Как сделать десерт "Павлова": рецепт приготовления

"Павлова" – это десерт из безе, сливочного крема и свежих ягод или фруктов

Десерт "Павлова" придумали в Новой Зеландии – в 20-х годах прошлого века там гастролировала великая русская балерина Анна Павлова, в честь которой и назван этот торт. Классическая "Павлова" – это хрупкое безе, сливочный крем и клубника.

В каждой стране десерт подают с разными ягодами и фруктами: в Британии – с малиной, в Америке – с фруктовым ассорти, а в Австралии и Новой Зеландии – с клубникой и кусочками маракуйи.

"Павлова" с ягодами

"Павлова" с ягодами Фото: Pixabay

Время приготовления:

3 часа

Калорийность:

235 ккал на 100 г

Ингредиенты:

для безе:

Яичные белки – 100 г

Сахарная пудра – 200 г

Ванильный сахар (по вкусу)

Кукурузный крахмал – 1,5 ч.л.

Уксус или лимонный сок – 0,5 ч.л.

Соль – на кончике ножа

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Для начинки:

150 г сливочного сыра

50 г очень холодных сливок 33%

Ягоды или фрукты – по вкусу

Смотрите видео, как испечь лимонный пирог с меренгой:

Способ приготовления:

Яичные белки, соль и лимонный сок взбить до мягких пиков на низкой скорости миксера. Увеличив скорость, всыпать сахар. Взбить до крепких пиков. Добавить крахмал, взбивать еще несколько секунд. Масса будет готова, когда станет очень плотной. Переложить безе в кондитерский мешок. С ним удобнее, но можно работать и без него, разравнивая взбитые белки лопаткой или ложкой. На пергаменте нарисовать круг диаметром 16 см. Перевернуть лист обратной стороной. В центр круга выложить меренгу и сформировать каркас торта. Если вы работаете с мешком, очертите сначала круг, затем заполните середину. Сделайте бортики, чтобы в центре получилось углубление. Выпекать безе при 80 ºС около 2 часов. При постукивании по коржу будет слышен пустой звук, но внутри безе будет мягким. Достать корж из духовки и полностью охладить. Сливки и сливочный сыр взбить до плотной массы. Можно добавить немного сахарной пудры. Выложить крем в углубление и украсить ягодами. Подавать сразу же.

Полезный совет

Для классического варианта крема вместо 150 г сливочного сыра возьмите 100 г сливок. В общей сложности у вас должно получиться 150 г сливок.

Напомним, ранее мы делились секретами взбивания белков, а также писали, как взбить сливки без миксера.

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