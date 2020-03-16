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Как сделать домашний ликер "Айриш крим" по классическому рецепту

Готовим ирландский сливочный ликер дома

Ирина Павлина
Сегодня, 19:15

День святого Патрика каждый год отмечают 17 марта. Этот ирландский праздник пользуется большой популярностью во всем мире. 17 марта принято пить пиво, но еще один традиционный напиток – "Айриш крим", сливочный ликер с добавлением виски. Его можно легко приготовить в домашних условиях.

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Мы рекомендуем сделать сливочный ликер по рецепту Марты Стюарт – он получается восхитительно вкусным. Подавайте напиток вместе со льдом или как дополнение к чашечке послеобеденного кофе.

Ирландский сливочный ликер

Домашний сливочный ликер
Домашний сливочный ликер
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 5 минут

Калорийность:

  • 420 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 чашка густых сливок
  • 400 мл сгущенного молока
  • 1 чайная ложка какао-порошка
  • 1 чайная ложка эспрессо
  • 1/2 чайной ложки ванильного экстракта
  • 1 1/2 стакана ирландского виски
  • Лед – для подачи

Способ приготовления:

  1. В блендере смешайте сливки, сгущенное молоко, какао-порошок, эспрессо, ваниль и виски.
  2. Взбивайте до получения однородной массы.
  3. Разлейте в порционные стаканы, наполненные льдом.

Как хранить сливочный ликер

Перелейте напиток в герметичную емкость и храните в холодильнике не больше двух недель.

Смотрите видео, как приготовить домашний шоколадный ликер:

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить персиковый ликер. "Сегодня" также делились рецептом ароматной апельсиновой настойки.

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рецепт виски сливки ликер Марта Стюарт
Источник: Сегодня
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