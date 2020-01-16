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Как сделать фруктовый алкогольный пунш

Рецепт пунша с ромом, ананасами и цитрусовыми

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:20
Пунш с цитрусовыми
Пунш с цитрусовыми
Фото: Depositphotos

Классический пунш – это одна часть сока лайма, две части подсластителя, три части рома (предпочтительно барбадосского) и четыре части воды. В напиток иногда добавляют одну-две капли биттера и щепотку мускатного ореха.

Смотрите видео, как сделать яичный ликер:

Мы расскажем, как сделать вкусный фруктовый пунш со светлым ромом, апельсинами, ананасами и лаймом.

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Фруктовый пунш с цитрусовыми и ананасами

Время приготовления:

  • 10 минут

Калорийность:

  • 260 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Свежий ананас – 1/2 шт.
  • Апельсин – 1 Штука
  • Лайм – 1 Штука
  • Ананасовый или апельсиновый сок – 1 л
  • Тоник – 1 л
  • Светлый ром – 100 мл

Способ приготовления:

  1. Нарежьте тонкими ломтиками, не очищая кожицы, 1/2 свежего ананаса, 1 апельсин, 1 лайм, выложите в большой кувшин или вазу для пунша.
  2. Слегка подавите фрукты ложкой, чтобы они дали сок.
  3. Влейте в кувшин ананасовый или апельсиновый сок, светлый ром и тоник.
  4. Подавайте со льдом.

Полезный совет

Если вы не любите тоник, замените его лимонной или апельсиновой газировкой.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить горячий фруктовый пунш. "Сегодня" также писали, как сделать грог с виски и пряностями.

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Источник: Сегодня
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