Как сделать горячий клюквенный пунш

Пунш готовится на основе ягод, фруктов, соков, пряностей, обычно с добавлением алкоголя

Клюквенный пунш Фото: Depositphotos

Клюквенный пунш – это ароматный и согревающий ягодный напиток для зимних посиделок. Вы с одинаковым успехом можете использовать для него как свежие, так и замороженные ягоды.

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Клюквенный пунш с коньяком

Время приготовления:

15 минут

Калорийность:

108 ккал на порцию

Ингредиенты:

Вода – 1 л

Клюква – 100 г

Коньяк – 100 г

Яблоки – 2 шт.

Сахар – 2 ст. л.

Способ приготовления:

Ягоды разморозить, яблоки промыть и нарезать ломтиками. В сотейник сложить ягоды, яблоки и залить водой. Варить 3-5 минут, после закипания. Процедить, добавить коньяк, сахар по вкусу. Разлить ягодный пунш по жаропрочным стаканам и украсить по желанию.

Как украсить напиток

Вы можете добавить в пунш ягоды клюквы, ломтики яблок и веточки розмарина. Или нанизать на деревянную шпажку ягоды и опустить ее в стаканы, как и палочку корицы.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить горячий фруктовый пунш. "Сегодня" также писали, как сделать грог с виски и пряностями.

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