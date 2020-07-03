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Как сделать ленивую овсянку в банке с ягодами

Сегодня, 09:05

Холодная каша на йогурте – идеальный завтрак в жару

Овсянка в банке с ягодами – простой, вкусный и не слишком калорийный завтрак. Вам нужно будет смешать все ингредиенты и поставить их на ночь в холодильник.

Для приготовления каши можно использовать не только коровье, но и соевое, кокосовое или миндальное молоко. А вместо йогурта взять густой кефир. Ягоды подойдут любые: клубника, черника, голубика, малина, шелковица, ежевика.

Овсянка в банке с ягодами

Ленивая овсянка с йогуртом
Ленивая овсянка с йогуртом
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 5 минут + время на охлаждение

Калорийность:

  • 80 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1/2 стакана овсяных хлопьев
  • 1/2 стакана молока
  • 1/4 стакана греческого йогурта
  • 1/4 стакана сезонных ягод
  • 1 ст.л меда

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Способ приготовления:

  1. Насыпьте овсяные хлопья в банку с крышкой, налейте молоко.
  2. Добавьте подготовленные ягоды и греческий йогурт.
  3. Влейте мед и хорошо перемешайте. Закройте крышкой.
  4. Поставьте кашу в холодильник минимум на 8 часов.
  5. Перед подачей овсянку можно украсить дополнительной порцией ягод, листиками мяты или шоколадной стружкой.

На заметку

Такую кашу желательно съесть в течение суток после приготовления.

Смотрите видео, как испечь овсяное печенье без сахара:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить овсянку с грушей и голубикой в мультиварке. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом диетических овсяных блинов.

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Источник: Сегодня
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