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Как сделать настоящий Шопский салат

Шопский салат очень похож на греческий

Ирина Павлина
Сегодня, 15:16

Шопский салат очень похож на греческий, но вместо феты для него используется тертая брынза, а перец перед приготовлением запекают. Отличается и способ нарезки ингредиентов.

Шопский салат считается национальным в Болгарии и там его часто готовят, размещая ингредиенты в следующем порядке: внизу – помидоры, потом – огурцы и сверху – брынза. Белый сыр, зеленые огурцы и красные помидоры – получаются цвета болгарского флага.

Салат "Шопский"

Шопский салат
Шопский салат
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 40 минут

Калорийность:

  • 84 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 4 помидора
  • 2 сладких перца
  • 2 огурца
  • 1 красный лук
  • 10 маслин
  • 150 г брынзы
  • 3 ст.л. оливкового масла
  • 1 ч.л. лимонного сока или винного уксуса
  • Петрушка – по вкусу
  • Соль – по вкусу
  • Перец – по вкусу

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Способ приготовления:

  1. Помойте овощи и зелень.
  2. Возьмите перец. Не разрезая и не чистя его, положите на противень, смазанный маслом. Поставьте запекаться в духовку на 20 минут при 180 ºС. Время от времени переворачивайте перец до появления темных пятен. Достаньте из духовки и положите в полиэтиленовый пакет. Оставьте на 10 минут.
  3. Помидоры и огурцы нарежьте средними кубиками.
  4. Достаньте перец из полиэтиленового пакета, остудите. Аккуратно срежьте корешок и ложкой вычистите семена из сердцевины, снимите с перца шкурку. Нарежьте кубиками.
  5. Почистите лук. Нарежьте тонкими кольцами, каждое кольцо разрежьте на четыре части.
  6. Мелко нашинкуйте петрушку. Выложите овощи и зелень в тарелку.
  7. Маслины порежьте кружочками или положите в салат.
  8. Посолите и поперчите по вкусу, сбрызните лимонным соком или винным уксусом. Полейте оливковым маслом.
  9. Сыр натрите на терке или покрошите сверху. Украсьте салат веточкой зелени и маслиной.

На заметку

Если у вас мало времени, сладкий перец можно не запекать.

Смотрите видео, как приготовить домашнюю брынзу:

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить салат с курицей и ананасами. Сегодня.Lifestyle также делились рецептами весенних салатов из рукколы.

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Источник: Сегодня
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