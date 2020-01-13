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Как сделать оладьи из тыквы и яблок на завтрак

Вкусный и полезный завтрак для всей семьи

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:03
Оладьи из тыквы
Оладьи из тыквы
Фото: Depositphotos

Не знаете, как приготовить оладьи из тыквы? Рецептов этого блюда очень много. Мы предлагаем сделать оладьи из тертой сырой тыквы с добавлением яблок. Дополнить тыквенные оладьи можно сметаной, вареньем, кленовым сиропом или медом.

Смотрите видео, как приготовить тыквенный хлеб:

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Оладьи с яблоками и тыквой

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 185 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 400 г тыквы
  • 2 яйца
  • 2 яблока
  • 2 ст.л. сахара
  • 1/2 ст. муки
  • Сметана – для подачи
  • Соль
  • Растительное масло

Способ приготовления:

  1. Тыкву и яблоки очистите, и натрите на терке.
  2. Взбейте яйца с сахаром и перемешайте с тыквой и яблоками, посолите. Добавьте муку и все хорошо перемешайте. Тесто по консистенции должно быть похоже на густую сметану.
  3. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Обжаривайте оладьи до румяной корочки на среднем огне с обеих сторон. Сразу же подавайте со сметаной.

Полезный совет

На какой терке лучше тереть тыкву и яблоки? Все зависит от того, какой результат нужно получить. Тем, кто предпочитает мягкие и нежные оладьи, лучше использовать мелкую дерущую терку. Тем, кому по душе поджаристые оладьи с хрустящей корочкой, подойдет терка большего размера. Ну а для мягких оладий с хрустящей корочкой следует использовать терку среднего размера.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить панкейки из тыквы.

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Источник: Сегодня
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