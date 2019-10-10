Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как сделать ленивые чебуреки из слоеного теста

Рецепт быстрых чебуреков с мясным фаршем

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:48
Чебуреки из слоеного теста ленивые
Чебуреки из слоеного теста ленивые
Фото: Depositphotos

Классические чебуреки готовят из пресного бездрожжевого теста. В качестве начинки используется жирная баранина с луком и перцем. Жарят чебуреки в большом количестве растительного масла и подают горячими.

Смотрите видео, что входит в начинку покупных пирожков:

Мы поделился рецептом ленивых чебуреков – из готового слоеного теста со смешанным фаршем. Они получаются очень вкусными, с хрустящими краями и сочной начинкой.

Быстрые чебуреки из слоеного теста

Время приготовления:

  • 45 минут

Ингредиенты:

  • 450 г готового слоеного теста
  • 700 г смешанного мясного фарша
  • 1 крупная луковица
  • 1 ч.л. соли
  • 1/2 ч.л. перца
  • Растительное масло – для жарки

Читайте также:
Как приготовить домашние чебуреки с мясом

Способ приготовления:

  1. Луковицу измельчить с помощью блендера и добавить в мясной фарш.
  2. Посолить, поперчить, разбавить холодной водой, чтобы фарш получился мягким и нежным, перемешать.
  3. Тесто раскатать тесто в пласт толщиной 2 мм. С помощью круглой формы вырезать круги диаметром около 10 см.
  4. Готовый фарш выложить на половинку теста, отступая от края.
  5. Края теста слегка смочить водой.
  6. Накрыть второй половинкой теста и скрепить края при помощи вилки.
  7. Хорошо разогреть сковороду с растительным маслом и жарить ленивые чебуреки до золотистой корочки.

Как выбрать качество мясного фарша

  • Консистенция фарша не должна быть пастообразной. В противном случае его сделали из испорченного мяса, которое уже успело потерять упругую структуру волокон.
  • Понюхайте фарш перед покупкой: он не должен плохо пахнуть. Кисловатый и слегка металлический запах – тоже табу.
  • Обращайте внимание на цвет фарша. Мясо не должно быть заветренным.
  • Если из него фарша выделяется влага – значит, в него добавили слишком много воды с целью заработать на весе. Также жидкость появляется от того, что фарш замораживали.

Напомним, ранее мы делились рецептом слоек с фаршем, сыром и зеленью. "Сегодня" также писали, как приготовить мясную запеканку из фарша.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Драники с айвой и сельдью: рецепт дня Что приготовить на ужин из фарша: ТОП-5 рецептов Как приготовить салат из авокадо с яйцом, помидорами и огурцами Чили кон карне с тыквой: рецепт дня
пирожки рецепт как приготовить фарш чебуреки слоеное тесто
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Девушка-боксер из Польши: приходит на взвешивания в нарядах
Девушка-боксер из Польши: приходит на взвешивания в нарядах
Стало известно, сколько Бузова заработала на своих ресторанах
Стало известно, сколько Бузова заработала на своих ресторанах
Колишній чоловік української співачки оголосив про розлучення
Колишній чоловік української співачки оголосив про розлучення
Зірка
Зірка "Не родись вродливою" постриглася наголо заради Заворотнюк

Популярные статьи

Сегодня, 10:00Food

Всемирный день зрения 2019: ТОП-10 вкусностей для здоровья глаз

Вчера, 18:12Техно

Redmi Note 8 Pro с 64 МП камерой уже доступен в Украине: цена удивляет

Вчера, 15:30Шоу-бизнес

Камалия заметно похудела: фотофакт

Вчера, 14:03Fun

Британец нашел на огороде клад стоимостью 333 тысячи гривен: фото

Вчера, 12:28Fun

9 октября: какой православный праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 11:22Travel

Скандал в аэропорту Риги: все подробности ЧП с украинцами

Вчера, 10:31Fun

Кошка стала заботливой матерью для четырех осиротевших щенят: фото и видео

Вчера, 09:59Шоу-бизнес

Очевидцы рассказали, как выглядит больная раком Анастасия Заворотнюк

Вчера, 04:58Fun

Сбросила 57 кг: женщина раскрыла два правила быстрого похудения

8 октябряШоу-бизнес

Умерла Марина Куклина: фото украинской актрисы до и после болезни

8 октябряEvents

Покров Пресвятой Богородицы: традиции и приметы осеннего праздника

8 октябряШоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк выписали из больницы: первые подробности

8 октябряFun

Родился в 1896 году: случайно найден самый старый житель планеты

8 октябряFun

Клона Анджелины Джоли бросили за решетку: фото

8 октябряТехно

Игры PlayStation 4 можно запустить на Android

8 октябряFun

Обнаженные возлюбленные на обочине попали на фото

Новости партнеров

Популярный российский актер похудел на 100 кг: фото до и после
Популярный российский актер похудел на 100 кг: фото до и после
Как быстро сесть на шпагат: эффективный комплекс упражнений
Как быстро сесть на шпагат: эффективный комплекс упражнений
В чем секрет роскошных волос Кейт Миддлтон? Мы знаем
В чем секрет роскошных волос Кейт Миддлтон? Мы знаем
Что есть до и после тренировки: отвечает звездный тренер
Что есть до и после тренировки: отвечает звездный тренер
5 ежедневных привычек, которые сохранят твой живот плоским
5 ежедневных привычек, которые сохранят твой живот плоским
Голливудская улыбка: 3 способа отбелить зубы в домашних условиях
Голливудская улыбка: 3 способа отбелить зубы в домашних условиях
Видео. Как выглядят жены футболистов сборной Испании
Видео. Как выглядят жены футболистов сборной Испании
Комната для ребенка-подростка: главные задачи
Комната для ребенка-подростка: главные задачи