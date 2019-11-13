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Как сделать цукаты из апельсиновых корок: простой рецепт

Экспресс-рецепт домашних апельсиновых цукатов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:36
Простые цукаты из апельсинов
Простые цукаты из апельсинов
Фото: Pixabay

Цукаты из апельсиновых корок — это вкусно, здорово и бюджетно. Такое лакомство может стать отличной альтернативой конфетам и печенью.

Смотрите видео, как приготовить цукаты из моркови:

Для приготовления цукатов апельсиновые корки проваривают в сладком сиропе, неоднократно доводя до кипения и снимая с огня. Затем их остужают и сушат в течение нескольких часов возле батареи.

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Быстрые апельсиновые цукаты

Время приготовления:

  • 3.5 часа

Калорийность:

  • 301 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Корки от апельсинов – 5 шт.
  • Сахар – 2 стакана
  • Соль – 2 ч. л.
  • Сок одного лимона
  • Вода – 10 л
  • Сахарная пудра – 1 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Очистить апельсины. Закинуть корки в кастрюлю, туда же налить 2,5 л холодной воды. Довести воду до кипения, варить корки в течение 10 минут, после чего откинуть их на дуршлаг и поставить под холодную воду. Повторить все сначала.
  2. Залить кожуру 2,5 л холодной воды (в этот раз добавить в воду чайную ложку соли — это поможет удалить лишнюю горечь). Потом довести до кипения, варить, слить, поставить под холодную воду и повторить процедуру третий раз.
  3. Теперь дать воде стечь и нарезать наши апельсиновые корки на полоски шириной в полсантиметра. В кастрюле растворить два стакана сахара в стакане горячей воды, дать сахарному сиропу закипеть и опустить в него цитрусовые полосочки.
  4. Варить их придется от 40 минут до часа — пока сироп не уварится почти полностью. Ближе к концу варки выжать в сироп лимонный сок. А когда шкурки станут почти прозрачными, а сиропа останется совсем немного, еще раз откинуть цукаты на дуршлаг — чтобы удалить лишнюю влагу.
  5. Теперь цукаты разложить на противне (застелить его бумагой для выпечки), поставить в теплое место (например, возле батареи) и дать им подсохнуть (можно есть и не высушенные — пробуйте, что вам больше по вкусу).
  6. Через два часа обвалять готовые цукаты в сахарной пудре (или в сахаре). Теперь они полностью готовы к употреблению. Хранить готовые цукаты лучше в стеклянной емкости в холодильнике.

Что делать с сиропом, оставшимся после приготовления цукатов

Кстати, сироп после варки апельсиновых цукатов по консистенции и цвету напоминает мед, так что соберите его в любую емкость, и у вас будет как бонус еще и лакомство к блинчикам или творогу.

Напомним, ранее мы рассказывали, как сделать осенний мармелад по рецепту Лизы Глинской. "Сегодня" также писали, как сделать тыквенное пюре.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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Источник: Сегодня
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