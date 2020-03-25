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Как сделать несладкие вафли со шпинатом к завтраку

Рецепт вкусных несладких вафель

Ирина Павлина
Сегодня, 16:57

Несладкие вафли со шпинатом помогут разнообразить ваше утреннее меню. Чтобы их сделать, вам понадобится специальная электрическая вафельница.

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Для приготовления теста подойдет как свежий, так и замороженный шпинат. Последний нужно будет разморозить и тщательно удалить лишнюю жидкость.

Шпинатные вафли несладкие

Несладкие шпинатные вафли
Несладкие шпинатные вафли
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 564 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 350 г пшеничной муки
  • 200 г сливочного масла
  • 100 г свежего шпината
  • 3 яйца
  • 200 мл молока
  • 2 ч.л. разрыхлителя
  • Соль – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Шпинат измельчите в блендере, смешайте с мягким сливочным маслом.
  2. Добавьте яйца, тщательно перемешайте. Посолите и влейте молоко.
  3. Сверху просейте муку с разрыхлителем, перемешайте до однородности.
  4. Выпекайте вафли согласно инструкции производителя.

С чем подавать вафли

Шпинатные вафли можно дополнить сливочным сыром, вареным яйцом, помидорами и ломтиками слабосоленого лосося.

Смотрите видео, как сделать бельгийские вафли без сахара:

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить яблочные вафли на кефире. "Сегодня" также делились рецептом диетических банановых вафель.

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Источник: Сегодня
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