Как сделать горячий клюквенный пунш
Пунш готовится на основе ягод, фруктов, соков, пряностей, обычно с добавлением алкоголя
Клюквенный пунш – это ароматный и согревающий ягодный напиток для зимних посиделок. Вы с одинаковым успехом можете использовать для него как свежие, так и замороженные ягоды.
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Клюквенный пунш с коньяком
Время приготовления:
- 15 минут
Калорийность:
- 108 ккал на порцию
Ингредиенты:
- Вода – 1 л
- Клюква – 100 г
- Коньяк – 100 г
- Яблоки – 2 шт.
- Сахар – 2 ст. л.
Способ приготовления:
- Ягоды разморозить, яблоки промыть и нарезать ломтиками.
- В сотейник сложить ягоды, яблоки и залить водой.
- Варить 3-5 минут, после закипания.
- Процедить, добавить коньяк, сахар по вкусу.
- Разлить ягодный пунш по жаропрочным стаканам и украсить по желанию.
Как украсить напиток
Вы можете добавить в пунш ягоды клюквы, ломтики яблок и веточки розмарина. Или нанизать на деревянную шпажку ягоды и опустить ее в стаканы, как и палочку корицы.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить горячий фруктовый пунш. "Сегодня" также писали, как сделать грог с виски и пряностями.
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