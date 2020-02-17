Как сделать диетический шоколадный мусс: пошаговый рецепт с видео
Рецепт шоколадного мусса с крокантом
Сегодня мы приготовим десерт, который будет уместным и на праздничном столе, и на завтраке с родными. Шоколадный мусс простой в приготовлении и малокалорийный. В обычном десерте – 500 ккал, а в муссе от кондитера Марины Иванченко – всего 230 ккал.
Шоколадный мусс с крокантом
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 230 ккал
Ингредиенты:
Для кроканта:
- 35 г миндальной муки
- 60 г изомальта
- 20 г грецких орехов
- 10 г фундука
- 0.5 г соли
Для шоколадного мусса:
- 200 г миндального молока
- 80 г шоколада без сахара
- 200 мл замоченного желатина
- 100 г какао-порошка
- 120 г порошка кэроба
- 2 яйца
- 80 г мальтитола
Способ приготовления:
- Сделать крокант. Карамелизировать изомальт вместе с орехами.
- Смешать миндальное молоко, какао и кэроб. Поставить на плиту и довести до кипения.
- Снять с плиты и добавить замоченный желатин. Тщательно перемешать и добавить шоколад.
- Пока шоколадная масса остывает, измельчить в блендере крокант.
- Взбить белки с мальтитолом. Смешать с шоколадной массой.
- Выложить шоколадный мусс и крокант в креманки слоями. Украсить шоколадом.
Как сделать миндальное молоко
Ингредиенты:
- 100 г сушеного миндаля
- 600 мл воды
Способ приготовления:
- Залить миндаль большим количеством воды и оставить на ночь. Затем промыть его в проточной воде.
- Очистить миндаль от шкурки.
- Очищенные ядра поместить в блендер, залить 600 мл воды и пробить.
- Получившуюся массу процедить через сито или марлю.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить кофе с шоколадом и сливками. "Сегодня" также делились рецептом шоколадной помадки с орехами.
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Источник: Сегодня