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Как сделать манный пудинг в духовке: пошаговый рецепт

Манный пудинг можно подавать на завтрак или на десерт

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:25
Пудинг с манкой
Пудинг с манкой
Фото: freepik.com

Классический манный пудинг готовится на основе манной каши с добавлением сахара и яиц. Иногда его делают с добавлением творога, кефира, какао, яблок, банана, тыквы, моркови, консервированных ананасов, сухофруктов, мака.

Смотрите видео, как правильно хранить крупы и специи:

Готовить манный пудинг можно как на водяной бане, так и в духовке. Лучше всего использовать силиконовую форму – из нее потом очень удобно доставать получившийся десерт.

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Пудинг манный: рецепт

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 150 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Манная крупа – 1/2 стакана
  • Молоко – 2 стакана
  • Яйца – 2 шт.
  • Масло сливочное – 1/2 пачки (100 г)
  • Сахар – 3 ст.л.
  • Ванилин – 1 г
  • Соль – 1 щепотка

Способ приготовления:

  1. Для начала в небольшую емкость вливаем молоко и доводим его до кипения, уменьшаем огонь до минимального и постоянно помешивая, аккуратно, тоненькой струйкой всыпаем в "молочный водоворот" манную крупу. Так мы сможем избежать появления не проваренных сухих комков в манке. После этого увеличиваем огонь и, не прекращая помешивать, доводим кашу до кипения. Снова уменьшаем огонь и опять же, помешивая постоянно, провариваем манку приблизительно 3-5 минут. Готовая манная каша должна получиться довольно густой.
  2. Теперь, пока манка горячая, необходимо добавить сахар и сливочное масло. Хорошенько все перемешайте до однородного состояния. Когда манка чуть остынет, добавьте ванилин.
  3. Затем необходимо аккуратно отделить белки от желтков. После добавления ванилина, вводим яичные желтки в еще теплую манку и можно немного взбить миксером на небольших оборотах, так чтобы структура не очень изменилась. Оставляем манную кашу с желтками до полного остывания при комнатной температуре.
  4. Когда манка полностью остынет, в отдельной сухой емкости взбиваем белки со щепоткой соли до крепких пиков.
  5. В емкость с холодной манной кашей выложить половину взбитых белков и хорошо перемешать движениями снизу вверх. Затем добавить остальные белки и также тщательно перемешать движениями снизу вверх.
  6. Вылить получившуюся воздушную массу в смазанную сливочным маслом форму и поставить в предварительно разогретую до 200 ºС духовку.
  7. Выпекать приблизительно 25-30 минут до образования румяной корочки.
  8. Прежде, чем доставать пудинг из формы, остудите его сначала при комнатной температуре, а затем поставьте в холодильник до полного остывания. Когда пудинг станет холодным, его можно достать из формы и выложить на блюдо вверх дном.

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Полезна манная каша своим высоким содержанием такого жизненно важного микроэлемента как калий, который обеспечивает бесперебойную работу сердца. В крупе содержится большое количество железа, а оно помогает правильно функционировать красным кровяным тельцам, переносящим кислород к каждой клеточке нашего тела. Манная каша содержит большое количество витаминов группы "В", несущих ответственность за состояние нашей нервной системы.

Напомним, ранее мы делились рецептом творожного десерта с бананом и кофе. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить шоколадный пудинг.

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Источник: Сегодня
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