Как сделать холодный кофейный коктейль "Шмель"
Другое название напитка – "Бамбл"
Кофейный напиток "Шмель" получил свое название от слова bumble bee (в переводе с английского "шмель") за свой внешний вид. В состав этого освежающего летнего коктейля входят всего четыре ингредиента: эспрессо, апельсиновый сок, карамельный сироп и лед. Если соблюсти пропорции, получается очень сбалансированный микс – в меру сладкий, в меру кофейный.
Кофе "Шмель" с апельсиновым соком
Время приготовления:
- 1 минута
Калорийность:
- 112 ккал
Ингредиенты:
- 15 мл карамельного сиропа
- 50 мл эспрессо или 70 мл крепкого кофе
- 100 мл апельсинового сока или фреша
- Кубики льда
Способ приготовления:
- В высокий стакан положить горсть кубиков льда. Добавить сироп.
- Аккуратно влить апельсиновый сок по столовой ложке, прижатой к стенке стакана.
- Так же влить остывший крепкий кофе. По желанию украсить ломтиком апельсина или коктейльным зонтиком.
Как подавать кофе "Бамбл"
Вставить трубочку, размешать и можно пить.
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