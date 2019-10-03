Как сделать кофейно-банановый десерт с творогом
Рецепт быстрого трайфла из творога
Творожные десерты, во всем их бесконечном разнообразии, объединяет одна особенность: они очень легкие и вкусные.
Смотрите видео, как приготовить трайфл:
Мы советуем приготовить быстрый десерт из творога в стаканчиках с кофе и бананами. Если вам попался кислый творог, добавьте в крем немного сгущенного молока.
Творожный десерт с бананами и кофе
Время приготовления:
- 10 минут
Ингредиенты:
- 250 г мягкого обезжиренного творога
- 1 спелый банан
- 2 ч.л. коричневого сахара
- 50 мл кофе эспрессо
Способ приготовления:
- Приготовьте кофе эспрессо, добавьте сахар и размешайте.
- Банан выложите в чашу блендера и измельчите до состояния пюре.
- Выложите в стаканчики банановое пюре и творог слоями, добавив в каждый немного уже остывшего черного кофе.
- Украсьте десерт тертым черным шоколадом, порошком какао или домашней гранолой. Подавайте охлажденным.
Что делать, если у вас нет кофейной машины
Если у вас нет на кухне кофеварки, купите чашечку эспрессо навынос. Вы также можете сварить крепкий черный кофе или сделать растворимый.
Напомним, ранее мы делились рецептом трайфла с малиной и апельсинами от Джейми Оливера. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить черничный чизкейк в стаканчиках по рецепту Гордона Рамзи.
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