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Как сделать малиновый компот на зиму

Сегодня, 12:43

Лучшие рецепты компота из малины с фото

Компот из малины – один из самых вкусных и ароматных. Вы можете сделать малиновый компот, охладить и выпить сразу, а можете, как мы и предлагаем, заготовить его на зиму. Для этого вам будут нужны только ягоды, сахар и вода, а также стеклянные банки с крышками.

Простой малиновый компот

Малиновый компот
Малиновый компот
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • Малина

Для сиропа на 1 л воды:

  • 500-700 г сахара

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Способ приготовления:

  1. Ягоды перебрать, аккуратно промыть и обсушить. Выложить в стерилизованные банки, наполняя их по "плечики".
  2. Смешать воду с сахаром, довести до кипения и проварить, чтобы сахар растворился. Залить малину горячим сиропом.
  3. Прикрыть банки стерилизованными металлическими крышками, поставить в кастрюлю с теплой водой. Нагреть воду в кастрюле до 90 ºС. Пастеризовать банки емкостью 500 мл в течение 20 минут, литровые – 25 минут, а трехлитровые – полчаса.
  4. Закатать компот, остудить при комнатной температуре.

Малиновый компот на 3 л воды

Компот из малины
Компот из малины
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 1 кг малины
  • 1 кг сахара
  • 3 л воды

Смотрите видео, как сделать малиновый квас:

Способ приготовления:

  1. Малину перебрать, очистить от листиков и чашелистиков. Из сахара и воды сварить сироп.
  2. В кипящий сироп положить малину, перемешать, довести до кипения, снять с огня и разлить в стерилизованные банки.
  3. Компот остудить, банки закатать металлическими крышками.

Малиновый компот на зиму

Малиновый компот: рецепт
Малиновый компот: рецепт
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 1 кг малины
  • 1,5 л воды
  • 400 г сахара

Способ приготовления:

  1. Ягоды малины собрать и перебрать. Лучше всего для компота собрать ягоды в сухую, солнечную погоду.
  2. В чистые банки уложить ягоды на 1/3 от объема.
  3. В воду всыпать сахар и вскипятить. Готовый сироп прокипятить 2-3 минуты.
  4. Залить сироп в банки с ягодами. Сразу закупорить и убрать под одеяло на ночь.
  5. Готовый компот из малины через день приобретет красивый цвет. Хранить в погребе.

Напомним, ранее мы делились рецептами малинового варенья, а также рассказывали, как сделать сорбет из малины и черники.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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Источник: Сегодня
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