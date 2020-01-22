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Как сделать идеальный форшмак из селедки

Самый популярный рецепт формака из сельди

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:06
Форшмак из сельди
Форшмак из сельди
Фото: Depositphotos

Форшмак – это популярная закуска из рубленой сельди. В ее состав также входят: вареные куриные яйца, лук, белый хлеб, сливочное масло или маргарин. Классический еврейский форшмак готовится с добавлением кисло-сладких яблок.

Смотрите видео, как замариновать сельдь в домашних условиях:

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Форшмак из сельди с яблоком

Время приготовления:

  • 15 минут + время на вымачивание

Калорийность:

  • 180 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 2 большие слабосоленые селедки
  • 1 зеленое сочное кисло-сладкое яблоко
  • 2 вареных яйца
  • 2 луковицы шалот или сладкого белого лука
  • 50 г сливочного масла комнатной температуры
  • 1 – 2 ч.л. лимонного сока (по вкусу)
  • 1 ст. л оливкового масла

Способ приготовления:

  1. Жирную слабосоленую селедку очистить о кожи, разделать на филе, вынув все кости. Залить молоком и оставить на ночь. Так рыба станет гораздо нежнее.
  2. Лук измельчить и по желанию обжарить на оливковом масле. Тогда форшмак будет не такой острый.
  3. Яблоко очистить от кожуры, порезать кусочками.
  4. Сложить в миску селедку, яйца, яблоки, сливочное масло, лук. Измельчить погружным блендером или пропустить через мясорубку с мелкой решеткой.
  5. Добавить по вкусу лимонный сок и еще раз взбить.
  6. Поставить готовый форшмак в холодильник, чтобы он охладился.

С чем подавать форшмак

Подавать закуску из селедки можно на тостах, на отварном картофеле или просто намазать на ржаной хлеб.

Напомним, ранее мы рассказывали, чем полезна селедка для здоровья мужчин и женщин. "Сегодня" также писали, как приготовить маринованную сельдь.

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Источник: Сегодня
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