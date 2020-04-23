Как сделать настоящий Шопский салат
Шопский салат очень похож на греческий
Шопский салат очень похож на греческий, но вместо феты для него используется тертая брынза, а перец перед приготовлением запекают. Отличается и способ нарезки ингредиентов.
Шопский салат считается национальным в Болгарии и там его часто готовят, размещая ингредиенты в следующем порядке: внизу – помидоры, потом – огурцы и сверху – брынза. Белый сыр, зеленые огурцы и красные помидоры – получаются цвета болгарского флага.
Салат "Шопский"
Время приготовления:
- 40 минут
Калорийность:
- 84 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 4 помидора
- 2 сладких перца
- 2 огурца
- 1 красный лук
- 10 маслин
- 150 г брынзы
- 3 ст.л. оливкового масла
- 1 ч.л. лимонного сока или винного уксуса
- Петрушка – по вкусу
- Соль – по вкусу
- Перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Помойте овощи и зелень.
- Возьмите перец. Не разрезая и не чистя его, положите на противень, смазанный маслом. Поставьте запекаться в духовку на 20 минут при 180 ºС. Время от времени переворачивайте перец до появления темных пятен. Достаньте из духовки и положите в полиэтиленовый пакет. Оставьте на 10 минут.
- Помидоры и огурцы нарежьте средними кубиками.
- Достаньте перец из полиэтиленового пакета, остудите. Аккуратно срежьте корешок и ложкой вычистите семена из сердцевины, снимите с перца шкурку. Нарежьте кубиками.
- Почистите лук. Нарежьте тонкими кольцами, каждое кольцо разрежьте на четыре части.
- Мелко нашинкуйте петрушку. Выложите овощи и зелень в тарелку.
- Маслины порежьте кружочками или положите в салат.
- Посолите и поперчите по вкусу, сбрызните лимонным соком или винным уксусом. Полейте оливковым маслом.
- Сыр натрите на терке или покрошите сверху. Украсьте салат веточкой зелени и маслиной.
На заметку
Если у вас мало времени, сладкий перец можно не запекать.
Смотрите видео, как приготовить домашнюю брынзу:
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить салат с курицей и ананасами. Сегодня.Lifestyle также делились рецептами весенних салатов из рукколы.
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