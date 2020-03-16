Как сделать домашний ликер "Айриш крим" по классическому рецепту

Готовим ирландский сливочный ликер дома

День святого Патрика каждый год отмечают 17 марта. Этот ирландский праздник пользуется большой популярностью во всем мире. 17 марта принято пить пиво, но еще один традиционный напиток – "Айриш крим", сливочный ликер с добавлением виски. Его можно легко приготовить в домашних условиях.

Мы рекомендуем сделать сливочный ликер по рецепту Марты Стюарт – он получается восхитительно вкусным. Подавайте напиток вместе со льдом или как дополнение к чашечке послеобеденного кофе.

Ирландский сливочный ликер

Домашний сливочный ликер Фото: freepik.com

Время приготовления:

5 минут

Калорийность:

420 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 чашка густых сливок

400 мл сгущенного молока

1 чайная ложка какао-порошка

1 чайная ложка эспрессо

1/2 чайной ложки ванильного экстракта

1 1/2 стакана ирландского виски

Лед – для подачи

Способ приготовления:

В блендере смешайте сливки, сгущенное молоко, какао-порошок, эспрессо, ваниль и виски. Взбивайте до получения однородной массы. Разлейте в порционные стаканы, наполненные льдом.

Как хранить сливочный ликер

Перелейте напиток в герметичную емкость и храните в холодильнике не больше двух недель.

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Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить персиковый ликер. "Сегодня" также делились рецептом ароматной апельсиновой настойки.

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