Как сделать оригинальное абрикосовое варенье с лавандой
Рецепт варенья на зиму с сушеными цветками лаванды
Лаванда обладает характерным пряно-терпким, слегка горьковатым вкусом и сильным ароматом. Как пряность используются цветки, собранные в июне, в самом начале цветения.
Лаванда широко применяется во многих кухнях мира при приготовлении сладких блюд, выпечки, варенья и джемов. С ней можно сделать очень вкусный абрикосовый джем на зиму.
Оригинальное варенье из абрикосов с лавандой
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Калорийность:
- 236 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 кг абрикосов без косточек
- 650 г сахара
- 1 ст. л. сухих цветов лаванды
- 1 ч. л. лимонной кислоты
Способ приготовления:
- Фрукты разрезать пополам, удалить косточки. Засыпать сахаром, убрать в холодильник на 1,5-2 суток. Утром и вечером аккуратно перемешивать.
- Через сутки после начала процесса добавить лаванду.
- Проварить 20 минут, оставить на 10-12 часов. Проварить еще 15 минут, оставить на 10-12 часов.
- В третий раз проварить еще 15 минут, добавить в конце лимонную кислоту, разлить по стерилизованным банкам, укупорить.
Полезный совет
Вместо лаванды можно добавить сушеный тимьян.
Смотрите видео, как выращивают лаванду:
Напомним, ранее мы писали, как приготовить домашнее вино из абрикосов. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом абрикосового варенья с желатином.
Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты
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