Как сделать диетический шоколадный мусс: пошаговый рецепт с видео

Рецепт шоколадного мусса с крокантом

Сегодня мы приготовим десерт, который будет уместным и на праздничном столе, и на завтраке с родными. Шоколадный мусс простой в приготовлении и малокалорийный. В обычном десерте – 500 ккал, а в муссе от кондитера Марины Иванченко – всего 230 ккал.

Шоколадный мусс с крокантом

Шоколадный мусс орехами Фото: freepik.com

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

230 ккал

Ингредиенты:

Для кроканта:

35 г миндальной муки

60 г изомальта

20 г грецких орехов

10 г фундука

0.5 г соли

Для шоколадного мусса:

200 г миндального молока

80 г шоколада без сахара

200 мл замоченного желатина

100 г какао-порошка

120 г порошка кэроба

2 яйца

80 г мальтитола

Способ приготовления:

Сделать крокант. Карамелизировать изомальт вместе с орехами. Смешать миндальное молоко, какао и кэроб. Поставить на плиту и довести до кипения. Снять с плиты и добавить замоченный желатин. Тщательно перемешать и добавить шоколад. Пока шоколадная масса остывает, измельчить в блендере крокант. Взбить белки с мальтитолом. Смешать с шоколадной массой. Выложить шоколадный мусс и крокант в креманки слоями. Украсить шоколадом.

Как сделать миндальное молоко

Ингредиенты:

100 г сушеного миндаля

600 мл воды

Способ приготовления:

Залить миндаль большим количеством воды и оставить на ночь. Затем промыть его в проточной воде. Очистить миндаль от шкурки. Очищенные ядра поместить в блендер, залить 600 мл воды и пробить. Получившуюся массу процедить через сито или марлю.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить кофе с шоколадом и сливками. "Сегодня" также делились рецептом шоколадной помадки с орехами.

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