Как сделать макаронные блинчики с колбасой и сыром: пошаговый рецепт от Григория Германа
Готовим оригинальную горячую закуску
Если у вас остались макароны от вчерашнего ужина, вы можете превратить их в очень сытную и аппетитную закуску – блинчики с начинкой из колбасы, сыра, жареного лука и перца.
Читайте также:Как правильно варить макароны, чтобы они не слипались
Пошаговый видео рецепт от Григория Германа, ведущего программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", смотрите ниже.
Макаронные блинчики
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 300 г макарон
- 200 г пшеничной муки
- 200 г кукурузной муки
- 150 г сливочного масла
- 200 мл сливок
- 100 г колбасы
- 100 г сыра
- 1 луковица
- 1 болгарский перец
- Соль, перец
- Растительное масло – для обжаривания
Способ приготовления:
- Измельчите в блендере отваренные макароны.
- Добавьте оба вида муки, сливочное масло и разомните в крошку. В конце влейте сливки. Замесите тесто и отложите в сторону.
- Для начинки нарежьте полосками болгарский перец, лук, сыр и колбасу.
- Обжарьте на растительном масле овощи и колбасу.
- Разделите тесто на кусочки и тонко раскатайте.
- Положите в центр начинку, сверните конвертиком. Обмакните во взбитое яйцо, обжарьте до румяной корочки.
- Повторите с оставшимися ингредиентами.
Как подавать блины
Подавайте блинчики горячими вместе со сметаной или любым соусом на ваш вкус.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить манный пирог с курицей по рецепту Григория Германа. "Сегодня" также делились рецептом морковно-имбирного супа от телеведущего.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписаться
Еще несколько материалов по теме:Как приготовить голубцы: классический рецепт с фаршем и рисом Как испечь классический манник на кефире без муки Как приготовить гречнево-тыквенные оладьи: пошаговый рецепт от Григория Германа Рецепт полезного весеннего салата из редиса с капустой и орехами
Источник: Сегодня