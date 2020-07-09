Как сделать малиновый компот на зиму
Лучшие рецепты компота из малины с фото
Компот из малины – один из самых вкусных и ароматных. Вы можете сделать малиновый компот, охладить и выпить сразу, а можете, как мы и предлагаем, заготовить его на зиму. Для этого вам будут нужны только ягоды, сахар и вода, а также стеклянные банки с крышками.
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- Малина
Для сиропа на 1 л воды:
- 500-700 г сахара
Способ приготовления:
- Ягоды перебрать, аккуратно промыть и обсушить. Выложить в стерилизованные банки, наполняя их по "плечики".
- Смешать воду с сахаром, довести до кипения и проварить, чтобы сахар растворился. Залить малину горячим сиропом.
- Прикрыть банки стерилизованными металлическими крышками, поставить в кастрюлю с теплой водой. Нагреть воду в кастрюле до 90 ºС. Пастеризовать банки емкостью 500 мл в течение 20 минут, литровые – 25 минут, а трехлитровые – полчаса.
- Закатать компот, остудить при комнатной температуре.
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 1 кг малины
- 1 кг сахара
- 3 л воды
Смотрите видео, как сделать малиновый квас:
Способ приготовления:
- Малину перебрать, очистить от листиков и чашелистиков. Из сахара и воды сварить сироп.
- В кипящий сироп положить малину, перемешать, довести до кипения, снять с огня и разлить в стерилизованные банки.
- Компот остудить, банки закатать металлическими крышками.
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 1 кг малины
- 1,5 л воды
- 400 г сахара
Способ приготовления:
- Ягоды малины собрать и перебрать. Лучше всего для компота собрать ягоды в сухую, солнечную погоду.
- В чистые банки уложить ягоды на 1/3 от объема.
- В воду всыпать сахар и вскипятить. Готовый сироп прокипятить 2-3 минуты.
- Залить сироп в банки с ягодами. Сразу закупорить и убрать под одеяло на ночь.
- Готовый компот из малины через день приобретет красивый цвет. Хранить в погребе.
Напомним, ранее мы делились рецептами малинового варенья, а также рассказывали, как сделать сорбет из малины и черники.
Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты
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