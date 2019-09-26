Как сделать горячий шоколад: ТОП-5 рецептов
Лучшие рецепты горячего шоколада с фото
Горячий шоколад – напиток, который поможет вам вкусно согреться в промозглую погоду. Его можно готовить из какао, плиточного шоколада или специального порошка.
Смотрите видео, как выбрать качественный шоколад:
Горячий шоколад богат полезными веществами: он содержит витамины А, В1, D, С и Е, антиоксиданты, флавоноиды, соли калия и кальция.
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Напиток повышает настроение, увеличивает работоспособность, улучшает память, защищает от депрессии и служит для профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Горячий шоколад без молока
Время приготовления:
- 5 минут
Ингредиенты:
- 1 чашка воды
- 50 г черного шоколада
- Сахар – по желанию
Способ приготовления:
- Положите в удобную миску разломанный шоколад, возьмите ложку или маленький венчик, залейте шоколад кипятком прямо из чайника.
- Быстро размешайте до получения гладкой блестящей жидкости.
- Перелейте горячий шоколад в чашку, по желанию добавьте сахар.
Горячий шоколад из какао
Время приготовления:
- 15 минут
Ингредиенты:
- 300 мл сливок
- 1 ч. л. кукурузного крахмала
- 2 ст. л. какао-порошка
- Сахар – по вкусу
Способ приготовления:
- Все сухие ингредиенты смешайте в небольшой кастрюльке или турке. Затем в эту сухую смесь влейте 1 ст. л. холодной кипяченой воды, перемешайте до однородного состояния.
- Сливки подогрейте, не доводя до кипения, и медленной струйкой, непрерывно помешивая, введите в шоколадную смесь.
- Напиток поставьте на самый медленный огонь и еще раз разогрейте, не давая вскипеть, а потом выключите огонь.
- Через 5 минут, когда шоколад настоится, он готов к употреблению.
Горячий шоколад: рецепт от Джейми Оливера
Время приготовления:
- 10 минут
Ингредиенты:
- 565 мл сливок или молока
- 2 ст.л. высококачественного порошка для горячего шоколада
- 1 горсть маршмэллоу
- Сахар – по желанию и по вкусу
Способ приготовления:
- Сначала налейте молоко в кастрюлю и нагрейте, не доводя до кипения.
- Пока молоко нагревается, положите по столовой ложке порошка в чашку, добавьте сахар по вкусу.
- Затем влейте немного теплого молока из кастрюли на каждую кружку – вам просто нужно растворить шоколадный порошок. В этот момент добавьте несколько маршмэллоу в каждую кружку.
- Когда молоко почти закипит, осторожно перелейте его в банку с крышкой. Это удобнее всего делать над раковиной, так как молоко часто проливается. Емкость должна быть заполнена молоком примерно наполовину.
- Плотно завинтите крышку, оберните банку полотенцем и встряхивайте в течение минуты, чтобы образовалась пена.
- Снимите крышку, выпустите пар и перелейте молоко в кружки. Перемешайте и сразу же подавайте.
Горячий шоколад: напиток с черным шоколадом
Время приготовления:
- 5 минут
Ингредиенты:
- 70 г горького шоколада
- 160 мл молока
- 1 ст.л. сахара
- Щепотка соли
- Корица, чили, ваниль или апельсиновый ликер – по желанию
Способ приготовления:
- Шоколад разломайте на небольшие кусочки или нарубите ножом.
- Молоко налейте в сотейник, нагрейте на небольшом огне. Всыпьте шоколад и мешайте венчиком, пока он не расплавится.
- Добавьте сахар, доведите напиток почти до кипения, но не кипятите.
- Разлейте по подогретым чашкам, добавьте несколько кристаллов морской соли.
- Горячий шоколад можно украсить сливками или присыпать корицей.
Как сделать горячий шоколад из плитки шоколада
Время приготовления:
- 10 минут
Ингредиенты:
- 100 г шоколада
- 350 мл молока
- 150 мл 20% сливок
- 1 палочка корицы
Способ приготовления:
- Соедините молоко и сливки и доведите до кипения, но не кипятите.
- Палочку корицы крупно растолките в ступке и положите ее в молоко. Дайте настояться минут 5, процедите.
- Добавьте наломанный шоколад и тщательно размешайте венчиком.
Секреты приготовления горячего шоколада
- Шоколад нужно выбирать только наилучшего качества, без наполнителей и всевозможных добавок вроде красителей, консервантов, ГМО и прочей химии.
- Чем слаще шоколад, тем меньше нужно сахара. Если вы захотите использовать молочный шоколад, возможно, сахар не понадобится вообще.
- Убедитесь, что вы не перегреваете молоко. Как только на поверхности появятся пузырьки, снимите его с огня, иначе образуется пленка.
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Все подробности в спецтеме Осеннее меню
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