Как сделать мусаку из баклажанов с фаршем и картофелем

Чтобы мусака получилась вкусной, используйте только спелые овощи и качественное мясо

Мусака – это сытная запеканка из тонких ломтиков баклажанов, прослоенных мясным фаршем и помидорами, одно из самых вкусных блюд греческой кухни.

Важный ингредиент мусаки – соус бешамель, который придает ей сочность и нежный сливочный вкус.

Греческая мусака с картофелем

Греческая мусака Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1,5 часа

Калорийность:

155 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Картофель – 0,5 кг

Баклажаны – 3 шт.

Филе телятины (баранины, козлятины, ягнятины) – 1 кг

Лук – 2 шт.

Морковь – 1 шт.

Помидор – 1 шт.

Орегано – 1 ч. л.

Вино красное сухое – 0,5 ст.

Молоко – 3 ст.

Лавровый лист – 1 шт.

Масло сливочное – 4 ст. л.

Мука пшеничная – 1/3 ст.

Соль, перец – по вкусу

Зелень петрушки и укропа – 50 г

Оливковое масло – 50 г

Чеснок – 1 зубчик

Твердый сыр – 100 г

Способ приготовления:

Картофель и баклажаны очистите, нарежьте тонкими кружочками, посолите. Обжарьте овощи отдельно на раскаленной сковороде или запеките в духовке. Приготовьте из мяса фарш, добавьте в него мелко порезанные лук, морковь, томаты и обжарьте все на разогретом оливковом масле. Посолите, поперчите, добавьте орегано, в середине обжарки добавьте в фарш вино и дайте ему выпариться. На противень разложите картофель, на него – фарш, на фарш – баклажаны и залейте все соусом бешамель. Готовится соус так: мелко нарезанный лук и лавровый лист залейте молоком и вскипятите. Дайте отстояться 10-15 минут и процедите. Муку поджарьте на сливочном масле до золотистого цвета и тонкой струйкой при постоянном помешивании влейте в нее молоко. Теперь соус доведите до кипения, постоянно помешивая, посолите, поперчите и варите на малом огне 20 минут. Готовый бешамель процедите. Теперь мусаку посыпьте тертым сыром – и в разогретую до 180 °С духовку на 10 минут, до образования золотистой корочки.

Как подавать блюдо



Перед подачей мусаку полейте зеленым соусом (оливковое масло, перебитое с зеленью петрушки, укропа и чесноком).

Смотрите видео, как приготовить баклажаны на мангале с салом:

Напомним, ранее мы делились секретами приготовления греческой мусаки.

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