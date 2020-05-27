Как сделать хот-доги из слоеного теста в духовке

Рецепт горячей закуски от знаменитого кулинара Айны Гартен

Хот-дог – это сосиска или колбаска в надрезанной булочке с добавлением кетчупа, майонеза или горчицы. Существует масса разновидностей этого блюда.

Айна Гартен, американская ведущая и писательница кулинарных книг, советует сделать быстрые хот-доги из слоеного теста в духовке с дижонской горчицей. Их можно подавать на завтрак, а также брать с собой на пикник.

Хот-доги из слоеного теста в духовке

Хот-дог из слоеного теста Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

275 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1-2 листа размороженного слоеного дрожжевого теста

хорошая дижонская горчица

4 сосиски для хот-дога

1 яйцо, взбитое с 1 столовой ложкой воды

морская соль

Свежемолотый черный перец

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Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 180 ºС. Положите холодное слоеное тесто на доску и отрежьте полоску длиной с сосиску для хот-дога и шириной 13 см. Щедро смажьте часть теста шириной 7 см дижонской горчицей. Поместите сосиску на конец теста, намазанный горчицей, и заверните на один оборот, чтобы сосиска была обернута в один слой теста и горчицы. Смажьте следующий участок теста шириной 2 см взбитым с водой яйцом и полностью заверните сосиску в тесто. Повторите с оставшимся тестом и сосисками. Поместите хот-доги швом вниз на противень, выстланный пергаментной бумагой. Смажьте взбитым яйцом и обильно посыпьте морской солью и перцем. Выпекайте в течение 15-20 минут, пока тесто не подрумянится.

Как подавать хот-доги

Подавайте хот-доги горячим вместе с любимыми соусами и свежими овощами.

Смотрите видео, как сделать вкусные хот-доги на гриле:

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