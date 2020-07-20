Как сделать молочный коктейль дома: три простых рецепта
Рецепты молочных коктейлей с фото
Молочный коктейль – вкусный летний напиток, который можно без труда приготовить на собственной кухне. Для классического варианта вам понадобятся только молоко и мороженое, но вы можете добавлять в милкшейк самые разные ингредиенты: сиропы, какао-порошок, варенье, орехи, свежие или замороженные фрукты и ягоды.
Время приготовления:
- 1 минута
Ингредиенты:
- 250 г ванильного мороженого
- 1 л молока
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Способ приготовления:
- Соединить ингредиенты.
- Взбить блендером на высокой скорости.
- Разлить по бокалам и подавать с трубочками.
Время приготовления:
- 1 минута
Ингредиенты:
- 60 г шоколадного пломбира
- 190 г молока
Смотрите видео, как выбрать качественное мороженое:
Способ приготовления:
- Взбить в блендере молоко и мороженое, перелить в бокал.
- Подавать с трубочкой.
Время приготовления:
- 1 минута
Ингредиенты:
- 150 г молочного мороженого
- 900 мл 1,5% жирности молока
- 150 г фруктового или ягодного сиропа
- Взбитые сливки (по желанию)
Способ приготовления:
- Сложить в чашу блендера мороженое, влить молоко и фруктовый или ягодный сироп.
- Взбить до получения однородной массы, перелить в стаканы.
- Украсить взбитыми сливками, вставить трубочки и подавать.
На заметку: сироп можно взять малиновый, клубничный, ежевичный или ванильный.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить молочный коктейль с вафлями. Сегодня.Lifestyle также рассказывали, как сделать молочный коктейль с орехами и карамелью.
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