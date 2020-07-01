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Как сделать оригинальное абрикосовое варенье с лавандой

Сегодня, 21:06

Рецепт варенья на зиму с сушеными цветками лаванды

Лаванда обладает характерным пряно-терпким, слегка горьковатым вкусом и сильным ароматом. Как пряность используются цветки, собранные в июне, в самом начале цветения.

Лаванда широко применяется во многих кухнях мира при приготовлении сладких блюд, выпечки, варенья и джемов. С ней можно сделать очень вкусный абрикосовый джем на зиму.

Оригинальное варенье из абрикосов с лавандой

Варенье с абрикосами и лавандой
Варенье с абрикосами и лавандой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Калорийность:

  • 236 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 кг абрикосов без косточек
  • 650 г сахара
  • 1 ст. л. сухих цветов лаванды
  • 1 ч. л. лимонной кислоты

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Способ приготовления:

  1. Фрукты разрезать пополам, удалить косточки. Засыпать сахаром, убрать в холодильник на 1,5-2 суток. Утром и вечером аккуратно перемешивать.
  2. Через сутки после начала процесса добавить лаванду.
  3. Проварить 20 минут, оставить на 10-12 часов. Проварить еще 15 минут, оставить на 10-12 часов.
  4. В третий раз проварить еще 15 минут, добавить в конце лимонную кислоту, разлить по стерилизованным банкам, укупорить.

Полезный совет

Вместо лаванды можно добавить сушеный тимьян.

Смотрите видео, как выращивают лаванду:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить домашнее вино из абрикосов. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом абрикосового варенья с желатином.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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Источник: Сегодня
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