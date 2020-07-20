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Как сделать молочный коктейль дома: три простых рецепта

Сегодня, 13:39

Рецепты молочных коктейлей с фото

Молочный коктейль – вкусный летний напиток, который можно без труда приготовить на собственной кухне. Для классического варианта вам понадобятся только молоко и мороженое, но вы можете добавлять в милкшейк самые разные ингредиенты: сиропы, какао-порошок, варенье, орехи, свежие или замороженные фрукты и ягоды.

Молочный коктейль: классический рецепт

Молочный коктейль с мороженым
Молочный коктейль с мороженым
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 минута

Ингредиенты:

  • 250 г ванильного мороженого
  • 1 л молока

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Способ приготовления:

  1. Соединить ингредиенты.
  2. Взбить блендером на высокой скорости.
  3. Разлить по бокалам и подавать с трубочками.

Молочный коктейль: рецепт с шоколадным мороженым

Молочный коктейль шоколадный
Молочный коктейль шоколадный
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 минута

Ингредиенты:

  • 60 г шоколадного пломбира
  • 190 г молока

Смотрите видео, как выбрать качественное мороженое:

Способ приготовления:

  1. Взбить в блендере молоко и мороженое, перелить в бокал.
  2. Подавать с трубочкой.

Молочный коктейль: рецепт с мороженым

Молочный коктейль с сиропом
Молочный коктейль с сиропом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 минута

Ингредиенты:

  • 150 г молочного мороженого
  • 900 мл 1,5% жирности молока
  • 150 г фруктового или ягодного сиропа
  • Взбитые сливки (по желанию)

Способ приготовления:

  1. Сложить в чашу блендера мороженое, влить молоко и фруктовый или ягодный сироп.
  2. Взбить до получения однородной массы, перелить в стаканы.
  3. Украсить взбитыми сливками, вставить трубочки и подавать.

На заметку: сироп можно взять малиновый, клубничный, ежевичный или ванильный.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить молочный коктейль с вафлями. Сегодня.Lifestyle также рассказывали, как сделать молочный коктейль с орехами и карамелью.

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Источник: Сегодня
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