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Как сделать диетический шоколадный мусс: пошаговый рецепт с видео

Рецепт шоколадного мусса с крокантом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:19

Сегодня мы приготовим десерт, который будет уместным и на праздничном столе, и на завтраке с родными. Шоколадный мусс простой в приготовлении и малокалорийный. В обычном десерте – 500 ккал, а в муссе от кондитера Марины Иванченко – всего 230 ккал.

Шоколадный мусс с крокантом

Шоколадный мусс орехами
Шоколадный мусс орехами
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 230 ккал

Ингредиенты:

Для кроканта:

  • 35 г миндальной муки
  • 60 г изомальта
  • 20 г грецких орехов
  • 10 г фундука
  • 0.5 г соли

Для шоколадного мусса:

  • 200 г миндального молока
  • 80 г шоколада без сахара
  • 200 мл замоченного желатина
  • 100 г какао-порошка
  • 120 г порошка кэроба
  • 2 яйца
  • 80 г мальтитола

Способ приготовления:

  1. Сделать крокант. Карамелизировать изомальт вместе с орехами.
  2. Смешать миндальное молоко, какао и кэроб. Поставить на плиту и довести до кипения.
  3. Снять с плиты и добавить замоченный желатин. Тщательно перемешать и добавить шоколад.
  4. Пока шоколадная масса остывает, измельчить в блендере крокант.
  5. Взбить белки с мальтитолом. Смешать с шоколадной массой.
  6. Выложить шоколадный мусс и крокант в креманки слоями. Украсить шоколадом.

Как сделать миндальное молоко

Ингредиенты:

  • 100 г сушеного миндаля
  • 600 мл воды

Способ приготовления:

  1. Залить миндаль большим количеством воды и оставить на ночь. Затем промыть его в проточной воде.
  2. Очистить миндаль от шкурки.
  3. Очищенные ядра поместить в блендер, залить 600 мл воды и пробить.
  4. Получившуюся массу процедить через сито или марлю.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить кофе с шоколадом и сливками. "Сегодня" также делились рецептом шоколадной помадки с орехами.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты

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Источник: Сегодня
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