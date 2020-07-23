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Как сделать мусаку из баклажанов с фаршем и картофелем

Сегодня, 09:05

Чтобы мусака получилась вкусной, используйте только спелые овощи и качественное мясо

Мусака – это сытная запеканка из тонких ломтиков баклажанов, прослоенных мясным фаршем и помидорами, одно из самых вкусных блюд греческой кухни.

Важный ингредиент мусаки – соус бешамель, который придает ей сочность и нежный сливочный вкус.

Греческая мусака с картофелем

Греческая мусака
Греческая мусака
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1,5 часа

Калорийность:

  • 155 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Картофель – 0,5 кг
  • Баклажаны – 3 шт.
  • Филе телятины (баранины, козлятины, ягнятины) – 1 кг
  • Лук – 2 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Помидор – 1 шт.
  • Орегано – 1 ч. л.
  • Вино красное сухое – 0,5 ст.
  • Молоко – 3 ст.
  • Лавровый лист – 1 шт.
  • Масло сливочное – 4 ст. л.
  • Мука пшеничная – 1/3 ст.
  • Соль, перец – по вкусу
  • Зелень петрушки и укропа – 50 г
  • Оливковое масло – 50 г
  • Чеснок – 1 зубчик
  • Твердый сыр – 100 г

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Способ приготовления:

  1. Картофель и баклажаны очистите, нарежьте тонкими кружочками, посолите. Обжарьте овощи отдельно на раскаленной сковороде или запеките в духовке.
  2. Приготовьте из мяса фарш, добавьте в него мелко порезанные лук, морковь, томаты и обжарьте все на разогретом оливковом масле. Посолите, поперчите, добавьте орегано, в середине обжарки добавьте в фарш вино и дайте ему выпариться.
  3. На противень разложите картофель, на него – фарш, на фарш – баклажаны и залейте все соусом бешамель.
  4. Готовится соус так: мелко нарезанный лук и лавровый лист залейте молоком и вскипятите. Дайте отстояться 10-15 минут и процедите. Муку поджарьте на сливочном масле до золотистого цвета и тонкой струйкой при постоянном помешивании влейте в нее молоко. Теперь соус доведите до кипения, постоянно помешивая, посолите, поперчите и варите на малом огне 20 минут. Готовый бешамель процедите.
  5. Теперь мусаку посыпьте тертым сыром – и в разогретую до 180 °С духовку на 10 минут, до образования золотистой корочки.

Как подавать блюдо

Перед подачей мусаку полейте зеленым соусом (оливковое масло, перебитое с зеленью петрушки, укропа и чесноком).

Смотрите видео, как приготовить баклажаны на мангале с салом:

Напомним, ранее мы делились секретами приготовления греческой мусаки.

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Источник: Сегодня
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