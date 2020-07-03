Как сделать кабачковые оладьи с зеленью, чесноком и сыром

Рецепт самых вкусных оладий из кабачков

По этому рецепту вы сможете приготовить аппетитные оладьи из кабачков с зеленью и сыром. Вкусные, нежные, их можно всегда сделать на обед или ужин летом.

Для начинки подойдет любой сыр на ваш выбор: моцарелла, сулугуни, адыгейский или брынза. Зелень также можно брать любую.

Кабачковые оладьи с зеленью и сыром

Кабачковые оладьи с зеленью Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

122 ккал на 100 г

Ингредиенты:

350-400 г кабачков или цукини

120 г сыра

2 ч.л. измельченной зелени укропа или петрушки

1 зубчик чеснок

2 ст.л. измельченного зеленого лука

2 ч.л. измельченной мяты

2 яйца

Мускатный орех, соль, перец – по вкусу

2 ч.л. муки

Для соуса:

70 г сметаны или обезжиренного йогурта

2 свежих огурца

1 ч.л. измельченного укропа

Соль, перец

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Способ приготовления:

Кабачки помыть и натереть на крупной терке. Слегка посыпать солью и оставить на 10 минут. Хорошо отжать от лишней жидкости. Добавить мелко нарезанный зубчик чеснока, зелень, специи, порезанный кубиками сыр и муку. Перемешать. В отдельной мисочке хорошо взбить яйца, затем добавить их в кабачковую смесь. Жарить оладьи из кабачков на среднем огне в небольшом количестве оливкового масла. Выложить на тарелку, застеленную бумажными полотенцами, чтобы впитался лишний жир. Подавать кабачковые оладьи вместе с соусом.

Как приготовить соус

Огурцы помыть, почистить и натереть на терке. Затем отжать от лишней жидкости. Добавить укроп, молотый перец, соль и йогурт. Хорошо перемешать.

Смотрите видео, как приготовить холодную закуску из кабачков:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить кабачковый торт с сыром. Сегодня.Lifestyle также делились рецептами кабачковой икры.

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