Как сделать оригинальное абрикосовое варенье с лавандой

Рецепт варенья на зиму с сушеными цветками лаванды

Лаванда обладает характерным пряно-терпким, слегка горьковатым вкусом и сильным ароматом. Как пряность используются цветки, собранные в июне, в самом начале цветения.

Лаванда широко применяется во многих кухнях мира при приготовлении сладких блюд, выпечки, варенья и джемов. С ней можно сделать очень вкусный абрикосовый джем на зиму.

Оригинальное варенье из абрикосов с лавандой

Варенье с абрикосами и лавандой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

больше 3-х часов

Калорийность:

236 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 кг абрикосов без косточек

650 г сахара

1 ст. л. сухих цветов лаванды

1 ч. л. лимонной кислоты

Способ приготовления:

Фрукты разрезать пополам, удалить косточки. Засыпать сахаром, убрать в холодильник на 1,5-2 суток. Утром и вечером аккуратно перемешивать. Через сутки после начала процесса добавить лаванду. Проварить 20 минут, оставить на 10-12 часов. Проварить еще 15 минут, оставить на 10-12 часов. В третий раз проварить еще 15 минут, добавить в конце лимонную кислоту, разлить по стерилизованным банкам, укупорить.

Полезный совет

Вместо лаванды можно добавить сушеный тимьян.

Смотрите видео, как выращивают лаванду:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить домашнее вино из абрикосов. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом абрикосового варенья с желатином.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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