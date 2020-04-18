Как сделать мраморные яйца на Пасху: три проверенных способа

Мраморные яйца на Пасху сделать довольно просто

Чтобы создать мраморный рисунок на пасхальных яйцах, требуются те же красители, которые вы используете каждый год. Техника проста в исполнении — с ней может справиться даже ребенок.

Как сделать мраморные яйца красителем

Налейте в пластиковую тарелку гелевые красители разных оттенков, размешайте деревянной шпажкой. Обваляйте в этой жидкости белые куриные яйца, чтобы добиться мраморного эффекта.

Пасхальные яйца можно сделать мраморными Фото: Pixabay

Есть и другой способ. Наполните противень пеной для бритья и разгладьте поверхность лопаткой. Капните пищевой краситель и сделайте разводы зубочисткой. Наденьте перчатки и обваляйте вареные куриные яйца в цветной пене.

Аккуратно переложите яйца на бумажное полотенце и дайте им высохнуть в течение примерно 20 минут. Затем снимите пену с помощью салфетки.

Как покрасить мраморные яйца в луковой шелухе

Шелуху от репчатого лука мелко нарезать и выложить на блюдо. Куриные яйца помыть и, пока они влажные, обвалять в шелухе. Затем каждое яйцо выложить на марлю и завязать в узелок, кончик отрезать.

Мраморные пасхальные яйца Фото: Pinterest

Приготовить раствор для окрашивания яиц. Для этого в кастрюлю налить стакан воды, добавить пузырек аптечной зеленки и ложку соли.

Сложить в кастрюлю яйца в шелухе. Они должны быть хорошо покрыты водой с зеленкой. Если стакана воды для этого мало, нужно добавить еще. Поставить на плиту и варить в течение 10 минут.

Смотрите видео, как раскрасить яйца на Пасху:

Затем промыть крашеные вареные яйца холодной водой. После этого снять марлю с шелухой и снова промыть яйца под проточной водой. Обсушить крашенки, разложив их на салфетке. Покраска луковой шелухой готова.

Мраморные яйца по-китайски

Янтарные яйца к Пасхе Фото: Pixabay

Схема действий максимально проста: достаточно лишь отварить яйца вкрутую, аккуратно надбить скорлупу, чтобы получилась "паутинка" из трещин, и отправить их в раствор пищевого красителя на некоторое время (в зависимости от интенсивности красящих средств). Главное в приготовлении мраморных яиц по-китайски – использовать только безопасные красители, так как они попадут на белок.

Напомним, ранее мы писали, как покрасить перепелиные яйца. Сегодня.Lifestyle также рассказывали, как красить яйца натуральными красителями.

Все подробности в спецтеме Пасха-2020

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