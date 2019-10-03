Как сделать кофейно-банановый десерт с творогом

Рецепт быстрого трайфла из творога

Банановый десерт в стаканчиках Фото: Depositphotos

Творожные десерты, во всем их бесконечном разнообразии, объединяет одна особенность: они очень легкие и вкусные.

Смотрите видео, как приготовить трайфл:

Мы советуем приготовить быстрый десерт из творога в стаканчиках с кофе и бананами. Если вам попался кислый творог, добавьте в крем немного сгущенного молока.

Творожный десерт с бананами и кофе

Время приготовления:

10 минут

Ингредиенты:

250 г мягкого обезжиренного творога

1 спелый банан

2 ч.л. коричневого сахара

50 мл кофе эспрессо

Способ приготовления:

Приготовьте кофе эспрессо, добавьте сахар и размешайте. Банан выложите в чашу блендера и измельчите до состояния пюре. Выложите в стаканчики банановое пюре и творог слоями, добавив в каждый немного уже остывшего черного кофе. Украсьте десерт тертым черным шоколадом, порошком какао или домашней гранолой. Подавайте охлажденным.

Что делать, если у вас нет кофейной машины

Если у вас нет на кухне кофеварки, купите чашечку эспрессо навынос. Вы также можете сварить крепкий черный кофе или сделать растворимый.

Напомним, ранее мы делились рецептом трайфла с малиной и апельсинами от Джейми Оливера. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить черничный чизкейк в стаканчиках по рецепту Гордона Рамзи.

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