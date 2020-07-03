Как сделать ленивую овсянку в банке с ягодами
Холодная каша на йогурте – идеальный завтрак в жару
Овсянка в банке с ягодами – простой, вкусный и не слишком калорийный завтрак. Вам нужно будет смешать все ингредиенты и поставить их на ночь в холодильник.
Для приготовления каши можно использовать не только коровье, но и соевое, кокосовое или миндальное молоко. А вместо йогурта взять густой кефир. Ягоды подойдут любые: клубника, черника, голубика, малина, шелковица, ежевика.
Овсянка в банке с ягодами
Время приготовления:
- 5 минут + время на охлаждение
Калорийность:
- 80 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1/2 стакана овсяных хлопьев
- 1/2 стакана молока
- 1/4 стакана греческого йогурта
- 1/4 стакана сезонных ягод
- 1 ст.л меда
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Способ приготовления:
- Насыпьте овсяные хлопья в банку с крышкой, налейте молоко.
- Добавьте подготовленные ягоды и греческий йогурт.
- Влейте мед и хорошо перемешайте. Закройте крышкой.
- Поставьте кашу в холодильник минимум на 8 часов.
- Перед подачей овсянку можно украсить дополнительной порцией ягод, листиками мяты или шоколадной стружкой.
На заметку
Такую кашу желательно съесть в течение суток после приготовления.
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Напомним, ранее мы писали, как приготовить овсянку с грушей и голубикой в мультиварке. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом диетических овсяных блинов.
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