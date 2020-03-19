Как сделать хот-дог дома: лучшие рецепт популярного фастфуда

Рецепты хот-догов мира

Хот-дог – это сосиска или колбаска в надрезанной булочке, сдобренная майонезом, кетчупом или горчицей. В качестве добавок могут использоваться свежие или маринованные овощи, фасоль, картофель, сыры, разнообразные соусы, бекон, яблоки, крабовое мясо, арахисовое масло, шпинат, греческий йогурт и многое другое.

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Классический рецепт хот-дога крайне прост: для него надо поджарить длинную булочку и сосиску, вложить вторую в первую и полить все кетчупом. Остальные вариации были созданы позже. Мы предлагаем несколько рецептов хот-догов, которые вы сможете приготовить для себя и своих близких.

Хот-дог: рецепт с корейской морковкой

Домашний хот-дог Фото: freepik.com

Время приготовления:

10 минут

Ингредиенты:

2 булочки для хот-догов

2-4 сосиски

100 г корейской моркови

1 луковица

Кетчуп и майонез – по вкусу

Смотрите видео, как выбрать безопасные сосиски:

Способ приготовления:

Отварите сосиски. Булочки подогрейте и разрежьте вдоль, но не до конца. Смажьте майонезом. Выложите корейскую морковь, добавьте лук колечками. Вложите внутрь две маленькие или одну длинную сосиску. Заправить кетчупом и подавать.

Хот-дог: рецепт с сосиской дома

Хот-дог с пекинской капустой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

20 минут

Ингредиенты:

3 булочки для хот-догов

3 сосиски

120 г моркови по-корейски

200 г пекинской капусты

2 ст.л. кетчупа

2 ст.л. майонеза

0,5 ст. ложки горчицы

Соль

Способ приготовления:

Пекинскую капусту тонко нашинкуйте. Переложите ее в миску, добавьте пару щепоток соли и перемешайте рукой. Для соуса соедините три компонента – майонез, кетчуп и горчицу. Булочки для хот-догов разрежьте с одной стороны вдоль, не прорезая до конца. Подсушите булочки разрезом вверх в предварительно разогретой до 180 ºС духовке, до легкого хруста корочки. Отварите в кипящей воде сосиски, переложите на тарелку. Аккуратно раскройте булочки и изнутри каждую из них щедро промажьте соусом. Затем разложите в разрезы морковь по-корейски и салат из пекинской капусты. Теперь вложите в каждую булочку по сосиске. По желанию полейте хот-доги горчицей и кетчупом.

Американский хот-дог: рецепт

Американский хот-дог Фото: Depositphotos

Время приготовления:

5 минут

Ингредиенты:

1 сосиска

1 булочка для хот-дога

25 г кетчупа

25 г горчицы

Способ приготовления:

Снимите пленку с сосиски, если она не съедобная, и обжарьте колбаску на сковороде или гриле. Смешайте острый кетчуп с горчицей. Для большей пикантности, советуем выбрать горчицу со сладковатым вкусом. Поставьте горячую сосиску в подогретую булочку, сверху положите соус.

Французский хот-дог

Французский хот-дог

Время приготовления:

15 минут

Ингредиенты:

5 булочек для французских хот-догов

5 венских (лионских) сосисок

1-2 маринованных огурца

5 ч.л. майонеза

5 ч.л. кетчупа

5 ч.л. горчицы

Способ приготовления:

Разогрейте сковороду гриль. Выложите на нее булочки и обжарьте с обеих сторон. Для этого вам понадобится легкий пресс. Если у вас есть прижимной гриль, готовьте в нем. Промокните сосиски салфеткой и выложите на горячую сковороду, обжарьте со всех сторон до румяного цвета и легких подпалин со всех сторон. В каждую булочку выложите по чайной ложке горчицы и майонеза. Добавьте нарезанные маринованные огурцы и кетчуп. Вложите в отверстие булочки горячую сосиску. То же самое проделайте с остальными булочками, сосисками и соусами.

Хот-дог баварский

Хот-дог с квашеной капустой Фото: freepik.com

Время приготовления:

15 минут

Ингредиенты:

6 больших сосисок или колбасок

1 стакана квашеной капусты, хорошо отжатой

1/2 стакана немецкой или баварской горчицы хорошего качества

6-8 кусочков швейцарского сыра

6 булочек "Брецель" для хот-догов

Маринованные огурцы – по вкусу

Способ приготовления:

Поджарьте сосиски на гриле. Подогрейте булочки и вложите в разрез ломтики сыра. Намажьте горчицей и добавьте сосиски. Положите сверху порцию квашеной капусты. Подавайте вместе с маринованными огурцами.

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