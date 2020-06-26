Как сделать домашний соус "Цезарь": ТОП-5 рецептов
Лучшие рецепты заправки для салата "Цезарь"
Вкусный соус для "Цезаря" – половина успеха салата. В его классический состав входят: оливковое масло, чеснок, черный перец, винный уксус, сок лимона или лайма, яйцо, сваренное "в мешочек", вустерский соус и соль.
Раздавленный чеснок интенсивно взбивается в оливковом масле, к ним добавляют уксус, лимонный сок и перетертое яйцо, а в конце – вустерский соус и соль. В наши дни еще один обязательный ингредиент заправки для салата "Цезарь" с курицей – анчоусы.
Ингредиенты:
- 500 мл домашнего майонеза
- 30 г анчоусов (можно заменить селедкой)
- 10 г каперсов
- 1 ч.л. горчицы
- Немного чеснока или зелени
Способ приготовления:
- Измельчите в блендере анчоусы и каперсы, смешайте с горчицей и майонезом.
- По желанию добавьте нарезанную зелень или пропущенный через пресс чеснок.
Ингредиенты:
- 2 зубчика чеснока
- 4 филе анчоуса
- 1 ч.л. соли
- 1 ч.л. молотого перца
- 1 ст.л. свежевыжатого лимонного сока
- 1 ч.л. вустерского соуса
- 1/2 ч.л. дижонской горчицы
- 1 большой яичный желток
- 1/2 стакана оливкового масла экстра вирджин
Способ приготовления:
- Поместите чеснок, филе анчоуса и соль в деревянную салатную миску.
- Используя две вилки, разотрите чеснок и анчоусы в пасту.
- Добавьте перец, лимонный сок, вустерский соус, горчицу и яичный желток, взбейте вилкой.
- Влейте оливковое масло и перемешайте.
Смотрите видео, как сделать салат "Цезарь":
Ингредиенты:
- 2 филе анчоуса в масле, слить жидкость и грубо нарезать
- 1 зубчик чеснока, очищенный и грубо нарезанный
- 2 ст.л. легкого майонеза
- 1 ч.л. лимонного сока
- 15 г сыра пармезан, мелко натертого
- 2,5 ст.л. холодной кипяченой воды
Способ приготовления:
- Положите филе анчоусов ступку, добавьте измельченный зубчик чеснока и разотрите пестиком в пасту.
- Добавьте майонез, лимонный сок, пармезан и воду. Хорошо перемешайте.
Ингредиенты:
- 150 г майонеза
- 1 ст.л. лимонного сока
- 1-2 зубчика чеснока
- 2-3 анчоуса
Способ приготовления:
- Пропустите чеснок через пресс и разотрите вместе с анчоусами.
- Соедините все ингредиенты с майонезом и перемешайте до однородности.
Ингредиенты:
- 1 зубчик чеснока
- 1 ч.л. горчицы
- 1 яичный желток
- 1 ст.л. лимонного сока
- 45 мл оливкового масла
- 1 ч.л. красного винного уксуса
- 1 ч.л. вустерского соуса
- 2 капли табаско
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Очистите и нарубите чеснок как можно мельче, раздавите его плоской стороной ножа и перетрите с солью. Нужно получить чесночную пасту.
- В миску для заправки выложите яичный желток, добавьте горчицу и сок лимона. Хорошо все смешайте до однородности.
- Добавьте чесночную пасту, уксус и перемешайте.
- Тонкой струйкой при постоянном взбивании влейте масло.
- Добавьте вустерский соус, табаско и перец. Перемешайте.
Вы можете купить готовый соус "Цезарь" или заправить салат майонезом, добавив чеснок, уксус или свежевыжатый лимонный сок.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить "Цезарь" с креветками. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом "Цезаря" с малосольным лососем.
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