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Как сделать маринованный сыр в домашних условиях

Рецепт вкусной заготовки из сыра

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:13
Маринованный сыр в банках
Маринованный сыр в банках
Фото: Depositphotos

Приготовить маринованный сыр в домашних условиях очень просто. Достаточно купить хороший сыр и набор ароматных пряностей.

Смотрите видео, как выбрать качественный сыр с плесенью:

Подавать закуску можно и к пиву, и к вину, и к коньяку, а также использовать ее для приготовления салата из свежих овощей.

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Маринованный сыр в банках

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • 500 г твердого сыра
  • 1.5 лимона
  • 4 зубчика чеснока
  • 0,5 ч. л. черного перца горошком
  • 1 ст.л. прованских трав
  • 1 ч. л. красного перца
  • Оливки – по вкусу
  • 1 ч. л. паприки
  • 1 ст. л. меда
  • 400 мл подсолнечного или оливкового масла
  • Базилик – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Нарежьте сыр крупными кубиками.
  2. Лимон хорошо помойте и пропустите через мясорубку или мелко нарежьте.
  3. Возьмите две стерилизованные банки, в каждую положите по 250 г сыра.
  4. Сделайте маринад. Один лимон, щепотку красного перца, прованские травы, раздавленный чеснок и 200 мл масла смешайте в одной емкости и залейте маринадом сыр. Поставьте в холодильник минимум на сутки.
  5. Для второй банки нужно обжарить измельченный чеснок в 200 мл масла до появления аромата. Затем в остывшем масле растворить мед, добавить ложку красного перца, половинку лимона, оливки, паприку и базилик. Залить сыр маринадом и поставить в холодильник настаиваться.

Секреты приготовления маринованного сыра

  • Маринованный сыр можно подавать в качестве закуски или добавлять в салаты;
  • Вы можете использовать разные виды сыра и экспериментировать с разными пряностями. К таким сортам, как адыгейский или козий, желательно добавить оливки и измельченные вяленые томаты, при этом выкладывать сыр и заправку слоями.
  • Твердые, полутвердые и рассольные сорта лучше заливать теплым маслом – так заготовка получится ароматнее.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить салат с колбасой и сыром.

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Источник: Сегодня
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