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Как приготовить быстрый плов с курицей и сухофруктами

Рецепт вкусного и простого обеда

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:05
Плов с курицей и яблоком
Плов с курицей и яблоком
Фото: Depositphotos

Иногда бывает нужно приготовить что-нибудь очень быстро. Этот рецепт плова именно для таких случаев, нужно только рис отварить заранее.

Смотрите видео, как приготовить плов из гречки:

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Плов с курицей, яблоками и сухофруктами

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 146 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Вареный длиннозернистый рис – 2-3 стакана
  • Тертая морковь – 1 шт.
  • Нарезанный лук – 1 шт.
  • Изюм – горсть
  • Курага – горсть
  • Яблоко, нарезанное кубиками – 1 шт.
  • Куриное филе, нарезанное – 1-2 шт.
  • Специи
  • Растительное масло
  • Соль, перец

Способ приготовления:

  1. На растительном масле обжарить лук с морковью и чесноком.
  2. Добавить кусочки куриного филе. Когда мясо слегка обжарится, добавить изюм, курагу и кусочки яблока.
  3. Приправить, добавить рис, залить водой и тушить на медленном огне до готовности.
  4. Подавать плов горячим, по желанию посыпав зеленью.

Полезный совет

Если вы возьмете филе куриных бедер или голеней, плов получится вкуснее.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как приготовить постный плов из булгура. Мы также делились рецептом диетического плова с курицей.

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Источник: Сегодня
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