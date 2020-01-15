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Как сделать быстрый крабовый салат с помидорами и сыром

Отличный салат к приходу гостей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:51
Крабовый салат с помидорами и сыром
Крабовый салат с помидорами и сыром
Фото: Depositphotos

Этот простой и очень вкусный салат из крабовых палочек готовится за считанные минуты. В его состав входят: крабовые палочки, твердый сыр, свежие помидоры и чесночный майонез. Перед подачей блюдо можно украсить зеленью.

Смотрите видео, как приготовить фаршированные крабовые палочки:

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Крабовый салат с помидорами и сыром

Время приготовления:

  • 10 минут

Калорийность:

  • 156 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Крабовые палочки – 200 г
  • Сыр – 100 г
  • Помидор – 2 шт.
  • Зубчик чеснока – 2 шт.
  • Майонез – 2 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Помидоры промыть, чеснок очистить.
  2. В миску нарезать соломкой помидоры и добавить прессованный чеснок.
  3. Добавить нарезанные крабовые палочки и тертый сыр.
  4. Заправить майонезом и перемешать салат.
  5. Выложить в салатницу и подавать.

Как выбрать качественные крабовые палочки

  • На упаковке обязательно должна быть напечатана подробная информация о производителе, составе, месте и дате изготовления, сроке годности и условиях хранения;
  • Если в составе на первом месте значится сурими или рыбное филе, значит, рыба в нем составляет большую часть объема;
  • Хорошие крабовые палочки аккуратные и ровные, сочные и упругие. Окрашены они могут быть только с одной стороны, цвет – от светло-розового до ярко-красного. Основная часть палочки – белая;
  • Охлажденные крабовые палочки должны находиться в холодильных витринах, замороженные – в холодильных шкафах.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить рулет из лаваша с крабовыми палочками. "Сегодня" также делились рецептом салата из крабовых палочек и кальмаров.

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Источник: Сегодня
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