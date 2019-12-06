Как сделать ленивый чизкейк без теста

Готовим чизкейк в духовке без песочной основы

Чизкейк без теста в духовке Фото: freepik.com

Чизкейк – американский десерт, который состоит из нежного сырного слоя и плотной песочной основы. Но если вы спешите или хотите снизить калорийность блюда, чизкейк можно сделать и без теста.

Смотрите видео, как приготовить диетический чизкейк:

Достаточно будет перемешать все ингредиенты, перелить массу в подготовленную форму и отправить в духовку. Готовый десерт можно подавать с вишневым вареньем.

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Чизкейк без песочной основы

Время приготовления:

1 час 15 минут

Калорийность:

157 ккал на 100 г

Ингредиенты:

400 г сливочного сыра

100 г сахара

2 яйца

100 г жирной сметаны

50 г кукурузного крахмала

Способ приготовления:

Соединить сливочный сыр с сахаром и яйцами, перемешать миксером на низкой скорости. Добавить сметану и кукурузный крахмал, снова перемешать до однородности. Готовую сырную массу переложить в форму для выпечки. Выпекать чизкейк без основы при 160 ºС до готовности, около часа. По желанию украсить готовый десерт свежими ягодами или листиками мяты.

Чем заменить сливочный сыр в чизкейке

Вместо сливочного сыра можно взять рикотту или хороший домашний творог.

Напомним, ранее мы писали, как сделать простой чизкейк из творога. "Сегодня" также делились рецептом чизкейка за 15 минут без выпечки.

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