Как сделать идеальный форшмак из селедки

Самый популярный рецепт формака из сельди

Форшмак из сельди Фото: Depositphotos

Форшмак – это популярная закуска из рубленой сельди. В ее состав также входят: вареные куриные яйца, лук, белый хлеб, сливочное масло или маргарин. Классический еврейский форшмак готовится с добавлением кисло-сладких яблок.

Смотрите видео, как замариновать сельдь в домашних условиях:

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Форшмак из сельди с яблоком

Время приготовления:

15 минут + время на вымачивание

Калорийность:

180 ккал на 100 г

Ингредиенты:

2 большие слабосоленые селедки

1 зеленое сочное кисло-сладкое яблоко

2 вареных яйца

2 луковицы шалот или сладкого белого лука

50 г сливочного масла комнатной температуры

1 – 2 ч.л. лимонного сока (по вкусу)

1 ст. л оливкового масла

Способ приготовления:

Жирную слабосоленую селедку очистить о кожи, разделать на филе, вынув все кости. Залить молоком и оставить на ночь. Так рыба станет гораздо нежнее. Лук измельчить и по желанию обжарить на оливковом масле. Тогда форшмак будет не такой острый. Яблоко очистить от кожуры, порезать кусочками. Сложить в миску селедку, яйца, яблоки, сливочное масло, лук. Измельчить погружным блендером или пропустить через мясорубку с мелкой решеткой. Добавить по вкусу лимонный сок и еще раз взбить. Поставить готовый форшмак в холодильник, чтобы он охладился.

С чем подавать форшмак

Подавать закуску из селедки можно на тостах, на отварном картофеле или просто намазать на ржаной хлеб.

Напомним, ранее мы рассказывали, чем полезна селедка для здоровья мужчин и женщин. "Сегодня" также писали, как приготовить маринованную сельдь.

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