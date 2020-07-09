Как сделать малиновый компот на зиму

Лучшие рецепты компота из малины с фото

Компот из малины – один из самых вкусных и ароматных. Вы можете сделать малиновый компот, охладить и выпить сразу, а можете, как мы и предлагаем, заготовить его на зиму. Для этого вам будут нужны только ягоды, сахар и вода, а также стеклянные банки с крышками.

Простой малиновый компот

Малиновый компот Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

Малина

Для сиропа на 1 л воды:

500-700 г сахара

Способ приготовления:

Ягоды перебрать, аккуратно промыть и обсушить. Выложить в стерилизованные банки, наполняя их по "плечики". Смешать воду с сахаром, довести до кипения и проварить, чтобы сахар растворился. Залить малину горячим сиропом. Прикрыть банки стерилизованными металлическими крышками, поставить в кастрюлю с теплой водой. Нагреть воду в кастрюле до 90 ºС. Пастеризовать банки емкостью 500 мл в течение 20 минут, литровые – 25 минут, а трехлитровые – полчаса. Закатать компот, остудить при комнатной температуре.

Малиновый компот на 3 л воды

Компот из малины Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

1 кг малины

1 кг сахара

3 л воды

Смотрите видео, как сделать малиновый квас:

Способ приготовления:

Малину перебрать, очистить от листиков и чашелистиков. Из сахара и воды сварить сироп. В кипящий сироп положить малину, перемешать, довести до кипения, снять с огня и разлить в стерилизованные банки. Компот остудить, банки закатать металлическими крышками.

Малиновый компот на зиму

Малиновый компот: рецепт Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

1 кг малины

1,5 л воды

400 г сахара

Способ приготовления:

Ягоды малины собрать и перебрать. Лучше всего для компота собрать ягоды в сухую, солнечную погоду. В чистые банки уложить ягоды на 1/3 от объема. В воду всыпать сахар и вскипятить. Готовый сироп прокипятить 2-3 минуты. Залить сироп в банки с ягодами. Сразу закупорить и убрать под одеяло на ночь. Готовый компот из малины через день приобретет красивый цвет. Хранить в погребе.

Напомним, ранее мы делились рецептами малинового варенья, а также рассказывали, как сделать сорбет из малины и черники.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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