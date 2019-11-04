Как сделать маринованный сыр в домашних условиях
Рецепт вкусной заготовки из сыра
Приготовить маринованный сыр в домашних условиях очень просто. Достаточно купить хороший сыр и набор ароматных пряностей.
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Подавать закуску можно и к пиву, и к вину, и к коньяку, а также использовать ее для приготовления салата из свежих овощей.
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Маринованный сыр в банках
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- 500 г твердого сыра
- 1.5 лимона
- 4 зубчика чеснока
- 0,5 ч. л. черного перца горошком
- 1 ст.л. прованских трав
- 1 ч. л. красного перца
- Оливки – по вкусу
- 1 ч. л. паприки
- 1 ст. л. меда
- 400 мл подсолнечного или оливкового масла
- Базилик – по вкусу
Способ приготовления:
- Нарежьте сыр крупными кубиками.
- Лимон хорошо помойте и пропустите через мясорубку или мелко нарежьте.
- Возьмите две стерилизованные банки, в каждую положите по 250 г сыра.
- Сделайте маринад. Один лимон, щепотку красного перца, прованские травы, раздавленный чеснок и 200 мл масла смешайте в одной емкости и залейте маринадом сыр. Поставьте в холодильник минимум на сутки.
- Для второй банки нужно обжарить измельченный чеснок в 200 мл масла до появления аромата. Затем в остывшем масле растворить мед, добавить ложку красного перца, половинку лимона, оливки, паприку и базилик. Залить сыр маринадом и поставить в холодильник настаиваться.
Секреты приготовления маринованного сыра
- Маринованный сыр можно подавать в качестве закуски или добавлять в салаты;
- Вы можете использовать разные виды сыра и экспериментировать с разными пряностями. К таким сортам, как адыгейский или козий, желательно добавить оливки и измельченные вяленые томаты, при этом выкладывать сыр и заправку слоями.
- Твердые, полутвердые и рассольные сорта лучше заливать теплым маслом – так заготовка получится ароматнее.
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Источник: Сегодня