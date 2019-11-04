Как сделать маринованный сыр в домашних условиях

Рецепт вкусной заготовки из сыра

Маринованный сыр в банках Фото: Depositphotos

Приготовить маринованный сыр в домашних условиях очень просто. Достаточно купить хороший сыр и набор ароматных пряностей.

Смотрите видео, как выбрать качественный сыр с плесенью:

Подавать закуску можно и к пиву, и к вину, и к коньяку, а также использовать ее для приготовления салата из свежих овощей.

Маринованный сыр в банках

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

500 г твердого сыра

1.5 лимона

4 зубчика чеснока

0,5 ч. л. черного перца горошком

1 ст.л. прованских трав

1 ч. л. красного перца

Оливки – по вкусу

1 ч. л. паприки

1 ст. л. меда

400 мл подсолнечного или оливкового масла

Базилик – по вкусу

Способ приготовления:

Нарежьте сыр крупными кубиками. Лимон хорошо помойте и пропустите через мясорубку или мелко нарежьте. Возьмите две стерилизованные банки, в каждую положите по 250 г сыра. Сделайте маринад. Один лимон, щепотку красного перца, прованские травы, раздавленный чеснок и 200 мл масла смешайте в одной емкости и залейте маринадом сыр. Поставьте в холодильник минимум на сутки. Для второй банки нужно обжарить измельченный чеснок в 200 мл масла до появления аромата. Затем в остывшем масле растворить мед, добавить ложку красного перца, половинку лимона, оливки, паприку и базилик. Залить сыр маринадом и поставить в холодильник настаиваться.

Секреты приготовления маринованного сыра

Маринованный сыр можно подавать в качестве закуски или добавлять в салаты;

Вы можете использовать разные виды сыра и экспериментировать с разными пряностями. К таким сортам, как адыгейский или козий, желательно добавить оливки и измельченные вяленые томаты, при этом выкладывать сыр и заправку слоями.

Твердые, полутвердые и рассольные сорта лучше заливать теплым маслом – так заготовка получится ароматнее.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить салат с колбасой и сыром.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.