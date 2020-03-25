Как сделать несладкие вафли со шпинатом к завтраку
Рецепт вкусных несладких вафель
Несладкие вафли со шпинатом помогут разнообразить ваше утреннее меню. Чтобы их сделать, вам понадобится специальная электрическая вафельница.
Для приготовления теста подойдет как свежий, так и замороженный шпинат. Последний нужно будет разморозить и тщательно удалить лишнюю жидкость.
Шпинатные вафли несладкие
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 564 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 350 г пшеничной муки
- 200 г сливочного масла
- 100 г свежего шпината
- 3 яйца
- 200 мл молока
- 2 ч.л. разрыхлителя
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
- Шпинат измельчите в блендере, смешайте с мягким сливочным маслом.
- Добавьте яйца, тщательно перемешайте. Посолите и влейте молоко.
- Сверху просейте муку с разрыхлителем, перемешайте до однородности.
- Выпекайте вафли согласно инструкции производителя.
С чем подавать вафли
Шпинатные вафли можно дополнить сливочным сыром, вареным яйцом, помидорами и ломтиками слабосоленого лосося.
Смотрите видео, как сделать бельгийские вафли без сахара:
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить яблочные вафли на кефире. "Сегодня" также делились рецептом диетических банановых вафель.
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