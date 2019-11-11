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Как сделать горячий шоколад с зефиром

Рецепт согревающего напитка от Даши Малаховой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:23
Горячий шоколад
Горячий шоколад
Фото: freepik.com

Что может быть вкуснее чашки ароматного горячего шоколада прохладным утром? Только горячий шоколад с зефиром! Попробуйте!

Смотрите видео, как выбрать качественный шоколад:

Кстати, такой напиток очень полезен. Горячий шоколад повышает настроение, увеличивает работоспособность, улучшает память, защищает от депрессии и служит для профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы.

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Горячий шоколад с зефиром

Время приготовления:

  • 15 минут

Калорийность:

  • 148 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 100 г черного шоколада
  • 100 г белого шоколада
  • Молоко
  • Сливки
  • Молотая корица
  • Зефир

Способ приготовления:

  1. Растопите белый шоколад на водяной бане. Помешивая, влейте в него немного молока (до нужной вам консистенции).
  2. По той же схеме приготовьте темный шоколад.
  3. Разлейте напиток по чашкам.
  4. Взбейте венчиком сливки. Горячий шоколад украсьте сливками и зефиром.

Как взбить сливки без миксера

Венчиком: налейте холодные сливки в большую миску и взбейте венчиком. Помните, что венчик шарообразной формы ускорит процесс взбивания, так как лучше насыщает сливки воздухом.

Вилкой: нет венчика? Возьмите обычную вилку. Не паникуйте, если сливки долго не будут принимать нужную форму: взбивание вилкой отнимает довольно много времени.

В банке с крышкой: наполните банку сливками до половины. Добавьте чистую пробку (например, от бутылки белого вина), плотно закройте крышкой и энергично трясите, пока сливки не загустеют.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить самый вкусный горячий шоколад. "Сегодня" также делились рецептами имбирного чая для похудения.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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