Как сделать быстрый крабовый салат с помидорами и сыром

Отличный салат к приходу гостей

Крабовый салат с помидорами и сыром Фото: Depositphotos

Этот простой и очень вкусный салат из крабовых палочек готовится за считанные минуты. В его состав входят: крабовые палочки, твердый сыр, свежие помидоры и чесночный майонез. Перед подачей блюдо можно украсить зеленью.

Смотрите видео, как приготовить фаршированные крабовые палочки:

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Крабовый салат с помидорами и сыром

Время приготовления:

10 минут

Калорийность:

156 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Крабовые палочки – 200 г

Сыр – 100 г

Помидор – 2 шт.

Зубчик чеснока – 2 шт.

Майонез – 2 ст. л.

Способ приготовления:

Помидоры промыть, чеснок очистить. В миску нарезать соломкой помидоры и добавить прессованный чеснок. Добавить нарезанные крабовые палочки и тертый сыр. Заправить майонезом и перемешать салат. Выложить в салатницу и подавать.

Как выбрать качественные крабовые палочки

На упаковке обязательно должна быть напечатана подробная информация о производителе, составе, месте и дате изготовления, сроке годности и условиях хранения;

Если в составе на первом месте значится сурими или рыбное филе, значит, рыба в нем составляет большую часть объема;

Хорошие крабовые палочки аккуратные и ровные, сочные и упругие. Окрашены они могут быть только с одной стороны, цвет – от светло-розового до ярко-красного. Основная часть палочки – белая;

Охлажденные крабовые палочки должны находиться в холодильных витринах, замороженные – в холодильных шкафах.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить рулет из лаваша с крабовыми палочками. "Сегодня" также делились рецептом салата из крабовых палочек и кальмаров.

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