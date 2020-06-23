Как сделать домашний кетчуп из томатного сока

Рецепт вкусного кетчупа из натурального томатного сока

Магазинный кетчуп – не самый полезный продукт. Он содержит много сахара, ароматизаторов и консервантов. Но если вы не можете отказаться от любимого соуса, приготовьте домашний кетчуп из натурального томатного сока. По вкусу он не уступает покупному, а при умеренном употреблении не вызывает проблем со здоровьем.

Кетчуп из домашнего томатного сока

Кетчуп из томатного сока Фото: Depositphotos

Время приготовления:

2 часа

Калорийность:

96 ккал на 100 г

Ингредиенты:

4 л домашнего томатного сока

1/2 ст. л. уксуса

1/2 ст. л. сахара

1/2 ст. л. молотого кориандра

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Кипятите сок, пока он не станет густым, затем добавьте соль, сахар и уксус. Процесс загустения может длиться час-полтора. Когда сок по консистенции будет похож на кетчуп, добавьте необходимые специи. В горячем виде разложите в стерильные банки, закупорьте их и поставьте остывать, перевернув горлышком вниз.

С чем подавать кетчуп

Домашний кетчуп – идеальное дополнение к шашлыку, запеченному мясу, сосискам или яичнице.

Смотрите видео, как выбрать качественный кетчуп:

Напомним, ранее мы делились рецептами разных домашних соусов на зиму.

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