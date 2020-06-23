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Как сделать домашний кетчуп из томатного сока

Сегодня, 17:35

Рецепт вкусного кетчупа из натурального томатного сока

Магазинный кетчуп – не самый полезный продукт. Он содержит много сахара, ароматизаторов и консервантов. Но если вы не можете отказаться от любимого соуса, приготовьте домашний кетчуп из натурального томатного сока. По вкусу он не уступает покупному, а при умеренном употреблении не вызывает проблем со здоровьем.

Кетчуп из домашнего томатного сока

Кетчуп из томатного сока
Кетчуп из томатного сока
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 2 часа

Калорийность:

  • 96 ккал на 100 г

Ингредиенты:

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Способ приготовления:

  1. Кипятите сок, пока он не станет густым, затем добавьте соль, сахар и уксус. Процесс загустения может длиться час-полтора.
  2. Когда сок по консистенции будет похож на кетчуп, добавьте необходимые специи.
  3. В горячем виде разложите в стерильные банки, закупорьте их и поставьте остывать, перевернув горлышком вниз.

С чем подавать кетчуп

Домашний кетчуп – идеальное дополнение к шашлыку, запеченному мясу, сосискам или яичнице.

Смотрите видео, как выбрать качественный кетчуп:

Напомним, ранее мы делились рецептами разных домашних соусов на зиму.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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Источник: Сегодня
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