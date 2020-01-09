Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как сделать хумус из нута с авокадо: рецепт полезной закуски

Это прекрасный вариант здорового перекуса

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:06
Хумус с авокадо и нутом
Хумус с авокадо и нутом
Фото: Depositphotos

Хумус – популярная на Ближнем Востоке холодная закуска из нута. В ее состав также входят: кунжутная паста (тахини), оливковое масло, чеснок, сок лимона, паприка.

Смотрите видео, как сделать фаршированные авокадо:

Хумус из нута с авокадо нежный, кремовый, легкий и очень полезный. Если у вас нет консервированного турецкого гороха, заранее отварите и остудите его.

Читайте также:
Вкусно и полезно: как приготовить свекольный хумус

Хумус из нута с авокадо

Время приготовления:

  • 10 минут

Калорийность:

  • 207 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Консервированный горох-нут, слитый от жидкости и промытый – 1 банка
  • Паста тахини – 1 ст.л.
  • Авокадо – 2 маленьких
  • Лимонный сок – 2-3 ст.л (или по вкусу)
  • Оливковое масло – 2 ст.л.
  • Вода бутилированная – 3-5 ст.л.
  • Соль, перец

Способ приготовления:

  1. Смешать все ингредиенты в кухонном комбайне, кроме воды.
  2. Перемолоть до получения гладкой массы.
  3. Добавить воду по вкусу и еще раз взбить.

Как подавать хумус

Хумус с авокадо можно есть вместе с питой, кукурузными чипсами или крекерами.

Напомним, ранее мы писали, как сделать смузи из авокадо и киви. "Сегодня" также делились рецептом салата из авокадо с креветками и кукурузой.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Как приготовить глазированный мясной рулет в духовке Рецепт глинтвейна с клюквой, медом и фруктами Как испечь творожные булочки с яблоками на завтрак Рецепт рулета из лаваша с красной рыбой и сливочным сыром
рецепт авокадо паштет хумус закуска
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Салат по-королевски: божественно вкусно
Салат по-королевски: божественно вкусно
Кекс «Зебра» на сметане для вкусного чаепития
Кекс «Зебра» на сметане для вкусного чаепития
Готовим домашнюю вареную колбасу в кружке своими руками
Готовим домашнюю вареную колбасу в кружке своими руками
Как замариновать скумбрию: лучшие рецепты
Как замариновать скумбрию: лучшие рецепты
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 12:46Психология

Подборка красивых щедривок на Старый Новый год

Сегодня, 11:30Шоу-бизнес

Поправилась на 22 килограмма: в Сеть попало фото беременной Миллы Йовович

Сегодня, 07:55Fun

9 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Вчера, 14:25Fun

"Один из лучших пилотов на курсе": что известно об украинцах, погибших в авиакатастрофе МАУ

Вчера, 10:26Техно

Нельзя купить: создан внешний накопитель с бездонной памятью

7 январяШоу-бизнес

"Горжусь им": отец Анджелины Джоли дал откровенное интервью о дочери и Брэде Питте

7 январяАфиша

Лучшие фильмы 2019: что посмотреть вечером с семьей

7 январяFun

Детские колядки на Рождество 2020: прикольные тексты

7 январяEvents

Открытки и картинки с Рождеством 2020

7 январяFood

Салаты на Рождество: ТОП-5 праздничных рецептов

7 январяFun

Лучшие колядки на русском языке: самые популярные стихи

7 январяFun

Поздравления на Рождество Христово 2020 в стихах, смс, открытки и картинки

7 январяFun

Короткие колядки для детей на Рождество 2020

7 январяFun

Рождество Христово 2020: поздравления в прозе, картинки и открытки

7 январяFun

Рождество 2020: что ни в коем случае нельзя делать 7 января

7 январяEvents

Поздравления с Рождеством: яркие открытки, проза и стихи

Новости партнеров

Старинный закарпатский рецепт пирожков с мясом
Старинный закарпатский рецепт пирожков с мясом
Как сложить блины: 20 способов красивой подачи (фото)
Как сложить блины: 20 способов красивой подачи (фото)
Пирожки на кефире с картофелем и плавленым сыром
Пирожки на кефире с картофелем и плавленым сыром
Какое каре будет модным в этом сезоне
Какое каре будет модным в этом сезоне
Рецепт лечо из красного болгарского перца
Рецепт лечо из красного болгарского перца
Ирина Круг случайно засветила все свои прелести
Ирина Круг случайно засветила все свои прелести
Влезла в семью: Глюкоза уводит Харламова от Асмус?
Влезла в семью: Глюкоза уводит Харламова от Асмус?
Новые тренды в маникюре: идеи декора ногтей (фото)
Новые тренды в маникюре: идеи декора ногтей (фото)