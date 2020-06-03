Как сделать дип из сметаны с травами и чесноком
Дип чаще всего подают к пище, которую едят руками
Дип – это густой американский соус, в который макают кусочки овощей, рыбы, мяса и птицы. Его название произошло от слова "dip", означающего – "макать", "окунать". Один из самых популярных дипов – соус гуакомоле из авокадо, который подают с кукурузными чипсами начос.
Мы поделимся рецептом простого сметанного дипа с луком, зеленью и чесноком. Это превосходная летняя закуска, которая готовится за считанные минуты.
Дип с пряными травами
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 162 ккал на порцию
Ингредиенты:
- 200 г сметаны или натурального йогурта
- 1 луковица
- 1 зубчик чеснока
- 1 столовая ложка оливкового масла
- 50 г разных пряных трав (на ваш выбор)
- 1 чайная ложка кленового сиропа или меда
- Соль, перец
Способ приготовления:
- Очистите лук и чеснок и нарежьте мелкими кубиками.
- Поставьте сковороду на плиту и нагрейте ее на среднем огне.
- Добавьте оливковое масло и обжарьте лук и чеснок до мягкости. Дайте остыть.
- Вымойте свежую зелень, высушите и мелко нарежьте.
- Добавьте все ингредиенты в миску и перемешайте. Приправьте по вкусу специями.
Какие травы можно использовать
Подойдут укроп, петрушка, зеленый лук, шнитт-лук, эстрагон, зеленый базилик.
Смотрите видео, как выбрать качественный йогурт:
Напомним, ранее мы писали, как сделать йогуртовый десерт с гранолой и фруктами, а также делились рецептом клубничного смузи с йогуртом.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное