Как сделать ленивые чебуреки из слоеного теста
Рецепт быстрых чебуреков с мясным фаршем
Классические чебуреки готовят из пресного бездрожжевого теста. В качестве начинки используется жирная баранина с луком и перцем. Жарят чебуреки в большом количестве растительного масла и подают горячими.
Смотрите видео, что входит в начинку покупных пирожков:
Мы поделился рецептом ленивых чебуреков – из готового слоеного теста со смешанным фаршем. Они получаются очень вкусными, с хрустящими краями и сочной начинкой.
Быстрые чебуреки из слоеного теста
Время приготовления:
- 45 минут
Ингредиенты:
- 450 г готового слоеного теста
- 700 г смешанного мясного фарша
- 1 крупная луковица
- 1 ч.л. соли
- 1/2 ч.л. перца
- Растительное масло – для жарки
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Способ приготовления:
- Луковицу измельчить с помощью блендера и добавить в мясной фарш.
- Посолить, поперчить, разбавить холодной водой, чтобы фарш получился мягким и нежным, перемешать.
- Тесто раскатать тесто в пласт толщиной 2 мм. С помощью круглой формы вырезать круги диаметром около 10 см.
- Готовый фарш выложить на половинку теста, отступая от края.
- Края теста слегка смочить водой.
- Накрыть второй половинкой теста и скрепить края при помощи вилки.
- Хорошо разогреть сковороду с растительным маслом и жарить ленивые чебуреки до золотистой корочки.
Как выбрать качество мясного фарша
- Консистенция фарша не должна быть пастообразной. В противном случае его сделали из испорченного мяса, которое уже успело потерять упругую структуру волокон.
- Понюхайте фарш перед покупкой: он не должен плохо пахнуть. Кисловатый и слегка металлический запах – тоже табу.
- Обращайте внимание на цвет фарша. Мясо не должно быть заветренным.
- Если из него фарша выделяется влага – значит, в него добавили слишком много воды с целью заработать на весе. Также жидкость появляется от того, что фарш замораживали.
Напомним, ранее мы делились рецептом слоек с фаршем, сыром и зеленью. "Сегодня" также писали, как приготовить мясную запеканку из фарша.
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