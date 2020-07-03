Как сделать ленивую овсянку в банке с ягодами

Холодная каша на йогурте – идеальный завтрак в жару

Овсянка в банке с ягодами – простой, вкусный и не слишком калорийный завтрак. Вам нужно будет смешать все ингредиенты и поставить их на ночь в холодильник.

Для приготовления каши можно использовать не только коровье, но и соевое, кокосовое или миндальное молоко. А вместо йогурта взять густой кефир. Ягоды подойдут любые: клубника, черника, голубика, малина, шелковица, ежевика.

Овсянка в банке с ягодами

Ленивая овсянка с йогуртом Фото: freepik.com

Время приготовления:

5 минут + время на охлаждение

Калорийность:

80 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1/2 стакана овсяных хлопьев

1/2 стакана молока

1/4 стакана греческого йогурта

1/4 стакана сезонных ягод

1 ст.л меда

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Способ приготовления:

Насыпьте овсяные хлопья в банку с крышкой, налейте молоко. Добавьте подготовленные ягоды и греческий йогурт. Влейте мед и хорошо перемешайте. Закройте крышкой. Поставьте кашу в холодильник минимум на 8 часов. Перед подачей овсянку можно украсить дополнительной порцией ягод, листиками мяты или шоколадной стружкой.

На заметку

Такую кашу желательно съесть в течение суток после приготовления.

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Напомним, ранее мы писали, как приготовить овсянку с грушей и голубикой в мультиварке. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом диетических овсяных блинов.

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