Как сделать хот-дог дома: лучшие рецепт популярного фастфуда
Рецепты хот-догов мира
Хот-дог – это сосиска или колбаска в надрезанной булочке, сдобренная майонезом, кетчупом или горчицей. В качестве добавок могут использоваться свежие или маринованные овощи, фасоль, картофель, сыры, разнообразные соусы, бекон, яблоки, крабовое мясо, арахисовое масло, шпинат, греческий йогурт и многое другое.
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Классический рецепт хот-дога крайне прост: для него надо поджарить длинную булочку и сосиску, вложить вторую в первую и полить все кетчупом. Остальные вариации были созданы позже. Мы предлагаем несколько рецептов хот-догов, которые вы сможете приготовить для себя и своих близких.
Время приготовления:
- 10 минут
Ингредиенты:
- 2 булочки для хот-догов
- 2-4 сосиски
- 100 г корейской моркови
- 1 луковица
- Кетчуп и майонез – по вкусу
Смотрите видео, как выбрать безопасные сосиски:
Способ приготовления:
- Отварите сосиски.
- Булочки подогрейте и разрежьте вдоль, но не до конца. Смажьте майонезом.
- Выложите корейскую морковь, добавьте лук колечками.
- Вложите внутрь две маленькие или одну длинную сосиску. Заправить кетчупом и подавать.
Время приготовления:
- 20 минут
Ингредиенты:
- 3 булочки для хот-догов
- 3 сосиски
- 120 г моркови по-корейски
- 200 г пекинской капусты
- 2 ст.л. кетчупа
- 2 ст.л. майонеза
- 0,5 ст. ложки горчицы
- Соль
Способ приготовления:
- Пекинскую капусту тонко нашинкуйте. Переложите ее в миску, добавьте пару щепоток соли и перемешайте рукой.
- Для соуса соедините три компонента – майонез, кетчуп и горчицу.
- Булочки для хот-догов разрежьте с одной стороны вдоль, не прорезая до конца. Подсушите булочки разрезом вверх в предварительно разогретой до 180 ºС духовке, до легкого хруста корочки.
- Отварите в кипящей воде сосиски, переложите на тарелку.
- Аккуратно раскройте булочки и изнутри каждую из них щедро промажьте соусом.
- Затем разложите в разрезы морковь по-корейски и салат из пекинской капусты. Теперь вложите в каждую булочку по сосиске.
- По желанию полейте хот-доги горчицей и кетчупом.
Время приготовления:
- 5 минут
Ингредиенты:
- 1 сосиска
- 1 булочка для хот-дога
- 25 г кетчупа
- 25 г горчицы
Способ приготовления:
- Снимите пленку с сосиски, если она не съедобная, и обжарьте колбаску на сковороде или гриле.
- Смешайте острый кетчуп с горчицей. Для большей пикантности, советуем выбрать горчицу со сладковатым вкусом.
- Поставьте горячую сосиску в подогретую булочку, сверху положите соус.
Время приготовления:
- 15 минут
Ингредиенты:
- 5 булочек для французских хот-догов
- 5 венских (лионских) сосисок
- 1-2 маринованных огурца
- 5 ч.л. майонеза
- 5 ч.л. кетчупа
- 5 ч.л. горчицы
Способ приготовления:
- Разогрейте сковороду гриль. Выложите на нее булочки и обжарьте с обеих сторон. Для этого вам понадобится легкий пресс. Если у вас есть прижимной гриль, готовьте в нем.
- Промокните сосиски салфеткой и выложите на горячую сковороду, обжарьте со всех сторон до румяного цвета и легких подпалин со всех сторон.
- В каждую булочку выложите по чайной ложке горчицы и майонеза. Добавьте нарезанные маринованные огурцы и кетчуп.
- Вложите в отверстие булочки горячую сосиску.
- То же самое проделайте с остальными булочками, сосисками и соусами.
Время приготовления:
- 15 минут
Ингредиенты:
- 6 больших сосисок или колбасок
- 1 стакана квашеной капусты, хорошо отжатой
- 1/2 стакана немецкой или баварской горчицы хорошего качества
- 6-8 кусочков швейцарского сыра
- 6 булочек "Брецель" для хот-догов
- Маринованные огурцы – по вкусу
Способ приготовления:
- Поджарьте сосиски на гриле.
- Подогрейте булочки и вложите в разрез ломтики сыра.
- Намажьте горчицей и добавьте сосиски.
- Положите сверху порцию квашеной капусты.
- Подавайте вместе с маринованными огурцами.
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