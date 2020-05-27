Как сделать хот-доги из слоеного теста в духовке
Рецепт горячей закуски от знаменитого кулинара Айны Гартен
Хот-дог – это сосиска или колбаска в надрезанной булочке с добавлением кетчупа, майонеза или горчицы. Существует масса разновидностей этого блюда.
Айна Гартен, американская ведущая и писательница кулинарных книг, советует сделать быстрые хот-доги из слоеного теста в духовке с дижонской горчицей. Их можно подавать на завтрак, а также брать с собой на пикник.
Хот-доги из слоеного теста в духовке
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 275 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1-2 листа размороженного слоеного дрожжевого теста
- хорошая дижонская горчица
- 4 сосиски для хот-дога
- 1 яйцо, взбитое с 1 столовой ложкой воды
- морская соль
- Свежемолотый черный перец
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Способ приготовления:
- Разогрейте духовку до 180 ºС.
- Положите холодное слоеное тесто на доску и отрежьте полоску длиной с сосиску для хот-дога и шириной 13 см.
- Щедро смажьте часть теста шириной 7 см дижонской горчицей.
- Поместите сосиску на конец теста, намазанный горчицей, и заверните на один оборот, чтобы сосиска была обернута в один слой теста и горчицы.
- Смажьте следующий участок теста шириной 2 см взбитым с водой яйцом и полностью заверните сосиску в тесто.
- Повторите с оставшимся тестом и сосисками.
- Поместите хот-доги швом вниз на противень, выстланный пергаментной бумагой. Смажьте взбитым яйцом и обильно посыпьте морской солью и перцем.
- Выпекайте в течение 15-20 минут, пока тесто не подрумянится.
Как подавать хот-доги
Подавайте хот-доги горячим вместе с любимыми соусами и свежими овощами.
Смотрите видео, как сделать вкусные хот-доги на гриле:
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