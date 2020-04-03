Как сделать макаронные блинчики с колбасой и сыром: пошаговый рецепт от Григория Германа

Готовим оригинальную горячую закуску

Если у вас остались макароны от вчерашнего ужина, вы можете превратить их в очень сытную и аппетитную закуску – блинчики с начинкой из колбасы, сыра, жареного лука и перца.

Пошаговый видео рецепт от Григория Германа, ведущего программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", смотрите ниже.

Макаронные блинчики

Блины из макарон Фото: Скриншот из видео

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

300 г макарон

200 г пшеничной муки

200 г кукурузной муки

150 г сливочного масла

200 мл сливок

100 г колбасы

100 г сыра

1 луковица

1 болгарский перец

Соль, перец

Растительное масло – для обжаривания

Способ приготовления:

Измельчите в блендере отваренные макароны. Добавьте оба вида муки, сливочное масло и разомните в крошку. В конце влейте сливки. Замесите тесто и отложите в сторону. Для начинки нарежьте полосками болгарский перец, лук, сыр и колбасу. Обжарьте на растительном масле овощи и колбасу. Разделите тесто на кусочки и тонко раскатайте. Положите в центр начинку, сверните конвертиком. Обмакните во взбитое яйцо, обжарьте до румяной корочки. Повторите с оставшимися ингредиентами.

Как подавать блины

Подавайте блинчики горячими вместе со сметаной или любым соусом на ваш вкус.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить манный пирог с курицей по рецепту Григория Германа. "Сегодня" также делились рецептом морковно-имбирного супа от телеведущего.

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