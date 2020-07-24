Как сделать десерт "Павлова": рецепт приготовления
"Павлова" – это десерт из безе, сливочного крема и свежих ягод или фруктов
Десерт "Павлова" придумали в Новой Зеландии – в 20-х годах прошлого века там гастролировала великая русская балерина Анна Павлова, в честь которой и назван этот торт. Классическая "Павлова" – это хрупкое безе, сливочный крем и клубника.
В каждой стране десерт подают с разными ягодами и фруктами: в Британии – с малиной, в Америке – с фруктовым ассорти, а в Австралии и Новой Зеландии – с клубникой и кусочками маракуйи.
"Павлова" с ягодами
Время приготовления:
- 3 часа
Калорийность:
- 235 ккал на 100 г
Ингредиенты:
для безе:
- Яичные белки – 100 г
- Сахарная пудра – 200 г
- Ванильный сахар (по вкусу)
- Кукурузный крахмал – 1,5 ч.л.
- Уксус или лимонный сок – 0,5 ч.л.
- Соль – на кончике ножа
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Для начинки:
- 150 г сливочного сыра
- 50 г очень холодных сливок 33%
- Ягоды или фрукты – по вкусу
Смотрите видео, как испечь лимонный пирог с меренгой:
Способ приготовления:
- Яичные белки, соль и лимонный сок взбить до мягких пиков на низкой скорости миксера.
- Увеличив скорость, всыпать сахар. Взбить до крепких пиков.
- Добавить крахмал, взбивать еще несколько секунд. Масса будет готова, когда станет очень плотной.
- Переложить безе в кондитерский мешок. С ним удобнее, но можно работать и без него, разравнивая взбитые белки лопаткой или ложкой.
- На пергаменте нарисовать круг диаметром 16 см. Перевернуть лист обратной стороной.
- В центр круга выложить меренгу и сформировать каркас торта. Если вы работаете с мешком, очертите сначала круг, затем заполните середину. Сделайте бортики, чтобы в центре получилось углубление.
- Выпекать безе при 80 ºС около 2 часов. При постукивании по коржу будет слышен пустой звук, но внутри безе будет мягким. Достать корж из духовки и полностью охладить.
- Сливки и сливочный сыр взбить до плотной массы. Можно добавить немного сахарной пудры.
- Выложить крем в углубление и украсить ягодами. Подавать сразу же.
Полезный совет
Для классического варианта крема вместо 150 г сливочного сыра возьмите 100 г сливок. В общей сложности у вас должно получиться 150 г сливок.
Напомним, ранее мы делились секретами взбивания белков, а также писали, как взбить сливки без миксера.
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