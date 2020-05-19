Как сделать картофельную запеканку с рыбой: пошаговый рецепт от Григория Германа

Рецепт картофельно-рыбной запеканки с морковью и сыром

Ищете рецепт сытного, вкусного и простого ужина для всей семьи? Тогда приготовьте картофельную запеканку с рыбой, сыром и морковью в духовке.

Пошаговый рецепт с видео от Григория Германа, ведущего программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", смотрите ниже.

Рыбная запеканка с картошкой в духовке

Запеканка из картофеля с рыбой и морковью Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

164 ккал на 100 г

Ингредиенты:

400 г картофеля

400 г филе рыбы

250 г сметаны

700 г моркови

200 г панировочных сухарей

200 г растительного масла

250 г твердого сыра

Итальянские травы

Соль, перец

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Способ приготовления:

Разогрейте сковороду с растительным маслом. Добавьте тертую морковь и готовьте до мягкости. Очищенный картофель нарежьте тонкими слайсами. Возьмите форму для запекания, смажьте ее маслом и присыпьте панировочными сухарями. Слоями выложите: картофель, сыр, морковь и мелко нарезанную рыбу. Все слои, кроме сыра, нужно посолить и присыпать молотым перцем и пряными травами. Смажьте сметаной и накройте фольгой. Готовьте при 180 ºС в течение 30-40 минут.

Полезный совет

Вы можете использовать красную рыбу, а также мерлузу или хек.

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