Как сделать домашний кетчуп из томатного сока
Рецепт вкусного кетчупа из натурального томатного сока
Магазинный кетчуп – не самый полезный продукт. Он содержит много сахара, ароматизаторов и консервантов. Но если вы не можете отказаться от любимого соуса, приготовьте домашний кетчуп из натурального томатного сока. По вкусу он не уступает покупному, а при умеренном употреблении не вызывает проблем со здоровьем.
Кетчуп из домашнего томатного сока
Время приготовления:
- 2 часа
Калорийность:
- 96 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 4 л домашнего томатного сока
- 1/2 ст. л. уксуса
- 1/2 ст. л. сахара
- 1/2 ст. л. молотого кориандра
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Кипятите сок, пока он не станет густым, затем добавьте соль, сахар и уксус. Процесс загустения может длиться час-полтора.
- Когда сок по консистенции будет похож на кетчуп, добавьте необходимые специи.
- В горячем виде разложите в стерильные банки, закупорьте их и поставьте остывать, перевернув горлышком вниз.
С чем подавать кетчуп
Домашний кетчуп – идеальное дополнение к шашлыку, запеченному мясу, сосискам или яичнице.
Смотрите видео, как выбрать качественный кетчуп:
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