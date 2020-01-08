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Как сделать на завтрак гренки с бананом и шоколадом

Рецепт сладких гренок с начинкой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Тосты с бананами и шоколадом
Тосты с бананами и шоколадом
Фото: Depositphotos

Французские тосты, или гренки – популярный и очень вкусный завтрак. Чтобы его разнообразить, мы рекомендуем обжарить кусочки хлеба с начинкой из шоколада и бананов. Дети будут в восторге от такого блюда. Подавать гренки можно вместе с чаем, кофе, какао или соком.

Смотрите видео, как сделать гренки "Крем-брюле":

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Гренки с шоколадом и бананом

Время приготовления:

  • 20 минут

Калорийность:

  • 142 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 2 яйца
  • 2 ст.л. молока
  • Несколько ломтиков батона или тостового хлеба
  • Несколько долек шоколада
  • Несколько кружочков банана
  • 2 ст.л. сливочного масла

Способ приготовления:

  1. В миске взбить вилкой молоко и яйца, по желанию посолить.
  2. Между двумя кусочками хлеба вложить дольки шоколада и кусочки банана, обмакнуть в яично-молочную смесь.
  3. Обжарить сэндвичи на сковороде с разогретым сливочным маслом с двух сторон до золотистого цвета.

Полезный совет

Дольки шоколада можно заменить шоколадно-ореховой пастой или арахисовым маслом.

Напомним, ранее мы рассказывали, что приготовить на завтрак из яиц. "Сегодня" также делились идеями завтраков за 5 минут.

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Источник: Сегодня
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