Как сделать кабачковые оладьи с зеленью, чесноком и сыром
Рецепт самых вкусных оладий из кабачков
По этому рецепту вы сможете приготовить аппетитные оладьи из кабачков с зеленью и сыром. Вкусные, нежные, их можно всегда сделать на обед или ужин летом.
Для начинки подойдет любой сыр на ваш выбор: моцарелла, сулугуни, адыгейский или брынза. Зелень также можно брать любую.
Кабачковые оладьи с зеленью и сыром
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 122 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 350-400 г кабачков или цукини
- 120 г сыра
- 2 ч.л. измельченной зелени укропа или петрушки
- 1 зубчик чеснок
- 2 ст.л. измельченного зеленого лука
- 2 ч.л. измельченной мяты
- 2 яйца
- Мускатный орех, соль, перец – по вкусу
- 2 ч.л. муки
Для соуса:
- 70 г сметаны или обезжиренного йогурта
- 2 свежих огурца
- 1 ч.л. измельченного укропа
- Соль, перец
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Способ приготовления:
- Кабачки помыть и натереть на крупной терке. Слегка посыпать солью и оставить на 10 минут.
- Хорошо отжать от лишней жидкости. Добавить мелко нарезанный зубчик чеснока, зелень, специи, порезанный кубиками сыр и муку. Перемешать.
- В отдельной мисочке хорошо взбить яйца, затем добавить их в кабачковую смесь.
- Жарить оладьи из кабачков на среднем огне в небольшом количестве оливкового масла.
- Выложить на тарелку, застеленную бумажными полотенцами, чтобы впитался лишний жир.
- Подавать кабачковые оладьи вместе с соусом.
Как приготовить соус
Огурцы помыть, почистить и натереть на терке. Затем отжать от лишней жидкости. Добавить укроп, молотый перец, соль и йогурт. Хорошо перемешать.
Смотрите видео, как приготовить холодную закуску из кабачков:
Напомним, ранее мы писали, как приготовить кабачковый торт с сыром. Сегодня.Lifestyle также делились рецептами кабачковой икры.
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