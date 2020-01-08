Как сделать на завтрак гренки с бананом и шоколадом
Рецепт сладких гренок с начинкой
Французские тосты, или гренки – популярный и очень вкусный завтрак. Чтобы его разнообразить, мы рекомендуем обжарить кусочки хлеба с начинкой из шоколада и бананов. Дети будут в восторге от такого блюда. Подавать гренки можно вместе с чаем, кофе, какао или соком.
Смотрите видео, как сделать гренки "Крем-брюле":
Гренки с шоколадом и бананом
Время приготовления:
- 20 минут
Калорийность:
- 142 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 2 яйца
- 2 ст.л. молока
- Несколько ломтиков батона или тостового хлеба
- Несколько долек шоколада
- Несколько кружочков банана
- 2 ст.л. сливочного масла
Способ приготовления:
- В миске взбить вилкой молоко и яйца, по желанию посолить.
- Между двумя кусочками хлеба вложить дольки шоколада и кусочки банана, обмакнуть в яично-молочную смесь.
- Обжарить сэндвичи на сковороде с разогретым сливочным маслом с двух сторон до золотистого цвета.
Полезный совет
Дольки шоколада можно заменить шоколадно-ореховой пастой или арахисовым маслом.
Напомним, ранее мы рассказывали, что приготовить на завтрак из яиц. "Сегодня" также делились идеями завтраков за 5 минут.
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Источник: Сегодня