Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как сделать картофельную запеканку с рыбой: пошаговый рецепт от Григория Германа

Рецепт картофельно-рыбной запеканки с морковью и сыром

Ирина Павлина
Сегодня, 13:17

Ищете рецепт сытного, вкусного и простого ужина для всей семьи? Тогда приготовьте картофельную запеканку с рыбой, сыром и морковью в духовке.

Пошаговый рецепт с видео от Григория Германа, ведущего программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", смотрите ниже.

Рыбная запеканка с картошкой в духовке

Запеканка из картофеля с рыбой и морковью
Запеканка из картофеля с рыбой и морковью
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 164 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 400 г картофеля
  • 400 г филе рыбы
  • 250 г сметаны
  • 700 г моркови
  • 200 г панировочных сухарей
  • 200 г растительного масла
  • 250 г твердого сыра
  • Итальянские травы
  • Соль, перец

Читайте также:
Рецепт легкой запеканки из кабачков с курицей и сыром

Способ приготовления:

  1. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Добавьте тертую морковь и готовьте до мягкости.
  2. Очищенный картофель нарежьте тонкими слайсами.
  3. Возьмите форму для запекания, смажьте ее маслом и присыпьте панировочными сухарями.
  4. Слоями выложите: картофель, сыр, морковь и мелко нарезанную рыбу. Все слои, кроме сыра, нужно посолить и присыпать молотым перцем и пряными травами.
  5. Смажьте сметаной и накройте фольгой. Готовьте при 180 ºС в течение 30-40 минут.

Полезный совет

Вы можете использовать красную рыбу, а также мерлузу или хек.

Напомним, ранее мы делились рецептом капустной запеканки с фаршем. Сегодня.Lifestyle также писали, как сделать гратен с беконом.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Рецепт диетической запеканки из цветной капусты с помидорами и сыром Как испечь индийские лепешки: пошаговый рецепт от Григория Германа Как сварить самую вкусную уху из карпа на костре Как приготовить крапиву в кляре: пошаговый рецепт от Григория Германа
рыба картофель Григорий Герман запеканка
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Скромная красавица: какой была Каменских до знакомства с Потапом
Скромная красавица: какой была Каменских до знакомства с Потапом
Израильский врач назвал новый симптом коронавируса
Израильский врач назвал новый симптом коронавируса
Старість не в радість: знаменитості, які не зберегли красоту
Старість не в радість: знаменитості, які не зберегли красоту
Фото таємної внучки легендарного Висоцького пробирають до мурашок
Фото таємної внучки легендарного Висоцького пробирають до мурашок

Популярные статьи

Сегодня, 12:05Food

Японский чай матча: польза, вред и как правильно заваривать

Сегодня, 08:08Шоу-бизнес

Вторая годовщина свадьбы принца Гарри и Меган Маркл: как это было

Вчера, 21:48Wellness

Мифы и правда о питьевом режиме: как на самом деле нужно пить воду

Вчера, 15:17Fun

18 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 13:10Travel

Природные чудеса в Украине, которые нужно увидеть хотя бы однажды

Вчера, 12:01Шоу-бизнес

"Девочка умерла в дороге": Джамала поделилась личной трагедией ее семьи

Вчера, 11:25Events

День ангела Ирины: красивые поздравления в прозе и стихах

Вчера, 11:13Шоу-бизнес

Ирина Билык показала всех своих детей на одном фото

Вчера, 09:05Travel

Куда поехать на море в Украине: лучшие летние направления

Вчера, 08:15Fun

Мужчина уронил в реку телефон и нашел его исправным спустя восемь месяцев

17 маяFun

17 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

17 маяFood

Маринады для шашлыка: шесть рецептов для разных видов мяса

17 маяТехно

На Марсе нашли пригодное место для жизни человечества

17 маяШоу-бизнес

Go_A на Евровидении-2020: текст песни

16 маяСтиль

Как стильно выглядеть в вышиванке: подборка актуальных образов

16 маяFun

16 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Новости партнеров

У межрасовой пары родился ребенок необычайной красоты (фото)
У межрасовой пары родился ребенок необычайной красоты (фото)
Ким Кардашьян без юбки сверкнула грудью на пляже (фото)
Ким Кардашьян без юбки сверкнула грудью на пляже (фото)
Какие страны откроют свои границы для туристов и когда
Какие страны откроют свои границы для туристов и когда
Дочка Потапа зняла халатик, забувши про сором
Дочка Потапа зняла халатик, забувши про сором
Дочь Поляковой выставила провокационные фото
Дочь Поляковой выставила провокационные фото
Почему надо пить воду с медом и лимоном по утрам: 6 причин
Почему надо пить воду с медом и лимоном по утрам: 6 причин
Тіна Кароль поділилася ніжним фото, проте фанати дещо помітили
Тіна Кароль поділилася ніжним фото, проте фанати дещо помітили
10 фантастически красивых актрис прошлого
10 фантастически красивых актрис прошлого