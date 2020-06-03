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Как сделать дип из сметаны с травами и чесноком

Сегодня, 09:08

Дип чаще всего подают к пище, которую едят руками

Дип – это густой американский соус, в который макают кусочки овощей, рыбы, мяса и птицы. Его название произошло от слова "dip", означающего – "макать", "окунать". Один из самых популярных дипов – соус гуакомоле из авокадо, который подают с кукурузными чипсами начос.

Мы поделимся рецептом простого сметанного дипа с луком, зеленью и чесноком. Это превосходная летняя закуска, которая готовится за считанные минуты.

Дип с пряными травами

Дип с зеленью
Дип с зеленью
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 162 ккал на порцию

Ингредиенты:

  • 200 г сметаны или натурального йогурта
  • 1 луковица
  • 1 зубчик чеснока
  • 1 столовая ложка оливкового масла
  • 50 г разных пряных трав (на ваш выбор)
  • 1 чайная ложка кленового сиропа или меда
  • Соль, перец

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Способ приготовления:

  1. Очистите лук и чеснок и нарежьте мелкими кубиками.
  2. Поставьте сковороду на плиту и нагрейте ее на среднем огне.
  3. Добавьте оливковое масло и обжарьте лук и чеснок до мягкости. Дайте остыть.
  4. Вымойте свежую зелень, высушите и мелко нарежьте.
  5. Добавьте все ингредиенты в миску и перемешайте. Приправьте по вкусу специями.

Какие травы можно использовать

Подойдут укроп, петрушка, зеленый лук, шнитт-лук, эстрагон, зеленый базилик.

Смотрите видео, как выбрать качественный йогурт:

Напомним, ранее мы писали, как сделать йогуртовый десерт с гранолой и фруктами, а также делились рецептом клубничного смузи с йогуртом.

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Источник: Сегодня
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