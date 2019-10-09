Как сделать горячий банановый коктейль с шоколадом

Готовим полезный и вкусный осенний напиток

Горячий коктейль с бананом и шоколадом Фото: freepik.com

Согревающий шоколадный напиток с бананами – отличная альтернатива утреннему чаю или кофе. Он довольно калорийный, поэтому может заменить полноценный завтрак.

Смотрите видео, как выбрать качественный шоколад:

Такой коктейль расслабляет, поднимает настроение и самым благоприятным образом сказывается на здоровье благодаря высокому содержанию антиоксидантов, витаминов и минералов.

Согревающий шоколадно-банановый коктейль

Время приготовления:

5 минут

Калорийность:

327 ккал на порцию

Ингредиенты:

Молоко – 500 мл

Темный шоколад – 50 г

Банан – 1 шт.

Ванильный сахар – 1 ч. л.

Молотая корица – 1 ч. л.

Способ приготовления:

Нагреть молоко, добавить ванильный сахар и перемешать. Очищенный банан положить в блендер и сделать пюре. Добавить в теплое молоко банановое пюре и продолжить нагревать. Разломать шоколад на кусочки и положить в кастрюлю с бананом и молоком. Хорошо перемешать, чтобы шоколад растворился. Когда масса станет однородной, снять напиток с огня и разлить по чашкам. Сверху посыпать молотой корицей.

Чем полезен шоколадно-банановый коктейль для здоровья

Флавоноиды, которые входят в состав черного шоколада, повышают уровень оксида азота в организме. Благодаря этому улучшается кровоток, снижается артериальное давление, налаживается работа сердца и снижается риск возникновения тромбов.

Когда мы едим бананы, мы получаем витамины C и E, а также витамин B6, отвечающий за поддержание уровня глюкозы в крови и помогающий успокоить нервную систему. Благодаря содержащемуся в бананах железу можно поднять уровень гемоглобина в крови.

Молоко содержит витамин D, также калий, белки, витамин B6, витамин B12, магний. Оно является главным поставщиком фосфора и кальция, которые необходимы для здоровья зубов и костей, участвует в клеточном построении мозга и нормальной работе нервной системы.

Корица содержит много витаминов, которые необходимы нам именно с наступлением холодов: это почти полный спектр витамина В, витамины группы А, РР и, конечно, С.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить горячий шоколад. "Сегодня" также делились рецептами имбирного чая для похудения.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.