Как сделать на завтрак гренки с бананом и шоколадом

Рецепт сладких гренок с начинкой

Тосты с бананами и шоколадом Фото: Depositphotos

Французские тосты, или гренки – популярный и очень вкусный завтрак. Чтобы его разнообразить, мы рекомендуем обжарить кусочки хлеба с начинкой из шоколада и бананов. Дети будут в восторге от такого блюда. Подавать гренки можно вместе с чаем, кофе, какао или соком.

Смотрите видео, как сделать гренки "Крем-брюле":

Гренки с шоколадом и бананом

Время приготовления:

20 минут

Калорийность:

142 ккал на 100 г

Ингредиенты:

2 яйца

2 ст.л. молока

Несколько ломтиков батона или тостового хлеба

Несколько долек шоколада

Несколько кружочков банана

2 ст.л. сливочного масла

Способ приготовления:

В миске взбить вилкой молоко и яйца, по желанию посолить. Между двумя кусочками хлеба вложить дольки шоколада и кусочки банана, обмакнуть в яично-молочную смесь. Обжарить сэндвичи на сковороде с разогретым сливочным маслом с двух сторон до золотистого цвета.

Полезный совет

Дольки шоколада можно заменить шоколадно-ореховой пастой или арахисовым маслом.

Напомним, ранее мы рассказывали, что приготовить на завтрак из яиц. "Сегодня" также делились идеями завтраков за 5 минут.

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