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Как сделать"хлопья" из мини-панкейков на завтрак

Сегодня, 09:00

Если вы искали оригинальное утреннее блюдо — это то, что вам стоит попробовать

Вслед за дальгона-кофе невероятную популярность набрал еще один рецепт родом из Tik Tok — мини-панкейки. По-английски эти блинчики называются Pancake cereal (хлопья из панкейков). Их подают, заливая холодным или теплым молоком, но есть мини-панкейки можно с любимым сиропом (например, кленовым) или ягодами и фруктами.

Только будьте готовы, что приготовление крошечных блинчиков потребует больше времени, чем обычно: каждый панкейк нужно отдельно перевернуть.

"Хлопья" из панкейков

Хлопья из панкейков
Хлопья из панкейков
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 15 минут

Калорийность:

  • 227 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1/2 стакана муки
  • 1 ст. л. сахара
  • 1/2 ч. л. разрыхлителя
  • 1/2 ч. л. пищевой соды
  • 1/2 стакана пахты или молока
  • 1 1/2 столовые ложки взбитых яиц
  • Масло для сковороды

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Способ приготовления:

  1. В миске смешайте муку, разрыхлитель, пищевую соду и сахар.
  2. Добавьте взбитое вилкой яйцо и пахту или молоко в миску, осторожно перемешайте.
  3. Вылейте тесто для блинов в бутылку с дозатором или пакет на застежке с отрезанным крошечным уголком. Или вы можете использовать чайную ложку, чтобы наливать тесто.
  4. Разогрейте антипригарную сковороду на среднем огне, смажьте ее тонким слоем масла.
  5. Выкладывайте мини-панкейки любым удобным способом и готовьте, пока блинчики не начнут пузыриться. Когда вы переворачиваете их, они должны быть золотисто-коричневыми.
  6. Продолжайте готовить еще 30 секунд или до золотистого цвета. Выложите блины в миску.

Как подавать "хлопья" из панкейков

Добавьте кусочек сливочного масла и сироп или залейте "хлопья" молоком.

Смотрите видео, как сделать необычные оладьи с одуванчиками:

Напомним, ранее мы писали, как сделать канадские панкейки от Эктора Хименес-Браво. Кроме этого, Сегодня.Lifestyle делились рецептом взбитого клубничного молока.

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Источник: Сегодня
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