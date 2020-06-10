Как сделать"хлопья" из мини-панкейков на завтрак

Если вы искали оригинальное утреннее блюдо — это то, что вам стоит попробовать

Вслед за дальгона-кофе невероятную популярность набрал еще один рецепт родом из Tik Tok — мини-панкейки. По-английски эти блинчики называются Pancake cereal (хлопья из панкейков). Их подают, заливая холодным или теплым молоком, но есть мини-панкейки можно с любимым сиропом (например, кленовым) или ягодами и фруктами.

Только будьте готовы, что приготовление крошечных блинчиков потребует больше времени, чем обычно: каждый панкейк нужно отдельно перевернуть.

"Хлопья" из панкейков

Хлопья из панкейков Фото: Depositphotos

Время приготовления:

15 минут

Калорийность:

227 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1/2 стакана муки

1 ст. л. сахара

1/2 ч. л. разрыхлителя

1/2 ч. л. пищевой соды

1/2 стакана пахты или молока

1 1/2 столовые ложки взбитых яиц

Масло для сковороды

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Способ приготовления:

В миске смешайте муку, разрыхлитель, пищевую соду и сахар. Добавьте взбитое вилкой яйцо и пахту или молоко в миску, осторожно перемешайте. Вылейте тесто для блинов в бутылку с дозатором или пакет на застежке с отрезанным крошечным уголком. Или вы можете использовать чайную ложку, чтобы наливать тесто. Разогрейте антипригарную сковороду на среднем огне, смажьте ее тонким слоем масла. Выкладывайте мини-панкейки любым удобным способом и готовьте, пока блинчики не начнут пузыриться. Когда вы переворачиваете их, они должны быть золотисто-коричневыми. Продолжайте готовить еще 30 секунд или до золотистого цвета. Выложите блины в миску.

Как подавать "хлопья" из панкейков

Добавьте кусочек сливочного масла и сироп или залейте "хлопья" молоком.

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Напомним, ранее мы писали, как сделать канадские панкейки от Эктора Хименес-Браво. Кроме этого, Сегодня.Lifestyle делились рецептом взбитого клубничного молока.

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