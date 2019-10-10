Как сделать ленивые чебуреки из слоеного теста

Рецепт быстрых чебуреков с мясным фаршем

Чебуреки из слоеного теста ленивые Фото: Depositphotos

Классические чебуреки готовят из пресного бездрожжевого теста. В качестве начинки используется жирная баранина с луком и перцем. Жарят чебуреки в большом количестве растительного масла и подают горячими.

Смотрите видео, что входит в начинку покупных пирожков:

Мы поделился рецептом ленивых чебуреков – из готового слоеного теста со смешанным фаршем. Они получаются очень вкусными, с хрустящими краями и сочной начинкой.

Быстрые чебуреки из слоеного теста

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

450 г готового слоеного теста

700 г смешанного мясного фарша

1 крупная луковица

1 ч.л. соли

1/2 ч.л. перца

Растительное масло – для жарки

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Способ приготовления:

Луковицу измельчить с помощью блендера и добавить в мясной фарш. Посолить, поперчить, разбавить холодной водой, чтобы фарш получился мягким и нежным, перемешать. Тесто раскатать тесто в пласт толщиной 2 мм. С помощью круглой формы вырезать круги диаметром около 10 см. Готовый фарш выложить на половинку теста, отступая от края. Края теста слегка смочить водой. Накрыть второй половинкой теста и скрепить края при помощи вилки. Хорошо разогреть сковороду с растительным маслом и жарить ленивые чебуреки до золотистой корочки.

Как выбрать качество мясного фарша

Консистенция фарша не должна быть пастообразной. В противном случае его сделали из испорченного мяса, которое уже успело потерять упругую структуру волокон.

Понюхайте фарш перед покупкой: он не должен плохо пахнуть. Кисловатый и слегка металлический запах – тоже табу.

Обращайте внимание на цвет фарша. Мясо не должно быть заветренным.

Если из него фарша выделяется влага – значит, в него добавили слишком много воды с целью заработать на весе. Также жидкость появляется от того, что фарш замораживали.

Напомним, ранее мы делились рецептом слоек с фаршем, сыром и зеленью. "Сегодня" также писали, как приготовить мясную запеканку из фарша.

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