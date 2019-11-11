Как сделать горячий шоколад с зефиром

Рецепт согревающего напитка от Даши Малаховой

Горячий шоколад Фото: freepik.com

Что может быть вкуснее чашки ароматного горячего шоколада прохладным утром? Только горячий шоколад с зефиром! Попробуйте!

Смотрите видео, как выбрать качественный шоколад:

Кстати, такой напиток очень полезен. Горячий шоколад повышает настроение, увеличивает работоспособность, улучшает память, защищает от депрессии и служит для профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы.

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Горячий шоколад с зефиром

Время приготовления:

15 минут

Калорийность:

148 ккал на 100 г

Ингредиенты:

100 г черного шоколада

100 г белого шоколада

Молоко

Сливки

Молотая корица

Зефир

Способ приготовления:

Растопите белый шоколад на водяной бане. Помешивая, влейте в него немного молока (до нужной вам консистенции). По той же схеме приготовьте темный шоколад. Разлейте напиток по чашкам. Взбейте венчиком сливки. Горячий шоколад украсьте сливками и зефиром.

Как взбить сливки без миксера

Венчиком: налейте холодные сливки в большую миску и взбейте венчиком. Помните, что венчик шарообразной формы ускорит процесс взбивания, так как лучше насыщает сливки воздухом.

Вилкой: нет венчика? Возьмите обычную вилку. Не паникуйте, если сливки долго не будут принимать нужную форму: взбивание вилкой отнимает довольно много времени.

В банке с крышкой: наполните банку сливками до половины. Добавьте чистую пробку (например, от бутылки белого вина), плотно закройте крышкой и энергично трясите, пока сливки не загустеют.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить самый вкусный горячий шоколад. "Сегодня" также делились рецептами имбирного чая для похудения.

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