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Как сделать горячий клюквенный пунш

Пунш готовится на основе ягод, фруктов, соков, пряностей, обычно с добавлением алкоголя

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:49
Клюквенный пунш
Клюквенный пунш
Фото: Depositphotos

Клюквенный пунш – это ароматный и согревающий ягодный напиток для зимних посиделок. Вы с одинаковым успехом можете использовать для него как свежие, так и замороженные ягоды.

Смотрите видео, как приготовить имбирный сбитень:

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Клюквенный пунш с коньяком

Время приготовления:

  • 15 минут

Калорийность:

  • 108 ккал на порцию

Ингредиенты:

  • Вода – 1 л
  • Клюква – 100 г
  • Коньяк – 100 г
  • Яблоки – 2 шт.
  • Сахар – 2 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Ягоды разморозить, яблоки промыть и нарезать ломтиками.
  2. В сотейник сложить ягоды, яблоки и залить водой.
  3. Варить 3-5 минут, после закипания.
  4. Процедить, добавить коньяк, сахар по вкусу.
  5. Разлить ягодный пунш по жаропрочным стаканам и украсить по желанию.

Как украсить напиток

Вы можете добавить в пунш ягоды клюквы, ломтики яблок и веточки розмарина. Или нанизать на деревянную шпажку ягоды и опустить ее в стаканы, как и палочку корицы.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить горячий фруктовый пунш. "Сегодня" также писали, как сделать грог с виски и пряностями.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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Источник: Сегодня
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