Как сделать идеальный форшмак из селедки
Самый популярный рецепт формака из сельди
Форшмак – это популярная закуска из рубленой сельди. В ее состав также входят: вареные куриные яйца, лук, белый хлеб, сливочное масло или маргарин. Классический еврейский форшмак готовится с добавлением кисло-сладких яблок.
Смотрите видео, как замариновать сельдь в домашних условиях:
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Форшмак из сельди с яблоком
Время приготовления:
- 15 минут + время на вымачивание
Калорийность:
- 180 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 2 большие слабосоленые селедки
- 1 зеленое сочное кисло-сладкое яблоко
- 2 вареных яйца
- 2 луковицы шалот или сладкого белого лука
- 50 г сливочного масла комнатной температуры
- 1 – 2 ч.л. лимонного сока (по вкусу)
- 1 ст. л оливкового масла
Способ приготовления:
- Жирную слабосоленую селедку очистить о кожи, разделать на филе, вынув все кости. Залить молоком и оставить на ночь. Так рыба станет гораздо нежнее.
- Лук измельчить и по желанию обжарить на оливковом масле. Тогда форшмак будет не такой острый.
- Яблоко очистить от кожуры, порезать кусочками.
- Сложить в миску селедку, яйца, яблоки, сливочное масло, лук. Измельчить погружным блендером или пропустить через мясорубку с мелкой решеткой.
- Добавить по вкусу лимонный сок и еще раз взбить.
- Поставить готовый форшмак в холодильник, чтобы он охладился.
С чем подавать форшмак
Подавать закуску из селедки можно на тостах, на отварном картофеле или просто намазать на ржаной хлеб.
Напомним, ранее мы рассказывали, чем полезна селедка для здоровья мужчин и женщин. "Сегодня" также писали, как приготовить маринованную сельдь.
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Источник: Сегодня