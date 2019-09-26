Как сделать горячий шоколад: ТОП-5 рецептов

Лучшие рецепты горячего шоколада с фото

Горячий шоколад с маршмэллоу Фото: freepik.com

Горячий шоколад – напиток, который поможет вам вкусно согреться в промозглую погоду. Его можно готовить из какао, плиточного шоколада или специального порошка.

Смотрите видео, как выбрать качественный шоколад:

Горячий шоколад богат полезными веществами: он содержит витамины А, В1, D, С и Е, антиоксиданты, флавоноиды, соли калия и кальция.

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Напиток повышает настроение, увеличивает работоспособность, улучшает память, защищает от депрессии и служит для профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Горячий шоколад без молока

Горячий шоколад на воде Фото: Depositphotos

Время приготовления:

5 минут

Ингредиенты:

1 чашка воды

50 г черного шоколада

Сахар – по желанию

Способ приготовления:

Положите в удобную миску разломанный шоколад, возьмите ложку или маленький венчик, залейте шоколад кипятком прямо из чайника. Быстро размешайте до получения гладкой блестящей жидкости. Перелейте горячий шоколад в чашку, по желанию добавьте сахар.

Горячий шоколад из какао

Горячий шоколад с какао-порошком Фото: Pixabay

Время приготовления:

15 минут

Ингредиенты:

300 мл сливок

1 ч. л. кукурузного крахмала

2 ст. л. какао-порошка

Сахар – по вкусу

Способ приготовления:

Все сухие ингредиенты смешайте в небольшой кастрюльке или турке. Затем в эту сухую смесь влейте 1 ст. л. холодной кипяченой воды, перемешайте до однородного состояния. Сливки подогрейте, не доводя до кипения, и медленной струйкой, непрерывно помешивая, введите в шоколадную смесь. Напиток поставьте на самый медленный огонь и еще раз разогрейте, не давая вскипеть, а потом выключите огонь. Через 5 минут, когда шоколад настоится, он готов к употреблению.

Горячий шоколад: рецепт от Джейми Оливера

Горячий шоколад из порошка Фото: Depositphotos

Время приготовления:

10 минут

Ингредиенты:

565 мл сливок или молока

2 ст.л. высококачественного порошка для горячего шоколада

1 горсть маршмэллоу

Сахар – по желанию и по вкусу

Способ приготовления:

Сначала налейте молоко в кастрюлю и нагрейте, не доводя до кипения. Пока молоко нагревается, положите по столовой ложке порошка в чашку, добавьте сахар по вкусу. Затем влейте немного теплого молока из кастрюли на каждую кружку – вам просто нужно растворить шоколадный порошок. В этот момент добавьте несколько маршмэллоу в каждую кружку. Когда молоко почти закипит, осторожно перелейте его в банку с крышкой. Это удобнее всего делать над раковиной, так как молоко часто проливается. Емкость должна быть заполнена молоком примерно наполовину. Плотно завинтите крышку, оберните банку полотенцем и встряхивайте в течение минуты, чтобы образовалась пена. Снимите крышку, выпустите пар и перелейте молоко в кружки. Перемешайте и сразу же подавайте.

Горячий шоколад: напиток с черным шоколадом

Горячий шоколад на молоке Фото: Depositphotos

Время приготовления:

5 минут

Ингредиенты:

70 г горького шоколада

160 мл молока

1 ст.л. сахара

Щепотка соли

Корица, чили, ваниль или апельсиновый ликер – по желанию

Способ приготовления:

Шоколад разломайте на небольшие кусочки или нарубите ножом. Молоко налейте в сотейник, нагрейте на небольшом огне. Всыпьте шоколад и мешайте венчиком, пока он не расплавится. Добавьте сахар, доведите напиток почти до кипения, но не кипятите. Разлейте по подогретым чашкам, добавьте несколько кристаллов морской соли. Горячий шоколад можно украсить сливками или присыпать корицей.

Как сделать горячий шоколад из плитки шоколада

Горячий шоколад с корицей Фото: freepik.com

Время приготовления:

10 минут

Ингредиенты:

100 г шоколада

350 мл молока

150 мл 20% сливок

1 палочка корицы

Способ приготовления:

Соедините молоко и сливки и доведите до кипения, но не кипятите. Палочку корицы крупно растолките в ступке и положите ее в молоко. Дайте настояться минут 5, процедите. Добавьте наломанный шоколад и тщательно размешайте венчиком.

Секреты приготовления горячего шоколада

Шоколад нужно выбирать только наилучшего качества, без наполнителей и всевозможных добавок вроде красителей, консервантов, ГМО и прочей химии.

Чем слаще шоколад, тем меньше нужно сахара. Если вы захотите использовать молочный шоколад, возможно, сахар не понадобится вообще.

Убедитесь, что вы не перегреваете молоко. Как только на поверхности появятся пузырьки, снимите его с огня, иначе образуется пленка.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить вкусный шоколадный кекс. "Сегодня" также делились рецептом брауни с малиной.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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