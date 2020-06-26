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Как сделать домашний соус "Цезарь": ТОП-5 рецептов

Сегодня, 15:30

Лучшие рецепты заправки для салата "Цезарь"

Вкусный соус для "Цезаря" – половина успеха салата. В его классический состав входят: оливковое масло, чеснок, черный перец, винный уксус, сок лимона или лайма, яйцо, сваренное "в мешочек", вустерский соус и соль.

Раздавленный чеснок интенсивно взбивается в оливковом масле, к ним добавляют уксус, лимонный сок и перетертое яйцо, а в конце – вустерский соус и соль. В наши дни еще один обязательный ингредиент заправки для салата "Цезарь" с курицей – анчоусы.

Соус "Цезарь" с майонезом

"Цезарь" с консервированным тунцом
"Цезарь" с консервированным тунцом
Фото: freepik.com

Ингредиенты:

  • 500 мл домашнего майонеза
  • 30 г анчоусов (можно заменить селедкой)
  • 10 г каперсов
  • 1 ч.л. горчицы
  • Немного чеснока или зелени

Способ приготовления:

  1. Измельчите в блендере анчоусы и каперсы, смешайте с горчицей и майонезом.
  2. По желанию добавьте нарезанную зелень или пропущенный через пресс чеснок.

Соус "Цезарь" с анчоусами

Основа соуса "Цезарь" – оливковое масло
Основа соуса "Цезарь" – оливковое масло
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 2 зубчика чеснока
  • 4 филе анчоуса
  • 1 ч.л. соли
  • 1 ч.л. молотого перца
  • 1 ст.л. свежевыжатого лимонного сока
  • 1 ч.л. вустерского соуса
  • 1/2 ч.л. дижонской горчицы
  • 1 большой яичный желток
  • 1/2 стакана оливкового масла экстра вирджин

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Способ приготовления:

  1. Поместите чеснок, филе анчоуса и соль в деревянную салатную миску.
  2. Используя две вилки, разотрите чеснок и анчоусы в пасту.
  3. Добавьте перец, лимонный сок, вустерский соус, горчицу и яичный желток, взбейте вилкой.
  4. Влейте оливковое масло и перемешайте.

Смотрите видео, как сделать салат "Цезарь":

Соус "Цезарь": рецепт в домашних условиях

Соус "Цезарь" с пармезаном
Соус "Цезарь" с пармезаном
Фото: freepik.com

Ингредиенты:

  • 2 филе анчоуса в масле, слить жидкость и грубо нарезать
  • 1 зубчик чеснока, очищенный и грубо нарезанный
  • 2 ст.л. легкого майонеза
  • 1 ч.л. лимонного сока
  • 15 г сыра пармезан, мелко натертого
  • 2,5 ст.л. холодной кипяченой воды

Способ приготовления:

  1. Положите филе анчоусов ступку, добавьте измельченный зубчик чеснока и разотрите пестиком в пасту.
  2. Добавьте майонез, лимонный сок, пармезан и воду. Хорошо перемешайте.

Соус "Цезарь" простой

Простой соус для "Цезаря"
Простой соус для "Цезаря"
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 150 г майонеза
  • 1 ст.л. лимонного сока
  • 1-2 зубчика чеснока
  • 2-3 анчоуса

Способ приготовления:

  1. Пропустите чеснок через пресс и разотрите вместе с анчоусами.
  2. Соедините все ингредиенты с майонезом и перемешайте до однородности.

Соус "Цезарь" без анчоусов

Заправка для "Цезаря"
Заправка для "Цезаря"
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 1 зубчик чеснока
  • 1 ч.л. горчицы
  • 1 яичный желток
  • 1 ст.л. лимонного сока
  • 45 мл оливкового масла
  • 1 ч.л. красного винного уксуса
  • 1 ч.л. вустерского соуса
  • 2 капли табаско
  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Очистите и нарубите чеснок как можно мельче, раздавите его плоской стороной ножа и перетрите с солью. Нужно получить чесночную пасту.
  2. В миску для заправки выложите яичный желток, добавьте горчицу и сок лимона. Хорошо все смешайте до однородности.
  3. Добавьте чесночную пасту, уксус и перемешайте.
  4. Тонкой струйкой при постоянном взбивании влейте масло.
  5. Добавьте вустерский соус, табаско и перец. Перемешайте.

Чем заменить соус "Цезарь"

Вы можете купить готовый соус "Цезарь" или заправить салат майонезом, добавив чеснок, уксус или свежевыжатый лимонный сок.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить "Цезарь" с креветками. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом "Цезаря" с малосольным лососем.

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Источник: Сегодня
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