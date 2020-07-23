Как сделать мусаку из баклажанов с фаршем и картофелем
Чтобы мусака получилась вкусной, используйте только спелые овощи и качественное мясо
Мусака – это сытная запеканка из тонких ломтиков баклажанов, прослоенных мясным фаршем и помидорами, одно из самых вкусных блюд греческой кухни.
Важный ингредиент мусаки – соус бешамель, который придает ей сочность и нежный сливочный вкус.
Греческая мусака с картофелем
Время приготовления:
- 1,5 часа
Калорийность:
- 155 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Картофель – 0,5 кг
- Баклажаны – 3 шт.
- Филе телятины (баранины, козлятины, ягнятины) – 1 кг
- Лук – 2 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Помидор – 1 шт.
- Орегано – 1 ч. л.
- Вино красное сухое – 0,5 ст.
- Молоко – 3 ст.
- Лавровый лист – 1 шт.
- Масло сливочное – 4 ст. л.
- Мука пшеничная – 1/3 ст.
- Соль, перец – по вкусу
- Зелень петрушки и укропа – 50 г
- Оливковое масло – 50 г
- Чеснок – 1 зубчик
- Твердый сыр – 100 г
Способ приготовления:
- Картофель и баклажаны очистите, нарежьте тонкими кружочками, посолите. Обжарьте овощи отдельно на раскаленной сковороде или запеките в духовке.
- Приготовьте из мяса фарш, добавьте в него мелко порезанные лук, морковь, томаты и обжарьте все на разогретом оливковом масле. Посолите, поперчите, добавьте орегано, в середине обжарки добавьте в фарш вино и дайте ему выпариться.
- На противень разложите картофель, на него – фарш, на фарш – баклажаны и залейте все соусом бешамель.
- Готовится соус так: мелко нарезанный лук и лавровый лист залейте молоком и вскипятите. Дайте отстояться 10-15 минут и процедите. Муку поджарьте на сливочном масле до золотистого цвета и тонкой струйкой при постоянном помешивании влейте в нее молоко. Теперь соус доведите до кипения, постоянно помешивая, посолите, поперчите и варите на малом огне 20 минут. Готовый бешамель процедите.
- Теперь мусаку посыпьте тертым сыром – и в разогретую до 180 °С духовку на 10 минут, до образования золотистой корочки.
Как подавать блюдо
Перед подачей мусаку полейте зеленым соусом (оливковое масло, перебитое с зеленью петрушки, укропа и чесноком).
Смотрите видео, как приготовить баклажаны на мангале с салом:
Напомним, ранее мы делились секретами приготовления греческой мусаки.
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