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Как сделать кесадилью с курицей и болгарским перцем

Рецепт аппетитного мексиканского блюда

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:06
Кесадилья на сковороде
Кесадилья на сковороде
Фото: Depositphotos

Кесадилья – яркая, ароматная, сытная и очень вкусная закуска мексиканской кухни, к тому же приготовить ее не составит труда.

Смотрите видео, как запечь куриные крылышки на мангале:

Мы предлагаем сделать кесадилью на сковороде с начинкой из куриного филе, сыра, болгарского перца и зелени.

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Кесадилья с начинкой из курицы

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 216 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 4 тортильи
  • 1 болгарский перец
  • 250 г куриной грудки
  • 100 г твердого сыра
  • 10 г петрушки
  • 1/4 красной луковицы
  • 1 ст.л. растительного масла для жарки

Способ приготовления:

  1. Болгарский перец очистить от семян и нарезать мелким кубиком. Мелко нарезать зелень петрушки и красный лук.
  2. Натереть сыр на терке.
  3. Куриное филе нарезать и обжарить на сковороде, добавив растительное масло. Посолить и поперчить.
  4. Тортилью выложить на рабочую поверхность. Сверху распределить половину сыра, куриное филе, болгарский перец и лук. Посыпать второй частью сыра.
  5. Накрыть еще одной тортильей. Обжарить кесадилью с обеих сторон до золотистого цвета. Можно готовить на масле, а можно обжарить на сухой сковороде.

Как подавать кесадилью

Готовую кесадилью разрезать на несколько кусочков треугольной формы. Закуску можно подать с овощным салатом и различными соусами.

Напомним, ранее мы делились рецептом настоящей мексиканской кесадильи. "Сегодня" также писали, как сделать соус гуакамоле.

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Источник: Сегодня
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