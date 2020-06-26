Как сделать холодный кофейный коктейль "Шмель"

Другое название напитка – "Бамбл"

Кофейный напиток "Шмель" получил свое название от слова bumble bee (в переводе с английского "шмель") за свой внешний вид. В состав этого освежающего летнего коктейля входят всего четыре ингредиента: эспрессо, апельсиновый сок, карамельный сироп и лед. Если соблюсти пропорции, получается очень сбалансированный микс – в меру сладкий, в меру кофейный.

Кофе "Шмель" с апельсиновым соком

Кофе с апельсиновым соком "Шмель" Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 минута

Калорийность:

112 ккал

Ингредиенты:

15 мл карамельного сиропа

50 мл эспрессо или 70 мл крепкого кофе

100 мл апельсинового сока или фреша

Кубики льда

Способ приготовления:

В высокий стакан положить горсть кубиков льда. Добавить сироп. Аккуратно влить апельсиновый сок по столовой ложке, прижатой к стенке стакана. Так же влить остывший крепкий кофе. По желанию украсить ломтиком апельсина или коктейльным зонтиком.

Как подавать кофе "Бамбл"

Вставить трубочку, размешать и можно пить.

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