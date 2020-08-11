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Как сделать натуральный домашний мармелад из сока

Сегодня, 10:25

Рецепт вкусного домашнего мармелада на агар-агаре

Домашний мармелад из ягодного сока готовится очень просто. Для него можно использовать даже насыщенный компот: клубничный, вишневый, малиновый.

Вы можете регулировать плотность мармелада, экспериментируя с количеством загустителя. Но будьте внимательны: если вы добавите его слишком мало, мармелад не схватится. Если слишком много – может появиться неприятный привкус или аромат.

Домашний мармелад на агар-агаре

Домашний мармелад
Домашний мармелад
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 200 мл ягодного сиропа (можно из варенья) или сока
  • 2 ч. л. сахара
  • 1 ч. л. агар-агара

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Способ приготовления:

  1. Смешать в небольшой кастрюле ягодный сироп с чайной ложкой агар-агара. Размешивать до тех пор, пока не растворятся комочки. Оставить на 40 минут, чтобы агар-агар набух.
  2. Поставить кастрюлю с сиропом на огонь и довести до кипения, постоянно помешивая. Как только сироп закипит, сразу снять его с огня.
  3. Разлить по формочкам и оставить застывать примерно на час.
  4. Аккуратно достать мармелад из формочек, по желанию обвалять в сахаре.

На заметку

  • Если у сиропа образовалась пенка, просто срежьте ее – и ваш мармелад будет более прозрачным.
  • Если вы не успели разлить сироп по формам горячим, просто подогрейте его немного на огне.
  • Если поставите мармелад застывать при комнатной температуре – может понадобиться час, если в холодильник – примерно 20 минут, если в морозилку – примерно 10 минут.

Смотрите видео, как сделать домашний мармелад на пектине за 15 минут:

Напомним, ранее мы рассказывали, как испечь творожные рогалики с мармеладом, а также делились рецептом сливового мармелада.

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Источник: Сегодня
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