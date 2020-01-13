Как сделать оладьи из тыквы и яблок на завтрак
Вкусный и полезный завтрак для всей семьи
Не знаете, как приготовить оладьи из тыквы? Рецептов этого блюда очень много. Мы предлагаем сделать оладьи из тертой сырой тыквы с добавлением яблок. Дополнить тыквенные оладьи можно сметаной, вареньем, кленовым сиропом или медом.
Смотрите видео, как приготовить тыквенный хлеб:
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Оладьи с яблоками и тыквой
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 185 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 400 г тыквы
- 2 яйца
- 2 яблока
- 2 ст.л. сахара
- 1/2 ст. муки
- Сметана – для подачи
- Соль
- Растительное масло
Способ приготовления:
- Тыкву и яблоки очистите, и натрите на терке.
- Взбейте яйца с сахаром и перемешайте с тыквой и яблоками, посолите. Добавьте муку и все хорошо перемешайте. Тесто по консистенции должно быть похоже на густую сметану.
- Разогрейте сковороду с растительным маслом. Обжаривайте оладьи до румяной корочки на среднем огне с обеих сторон. Сразу же подавайте со сметаной.
Полезный совет
На какой терке лучше тереть тыкву и яблоки? Все зависит от того, какой результат нужно получить. Тем, кто предпочитает мягкие и нежные оладьи, лучше использовать мелкую дерущую терку. Тем, кому по душе поджаристые оладьи с хрустящей корочкой, подойдет терка большего размера. Ну а для мягких оладий с хрустящей корочкой следует использовать терку среднего размера.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить панкейки из тыквы.
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