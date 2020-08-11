Как сделать натуральный домашний мармелад из сока
Рецепт вкусного домашнего мармелада на агар-агаре
Домашний мармелад из ягодного сока готовится очень просто. Для него можно использовать даже насыщенный компот: клубничный, вишневый, малиновый.
Вы можете регулировать плотность мармелада, экспериментируя с количеством загустителя. Но будьте внимательны: если вы добавите его слишком мало, мармелад не схватится. Если слишком много – может появиться неприятный привкус или аромат.
Домашний мармелад на агар-агаре
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 200 мл ягодного сиропа (можно из варенья) или сока
- 2 ч. л. сахара
- 1 ч. л. агар-агара
Способ приготовления:
- Смешать в небольшой кастрюле ягодный сироп с чайной ложкой агар-агара. Размешивать до тех пор, пока не растворятся комочки. Оставить на 40 минут, чтобы агар-агар набух.
- Поставить кастрюлю с сиропом на огонь и довести до кипения, постоянно помешивая. Как только сироп закипит, сразу снять его с огня.
- Разлить по формочкам и оставить застывать примерно на час.
- Аккуратно достать мармелад из формочек, по желанию обвалять в сахаре.
На заметку
- Если у сиропа образовалась пенка, просто срежьте ее – и ваш мармелад будет более прозрачным.
- Если вы не успели разлить сироп по формам горячим, просто подогрейте его немного на огне.
- Если поставите мармелад застывать при комнатной температуре – может понадобиться час, если в холодильник – примерно 20 минут, если в морозилку – примерно 10 минут.
Смотрите видео, как сделать домашний мармелад на пектине за 15 минут:
Напомним, ранее мы рассказывали, как испечь творожные рогалики с мармеладом, а также делились рецептом сливового мармелада.
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