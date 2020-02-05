Как сделать кесадилью с курицей и болгарским перцем

Рецепт аппетитного мексиканского блюда

Кесадилья на сковороде Фото: Depositphotos

Кесадилья – яркая, ароматная, сытная и очень вкусная закуска мексиканской кухни, к тому же приготовить ее не составит труда.

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Мы предлагаем сделать кесадилью на сковороде с начинкой из куриного филе, сыра, болгарского перца и зелени.

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Кесадилья с начинкой из курицы

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

216 ккал на 100 г

Ингредиенты:

4 тортильи

1 болгарский перец

250 г куриной грудки

100 г твердого сыра

10 г петрушки

1/4 красной луковицы

1 ст.л. растительного масла для жарки

Способ приготовления:

Болгарский перец очистить от семян и нарезать мелким кубиком. Мелко нарезать зелень петрушки и красный лук. Натереть сыр на терке. Куриное филе нарезать и обжарить на сковороде, добавив растительное масло. Посолить и поперчить. Тортилью выложить на рабочую поверхность. Сверху распределить половину сыра, куриное филе, болгарский перец и лук. Посыпать второй частью сыра. Накрыть еще одной тортильей. Обжарить кесадилью с обеих сторон до золотистого цвета. Можно готовить на масле, а можно обжарить на сухой сковороде.

Как подавать кесадилью

Готовую кесадилью разрезать на несколько кусочков треугольной формы. Закуску можно подать с овощным салатом и различными соусами.

Напомним, ранее мы делились рецептом настоящей мексиканской кесадильи. "Сегодня" также писали, как сделать соус гуакамоле.

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