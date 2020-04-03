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Как сделать макаронные блинчики с колбасой и сыром: пошаговый рецепт от Григория Германа

Готовим оригинальную горячую закуску

Ирина Павлина
Сегодня, 12:53

Если у вас остались макароны от вчерашнего ужина, вы можете превратить их в очень сытную и аппетитную закуску – блинчики с начинкой из колбасы, сыра, жареного лука и перца.

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Пошаговый видео рецепт от Григория Германа, ведущего программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", смотрите ниже.

Макаронные блинчики

Блины из макарон
Блины из макарон
Фото: Скриншот из видео

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 300 г макарон
  • 200 г пшеничной муки
  • 200 г кукурузной муки
  • 150 г сливочного масла
  • 200 мл сливок
  • 100 г колбасы
  • 100 г сыра
  • 1 луковица
  • 1 болгарский перец
  • Соль, перец
  • Растительное масло – для обжаривания

Способ приготовления:

  1. Измельчите в блендере отваренные макароны.
  2. Добавьте оба вида муки, сливочное масло и разомните в крошку. В конце влейте сливки. Замесите тесто и отложите в сторону.
  3. Для начинки нарежьте полосками болгарский перец, лук, сыр и колбасу.
  4. Обжарьте на растительном масле овощи и колбасу.
  5. Разделите тесто на кусочки и тонко раскатайте.
  6. Положите в центр начинку, сверните конвертиком. Обмакните во взбитое яйцо, обжарьте до румяной корочки.
  7. Повторите с оставшимися ингредиентами.

Как подавать блины

Подавайте блинчики горячими вместе со сметаной или любым соусом на ваш вкус.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить манный пирог с курицей по рецепту Григория Германа. "Сегодня" также делились рецептом морковно-имбирного супа от телеведущего.

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Источник: Сегодня
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