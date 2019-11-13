Как сделать цукаты из апельсиновых корок: простой рецепт
Экспресс-рецепт домашних апельсиновых цукатов
Цукаты из апельсиновых корок — это вкусно, здорово и бюджетно. Такое лакомство может стать отличной альтернативой конфетам и печенью.
Смотрите видео, как приготовить цукаты из моркови:
Для приготовления цукатов апельсиновые корки проваривают в сладком сиропе, неоднократно доводя до кипения и снимая с огня. Затем их остужают и сушат в течение нескольких часов возле батареи.
Быстрые апельсиновые цукаты
Время приготовления:
- 3.5 часа
Калорийность:
- 301 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Корки от апельсинов – 5 шт.
- Сахар – 2 стакана
- Соль – 2 ч. л.
- Сок одного лимона
- Вода – 10 л
- Сахарная пудра – 1 ст. л.
Способ приготовления:
- Очистить апельсины. Закинуть корки в кастрюлю, туда же налить 2,5 л холодной воды. Довести воду до кипения, варить корки в течение 10 минут, после чего откинуть их на дуршлаг и поставить под холодную воду. Повторить все сначала.
- Залить кожуру 2,5 л холодной воды (в этот раз добавить в воду чайную ложку соли — это поможет удалить лишнюю горечь). Потом довести до кипения, варить, слить, поставить под холодную воду и повторить процедуру третий раз.
- Теперь дать воде стечь и нарезать наши апельсиновые корки на полоски шириной в полсантиметра. В кастрюле растворить два стакана сахара в стакане горячей воды, дать сахарному сиропу закипеть и опустить в него цитрусовые полосочки.
- Варить их придется от 40 минут до часа — пока сироп не уварится почти полностью. Ближе к концу варки выжать в сироп лимонный сок. А когда шкурки станут почти прозрачными, а сиропа останется совсем немного, еще раз откинуть цукаты на дуршлаг — чтобы удалить лишнюю влагу.
- Теперь цукаты разложить на противне (застелить его бумагой для выпечки), поставить в теплое место (например, возле батареи) и дать им подсохнуть (можно есть и не высушенные — пробуйте, что вам больше по вкусу).
- Через два часа обвалять готовые цукаты в сахарной пудре (или в сахаре). Теперь они полностью готовы к употреблению. Хранить готовые цукаты лучше в стеклянной емкости в холодильнике.
Что делать с сиропом, оставшимся после приготовления цукатов
Кстати, сироп после варки апельсиновых цукатов по консистенции и цвету напоминает мед, так что соберите его в любую емкость, и у вас будет как бонус еще и лакомство к блинчикам или творогу.
Напомним, ранее мы рассказывали, как сделать осенний мармелад по рецепту Лизы Глинской. "Сегодня" также писали, как сделать тыквенное пюре.
Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.