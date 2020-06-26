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Как сделать холодный кофейный коктейль "Шмель"

Сегодня, 10:32

Другое название напитка – "Бамбл"

Кофейный напиток "Шмель" получил свое название от слова bumble bee (в переводе с английского "шмель") за свой внешний вид. В состав этого освежающего летнего коктейля входят всего четыре ингредиента: эспрессо, апельсиновый сок, карамельный сироп и лед. Если соблюсти пропорции, получается очень сбалансированный микс – в меру сладкий, в меру кофейный.

Кофе "Шмель" с апельсиновым соком

Кофе с апельсиновым соком "Шмель"
Кофе с апельсиновым соком "Шмель"
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 минута

Калорийность:

  • 112 ккал

Ингредиенты:

  • 15 мл карамельного сиропа
  • 50 мл эспрессо или 70 мл крепкого кофе
  • 100 мл апельсинового сока или фреша
  • Кубики льда

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Способ приготовления:

  1. В высокий стакан положить горсть кубиков льда. Добавить сироп.
  2. Аккуратно влить апельсиновый сок по столовой ложке, прижатой к стенке стакана.
  3. Так же влить остывший крепкий кофе. По желанию украсить ломтиком апельсина или коктейльным зонтиком.

Как подавать кофе "Бамбл"

Вставить трубочку, размешать и можно пить.

Напомним, ранее мы писали, как сделать холодный кофе со взбитыми сливками. Кроме этого, Сегодня.Lifestyle делились рецептом взбитого клубничного молока.

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Источник: Сегодня
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