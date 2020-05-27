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Как сделать хот-доги из слоеного теста в духовке

Сегодня, 10:15

Рецепт горячей закуски от знаменитого кулинара Айны Гартен

Хот-дог – это сосиска или колбаска в надрезанной булочке с добавлением кетчупа, майонеза или горчицы. Существует масса разновидностей этого блюда.

Айна Гартен, американская ведущая и писательница кулинарных книг, советует сделать быстрые хот-доги из слоеного теста в духовке с дижонской горчицей. Их можно подавать на завтрак, а также брать с собой на пикник.

Хот-доги из слоеного теста в духовке

Хот-дог из слоеного теста
Хот-дог из слоеного теста
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 275 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1-2 листа размороженного слоеного дрожжевого теста
  • хорошая дижонская горчица
  • 4 сосиски для хот-дога
  • 1 яйцо, взбитое с 1 столовой ложкой воды
  • морская соль
  • Свежемолотый черный перец

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Способ приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 180 ºС.
  2. Положите холодное слоеное тесто на доску и отрежьте полоску длиной с сосиску для хот-дога и шириной 13 см.
  3. Щедро смажьте часть теста шириной 7 см дижонской горчицей.
  4. Поместите сосиску на конец теста, намазанный горчицей, и заверните на один оборот, чтобы сосиска была обернута в один слой теста и горчицы.
  5. Смажьте следующий участок теста шириной 2 см взбитым с водой яйцом и полностью заверните сосиску в тесто.
  6. Повторите с оставшимся тестом и сосисками.
  7. Поместите хот-доги швом вниз на противень, выстланный пергаментной бумагой. Смажьте взбитым яйцом и обильно посыпьте морской солью и перцем.
  8. Выпекайте в течение 15-20 минут, пока тесто не подрумянится.

Как подавать хот-доги

Подавайте хот-доги горячим вместе с любимыми соусами и свежими овощами.

Смотрите видео, как сделать вкусные хот-доги на гриле:

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Источник: Сегодня
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