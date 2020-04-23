Как сделать настоящий Шопский салат

Шопский салат очень похож на греческий

Шопский салат очень похож на греческий, но вместо феты для него используется тертая брынза, а перец перед приготовлением запекают. Отличается и способ нарезки ингредиентов.

Шопский салат считается национальным в Болгарии и там его часто готовят, размещая ингредиенты в следующем порядке: внизу – помидоры, потом – огурцы и сверху – брынза. Белый сыр, зеленые огурцы и красные помидоры – получаются цвета болгарского флага.

Салат "Шопский"

Шопский салат Фото: Depositphotos

Время приготовления:

40 минут

Калорийность:

84 ккал на 100 г

Ингредиенты:

4 помидора

2 сладких перца

2 огурца

1 красный лук

10 маслин

150 г брынзы

3 ст.л. оливкового масла

1 ч.л. лимонного сока или винного уксуса

Петрушка – по вкусу

Соль – по вкусу

Перец – по вкусу

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Способ приготовления:

Помойте овощи и зелень. Возьмите перец. Не разрезая и не чистя его, положите на противень, смазанный маслом. Поставьте запекаться в духовку на 20 минут при 180 ºС. Время от времени переворачивайте перец до появления темных пятен. Достаньте из духовки и положите в полиэтиленовый пакет. Оставьте на 10 минут. Помидоры и огурцы нарежьте средними кубиками. Достаньте перец из полиэтиленового пакета, остудите. Аккуратно срежьте корешок и ложкой вычистите семена из сердцевины, снимите с перца шкурку. Нарежьте кубиками. Почистите лук. Нарежьте тонкими кольцами, каждое кольцо разрежьте на четыре части. Мелко нашинкуйте петрушку. Выложите овощи и зелень в тарелку. Маслины порежьте кружочками или положите в салат. Посолите и поперчите по вкусу, сбрызните лимонным соком или винным уксусом. Полейте оливковым маслом. Сыр натрите на терке или покрошите сверху. Украсьте салат веточкой зелени и маслиной.

На заметку

Если у вас мало времени, сладкий перец можно не запекать.

Смотрите видео, как приготовить домашнюю брынзу:

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить салат с курицей и ананасами. Сегодня.Lifestyle также делились рецептами весенних салатов из рукколы.

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