Как сделать несладкие вафли со шпинатом к завтраку

Рецепт вкусных несладких вафель

Несладкие вафли со шпинатом помогут разнообразить ваше утреннее меню. Чтобы их сделать, вам понадобится специальная электрическая вафельница.

Для приготовления теста подойдет как свежий, так и замороженный шпинат. Последний нужно будет разморозить и тщательно удалить лишнюю жидкость.

Шпинатные вафли несладкие

Несладкие шпинатные вафли Фото: freepik.com

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

564 ккал на 100 г

Ингредиенты:

350 г пшеничной муки

200 г сливочного масла

100 г свежего шпината

3 яйца

200 мл молока

2 ч.л. разрыхлителя

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

Шпинат измельчите в блендере, смешайте с мягким сливочным маслом. Добавьте яйца, тщательно перемешайте. Посолите и влейте молоко. Сверху просейте муку с разрыхлителем, перемешайте до однородности. Выпекайте вафли согласно инструкции производителя.

С чем подавать вафли

Шпинатные вафли можно дополнить сливочным сыром, вареным яйцом, помидорами и ломтиками слабосоленого лосося.

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Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить яблочные вафли на кефире. "Сегодня" также делились рецептом диетических банановых вафель.

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