Как сделать мясной рулет на Пасху с беконом и яйцом
Готовим праздничный рулет из фарша
Мясной рулет из фарша с яйцом и беконом – вкусное и оригинальное блюдо для праздничного пасхального стола.
Вы можете взять для приготовления этого рулета говяжий или смешанный фарш. А если хотите сделать рецепт более диетическим, сделайте фарш из филе курицы или индейки.
Мясной рулет с яйцом и беконом
Время приготовления:
- 1.5 часа
Калорийность:
- 193 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 600 г говяжьего фарша
- 400 г куриного фарша
- 400 г бекона
- 5–6 яиц
- Половина среднего цукини или 1 морковь
- 1 средняя луковица
- 2 зубчика чеснока
- Растительное масло
- 1 ст. л. с горкой кукурузного крахмала
- 1 ч. л. сладкой молотой паприки
- Соль, свежемолотый черный перец
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Способ приготовления:
- Отварите яйца вкрутую, остудите и почистите.
- Очистите лук и чеснок, очень мелко нарежьте. Обжарьте лук и чеснок в паре ложек растительного масла, до мягкости. Посыпьте паприкой, перемешайте, снимите с огня и остудите.
- Смешайте говяжий и куриный фарш с жареным луком и чесноком. Натрите цукини или морковь на средней терке, добавьте к фаршу. Посолите, поперчите и хорошо перемешайте.
- Смешайте крахмал с 3 ст. л. холодной воды до однородности, добавьте к фаршу и еще раз очень тщательно вымесите.
- Смажьте маслом форму для кекса, застелите ее тонкими полосками бекона внахлест. Аккуратно выложите сверху примерно треть мясного фарша.
- На фарш в ряд выложите вареные яйца. Сверху распределите оставшийся фарш, плотно прижмите. Накройте свободными краями бекона.
- Запекайте в разогретой до 180 °С духовке 40-50 минут или до румяной корочки.
Как подавать рулет
Аккуратно переверните готовое блюдо на тарелку. Когда рулет немного остынет, разрежьте его на порции и подавайте с салатом из свежих овощей.
Смотрите видео, как выбрать качественный фарш:
Напомним, ранее мы писали, как приготовить куриный рулет с морковью. "Сегодня" также делились рецептом рулета с болгарским перцем и сыром.
Все подробности в спецтеме Пасха-2020
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