочные и упругие. Окрашены они могут быть только с одной стороны, цвет – от светло-розового до ярко-красного. Основная часть палочки – белая;
- Охлажденные крабовые палочки должны находиться в холодильных витринах, замороженные – в холодильных шкафах.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить рулет из лаваша с крабовыми палочками. "Сегодня" также делились рецептом салата из крабовых палочек и кальмаров.
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Источник: Сегодня