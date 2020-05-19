Как сделать картофельную запеканку с рыбой: пошаговый рецепт от Григория Германа
Рецепт картофельно-рыбной запеканки с морковью и сыром
Ищете рецепт сытного, вкусного и простого ужина для всей семьи? Тогда приготовьте картофельную запеканку с рыбой, сыром и морковью в духовке.
Пошаговый рецепт с видео от Григория Германа, ведущего программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", смотрите ниже.
Рыбная запеканка с картошкой в духовке
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 164 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 400 г картофеля
- 400 г филе рыбы
- 250 г сметаны
- 700 г моркови
- 200 г панировочных сухарей
- 200 г растительного масла
- 250 г твердого сыра
- Итальянские травы
- Соль, перец
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Способ приготовления:
- Разогрейте сковороду с растительным маслом. Добавьте тертую морковь и готовьте до мягкости.
- Очищенный картофель нарежьте тонкими слайсами.
- Возьмите форму для запекания, смажьте ее маслом и присыпьте панировочными сухарями.
- Слоями выложите: картофель, сыр, морковь и мелко нарезанную рыбу. Все слои, кроме сыра, нужно посолить и присыпать молотым перцем и пряными травами.
- Смажьте сметаной и накройте фольгой. Готовьте при 180 ºС в течение 30-40 минут.
Полезный совет
Вы можете использовать красную рыбу, а также мерлузу или хек.
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Источник: Сегодня