Как сделать"хлопья" из мини-панкейков на завтрак
Если вы искали оригинальное утреннее блюдо — это то, что вам стоит попробовать
Вслед за дальгона-кофе невероятную популярность набрал еще один рецепт родом из Tik Tok — мини-панкейки. По-английски эти блинчики называются Pancake cereal (хлопья из панкейков). Их подают, заливая холодным или теплым молоком, но есть мини-панкейки можно с любимым сиропом (например, кленовым) или ягодами и фруктами.
Только будьте готовы, что приготовление крошечных блинчиков потребует больше времени, чем обычно: каждый панкейк нужно отдельно перевернуть.
"Хлопья" из панкейков
Время приготовления:
- 15 минут
Калорийность:
- 227 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1/2 стакана муки
- 1 ст. л. сахара
- 1/2 ч. л. разрыхлителя
- 1/2 ч. л. пищевой соды
- 1/2 стакана пахты или молока
- 1 1/2 столовые ложки взбитых яиц
- Масло для сковороды
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Способ приготовления:
- В миске смешайте муку, разрыхлитель, пищевую соду и сахар.
- Добавьте взбитое вилкой яйцо и пахту или молоко в миску, осторожно перемешайте.
- Вылейте тесто для блинов в бутылку с дозатором или пакет на застежке с отрезанным крошечным уголком. Или вы можете использовать чайную ложку, чтобы наливать тесто.
- Разогрейте антипригарную сковороду на среднем огне, смажьте ее тонким слоем масла.
- Выкладывайте мини-панкейки любым удобным способом и готовьте, пока блинчики не начнут пузыриться. Когда вы переворачиваете их, они должны быть золотисто-коричневыми.
- Продолжайте готовить еще 30 секунд или до золотистого цвета. Выложите блины в миску.
Как подавать "хлопья" из панкейков
Добавьте кусочек сливочного масла и сироп или залейте "хлопья" молоком.
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Напомним, ранее мы писали, как сделать канадские панкейки от Эктора Хименес-Браво. Кроме этого, Сегодня.Lifestyle делились рецептом взбитого клубничного молока.
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