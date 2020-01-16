Как сделать фруктовый алкогольный пунш

Рецепт пунша с ромом, ананасами и цитрусовыми

Пунш с цитрусовыми Фото: Depositphotos

Классический пунш – это одна часть сока лайма, две части подсластителя, три части рома (предпочтительно барбадосского) и четыре части воды. В напиток иногда добавляют одну-две капли биттера и щепотку мускатного ореха.

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Мы расскажем, как сделать вкусный фруктовый пунш со светлым ромом, апельсинами, ананасами и лаймом.

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Фруктовый пунш с цитрусовыми и ананасами

Время приготовления:

10 минут

Калорийность:

260 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Свежий ананас – 1/2 шт.

Апельсин – 1 Штука

Лайм – 1 Штука

Ананасовый или апельсиновый сок – 1 л

Тоник – 1 л

Светлый ром – 100 мл

Способ приготовления:

Нарежьте тонкими ломтиками, не очищая кожицы, 1/2 свежего ананаса, 1 апельсин, 1 лайм, выложите в большой кувшин или вазу для пунша. Слегка подавите фрукты ложкой, чтобы они дали сок. Влейте в кувшин ананасовый или апельсиновый сок, светлый ром и тоник. Подавайте со льдом.

Полезный совет

Если вы не любите тоник, замените его лимонной или апельсиновой газировкой.

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