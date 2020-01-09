Как сделать хумус из нута с авокадо: рецепт полезной закуски

Это прекрасный вариант здорового перекуса

Хумус с авокадо и нутом Фото: Depositphotos

Хумус – популярная на Ближнем Востоке холодная закуска из нута. В ее состав также входят: кунжутная паста (тахини), оливковое масло, чеснок, сок лимона, паприка.

Смотрите видео, как сделать фаршированные авокадо:

Хумус из нута с авокадо нежный, кремовый, легкий и очень полезный. Если у вас нет консервированного турецкого гороха, заранее отварите и остудите его.

Хумус из нута с авокадо

Время приготовления:

10 минут

Калорийность:

207 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Консервированный горох-нут, слитый от жидкости и промытый – 1 банка

Паста тахини – 1 ст.л.

Авокадо – 2 маленьких

Лимонный сок – 2-3 ст.л (или по вкусу)

Оливковое масло – 2 ст.л.

Вода бутилированная – 3-5 ст.л.

Соль, перец

Способ приготовления:

Смешать все ингредиенты в кухонном комбайне, кроме воды. Перемолоть до получения гладкой массы. Добавить воду по вкусу и еще раз взбить.

Как подавать хумус

Хумус с авокадо можно есть вместе с питой, кукурузными чипсами или крекерами.

Напомним, ранее мы писали, как сделать смузи из авокадо и киви. "Сегодня" также делились рецептом салата из авокадо с креветками и кукурузой.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.