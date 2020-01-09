Как сделать хумус из нута с авокадо: рецепт полезной закуски
Это прекрасный вариант здорового перекуса
Хумус – популярная на Ближнем Востоке холодная закуска из нута. В ее состав также входят: кунжутная паста (тахини), оливковое масло, чеснок, сок лимона, паприка.
Смотрите видео, как сделать фаршированные авокадо:
Хумус из нута с авокадо нежный, кремовый, легкий и очень полезный. Если у вас нет консервированного турецкого гороха, заранее отварите и остудите его.
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Хумус из нута с авокадо
Время приготовления:
- 10 минут
Калорийность:
- 207 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Консервированный горох-нут, слитый от жидкости и промытый – 1 банка
- Паста тахини – 1 ст.л.
- Авокадо – 2 маленьких
- Лимонный сок – 2-3 ст.л (или по вкусу)
- Оливковое масло – 2 ст.л.
- Вода бутилированная – 3-5 ст.л.
- Соль, перец
Способ приготовления:
- Смешать все ингредиенты в кухонном комбайне, кроме воды.
- Перемолоть до получения гладкой массы.
- Добавить воду по вкусу и еще раз взбить.
Как подавать хумус
Хумус с авокадо можно есть вместе с питой, кукурузными чипсами или крекерами.
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