Как сделать горячий шоколад с зефиром
Рецепт согревающего напитка от Даши Малаховой
Что может быть вкуснее чашки ароматного горячего шоколада прохладным утром? Только горячий шоколад с зефиром! Попробуйте!
Смотрите видео, как выбрать качественный шоколад:
Кстати, такой напиток очень полезен. Горячий шоколад повышает настроение, увеличивает работоспособность, улучшает память, защищает от депрессии и служит для профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы.
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Горячий шоколад с зефиром
Время приготовления:
- 15 минут
Калорийность:
- 148 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 100 г черного шоколада
- 100 г белого шоколада
- Молоко
- Сливки
- Молотая корица
- Зефир
Способ приготовления:
- Растопите белый шоколад на водяной бане. Помешивая, влейте в него немного молока (до нужной вам консистенции).
- По той же схеме приготовьте темный шоколад.
- Разлейте напиток по чашкам.
- Взбейте венчиком сливки. Горячий шоколад украсьте сливками и зефиром.
Как взбить сливки без миксера
Венчиком: налейте холодные сливки в большую миску и взбейте венчиком. Помните, что венчик шарообразной формы ускорит процесс взбивания, так как лучше насыщает сливки воздухом.
Вилкой: нет венчика? Возьмите обычную вилку. Не паникуйте, если сливки долго не будут принимать нужную форму: взбивание вилкой отнимает довольно много времени.
В банке с крышкой: наполните банку сливками до половины. Добавьте чистую пробку (например, от бутылки белого вина), плотно закройте крышкой и энергично трясите, пока сливки не загустеют.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить самый вкусный горячий шоколад. "Сегодня" также делились рецептами имбирного чая для похудения.
Все подробности в спецтеме Осеннее меню
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