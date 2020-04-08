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Как сделать мясной рулет на Пасху с беконом и яйцом

Готовим праздничный рулет из фарша

Ирина Павлина
Сегодня, 19:19

Мясной рулет из фарша с яйцом и беконом – вкусное и оригинальное блюдо для праздничного пасхального стола.

Вы можете взять для приготовления этого рулета говяжий или смешанный фарш. А если хотите сделать рецепт более диетическим, сделайте фарш из филе курицы или индейки.

Мясной рулет с яйцом и беконом

Мясной рулет с беконом
Мясной рулет с беконом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Калорийность:

  • 193 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 600 г говяжьего фарша
  • 400 г куриного фарша
  • 400 г бекона
  • 5–6 яиц
  • Половина среднего цукини или 1 морковь
  • 1 средняя луковица
  • 2 зубчика чеснока
  • Растительное масло
  • 1 ст. л. с горкой кукурузного крахмала
  • 1 ч. л. сладкой молотой паприки
  • Соль, свежемолотый черный перец

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Способ приготовления:

  1. Отварите яйца вкрутую, остудите и почистите.
  2. Очистите лук и чеснок, очень мелко нарежьте. Обжарьте лук и чеснок в паре ложек растительного масла, до мягкости. Посыпьте паприкой, перемешайте, снимите с огня и остудите.
  3. Смешайте говяжий и куриный фарш с жареным луком и чесноком. Натрите цукини или морковь на средней терке, добавьте к фаршу. Посолите, поперчите и хорошо перемешайте.
  4. Смешайте крахмал с 3 ст. л. холодной воды до однородности, добавьте к фаршу и еще раз очень тщательно вымесите.
  5. Смажьте маслом форму для кекса, застелите ее тонкими полосками бекона внахлест. Аккуратно выложите сверху примерно треть мясного фарша.
  6. На фарш в ряд выложите вареные яйца. Сверху распределите оставшийся фарш, плотно прижмите. Накройте свободными краями бекона.
  7. Запекайте в разогретой до 180 °С духовке 40-50 минут или до румяной корочки.

Как подавать рулет

Аккуратно переверните готовое блюдо на тарелку. Когда рулет немного остынет, разрежьте его на порции и подавайте с салатом из свежих овощей.

Смотрите видео, как выбрать качественный фарш:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить куриный рулет с морковью. "Сегодня" также делились рецептом рулета с болгарским перцем и сыром.

Все подробности в спецтеме Пасха-2020

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Источник: Сегодня
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