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Как сделать хот-дог дома: лучшие рецепт популярного фастфуда

Рецепты хот-догов мира

Ирина Павлина
Сегодня, 12:45

Хот-дог – это сосиска или колбаска в надрезанной булочке, сдобренная майонезом, кетчупом или горчицей. В качестве добавок могут использоваться свежие или маринованные овощи, фасоль, картофель, сыры, разнообразные соусы, бекон, яблоки, крабовое мясо, арахисовое масло, шпинат, греческий йогурт и многое другое.

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Классический рецепт хот-дога крайне прост: для него надо поджарить длинную булочку и сосиску, вложить вторую в первую и полить все кетчупом. Остальные вариации были созданы позже. Мы предлагаем несколько рецептов хот-догов, которые вы сможете приготовить для себя и своих близких.

Хот-дог: рецепт с корейской морковкой

Домашний хот-дог
Домашний хот-дог
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 10 минут

Ингредиенты:

  • 2 булочки для хот-догов
  • 2-4 сосиски
  • 100 г корейской моркови
  • 1 луковица
  • Кетчуп и майонез – по вкусу

Смотрите видео, как выбрать безопасные сосиски:

Способ приготовления:

  1. Отварите сосиски.
  2. Булочки подогрейте и разрежьте вдоль, но не до конца. Смажьте майонезом.
  3. Выложите корейскую морковь, добавьте лук колечками.
  4. Вложите внутрь две маленькие или одну длинную сосиску. Заправить кетчупом и подавать.

Хот-дог: рецепт с сосиской дома

Хот-дог с пекинской капустой
Хот-дог с пекинской капустой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 20 минут

Ингредиенты:

  • 3 булочки для хот-догов
  • 3 сосиски
  • 120 г моркови по-корейски
  • 200 г пекинской капусты
  • 2 ст.л. кетчупа
  • 2 ст.л. майонеза
  • 0,5 ст. ложки горчицы
  • Соль

Способ приготовления:

  1. Пекинскую капусту тонко нашинкуйте. Переложите ее в миску, добавьте пару щепоток соли и перемешайте рукой.
  2. Для соуса соедините три компонента – майонез, кетчуп и горчицу.
  3. Булочки для хот-догов разрежьте с одной стороны вдоль, не прорезая до конца. Подсушите булочки разрезом вверх в предварительно разогретой до 180 ºС духовке, до легкого хруста корочки.
  4. Отварите в кипящей воде сосиски, переложите на тарелку.
  5. Аккуратно раскройте булочки и изнутри каждую из них щедро промажьте соусом.
  6. Затем разложите в разрезы морковь по-корейски и салат из пекинской капусты. Теперь вложите в каждую булочку по сосиске.
  7. По желанию полейте хот-доги горчицей и кетчупом.

Американский хот-дог: рецепт

Американский хот-дог
Американский хот-дог
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 5 минут

Ингредиенты:

  • 1 сосиска
  • 1 булочка для хот-дога
  • 25 г кетчупа
  • 25 г горчицы

Способ приготовления:

  1. Снимите пленку с сосиски, если она не съедобная, и обжарьте колбаску на сковороде или гриле.
  2. Смешайте острый кетчуп с горчицей. Для большей пикантности, советуем выбрать горчицу со сладковатым вкусом.
  3. Поставьте горячую сосиску в подогретую булочку, сверху положите соус.

Французский хот-дог

Французский хот-дог
Французский хот-дог

Время приготовления:

  • 15 минут

Ингредиенты:

  • 5 булочек для французских хот-догов
  • 5 венских (лионских) сосисок
  • 1-2 маринованных огурца
  • 5 ч.л. майонеза
  • 5 ч.л. кетчупа
  • 5 ч.л. горчицы

Способ приготовления:

  1. Разогрейте сковороду гриль. Выложите на нее булочки и обжарьте с обеих сторон. Для этого вам понадобится легкий пресс. Если у вас есть прижимной гриль, готовьте в нем.
  2. Промокните сосиски салфеткой и выложите на горячую сковороду, обжарьте со всех сторон до румяного цвета и легких подпалин со всех сторон.
  3. В каждую булочку выложите по чайной ложке горчицы и майонеза. Добавьте нарезанные маринованные огурцы и кетчуп.
  4. Вложите в отверстие булочки горячую сосиску.
  5. То же самое проделайте с остальными булочками, сосисками и соусами.

Хот-дог баварский

Хот-дог с квашеной капустой
Хот-дог с квашеной капустой
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 15 минут

Ингредиенты:

  • 6 больших сосисок или колбасок
  • 1 стакана квашеной капусты, хорошо отжатой
  • 1/2 стакана немецкой или баварской горчицы хорошего качества
  • 6-8 кусочков швейцарского сыра
  • 6 булочек "Брецель" для хот-догов
  • Маринованные огурцы – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Поджарьте сосиски на гриле.
  2. Подогрейте булочки и вложите в разрез ломтики сыра.
  3. Намажьте горчицей и добавьте сосиски.
  4. Положите сверху порцию квашеной капусты.
  5. Подавайте вместе с маринованными огурцами.

Напомним, ранее мы писали, как сделать полезную домашнюю шаурму. "Сегодня" также рассказывали, как сделать рулетики из лаваша с курицей.

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Источник: Сегодня
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