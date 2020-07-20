Как сделать молочный коктейль дома: три простых рецепта

Рецепты молочных коктейлей с фото

Молочный коктейль – вкусный летний напиток, который можно без труда приготовить на собственной кухне. Для классического варианта вам понадобятся только молоко и мороженое, но вы можете добавлять в милкшейк самые разные ингредиенты: сиропы, какао-порошок, варенье, орехи, свежие или замороженные фрукты и ягоды.

Молочный коктейль: классический рецепт

Молочный коктейль с мороженым Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 минута

Ингредиенты:

250 г ванильного мороженого

1 л молока

Способ приготовления:

Соединить ингредиенты. Взбить блендером на высокой скорости. Разлить по бокалам и подавать с трубочками.

Молочный коктейль: рецепт с шоколадным мороженым

Молочный коктейль шоколадный Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 минута

Ингредиенты:

60 г шоколадного пломбира

190 г молока

Смотрите видео, как выбрать качественное мороженое:

Способ приготовления:

Взбить в блендере молоко и мороженое, перелить в бокал. Подавать с трубочкой.

Молочный коктейль: рецепт с мороженым

Молочный коктейль с сиропом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 минута

Ингредиенты:

150 г молочного мороженого

900 мл 1,5% жирности молока

150 г фруктового или ягодного сиропа

Взбитые сливки (по желанию)

Способ приготовления:

Сложить в чашу блендера мороженое, влить молоко и фруктовый или ягодный сироп. Взбить до получения однородной массы, перелить в стаканы. Украсить взбитыми сливками, вставить трубочки и подавать.

На заметку: сироп можно взять малиновый, клубничный, ежевичный или ванильный.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить молочный коктейль с вафлями. Сегодня.Lifestyle также рассказывали, как сделать молочный коктейль с орехами и карамелью.

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