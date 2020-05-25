Как сделать освежающий вишневый лимонад с мятой

Простой рецепт вкусного домашнего лимонада с ягодами

Домашний лимонад с вишней и мятой будет очень кстати в жаркий день. Его кисло-сладкий вкус отлично утоляет жажду.

Для напитка подойдут как свежие, так и замороженные ягоды. Количество сахара можно регулировать на свой вкус, оно зависит от того, насколько сладкие или кислые вишни.

Вишневый лимонад с мятой

Лимонад с вишней и мятой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

10 минут + время на охлаждение

Калорийность:

121 ккал

Ингредиенты:

1,5 л воды

6 ст. л. сахара

6 листиков мяты

200 г вишни

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Способ приготовления:

В кастрюлю налить фильтрованную воду, положить 6 ст. л. сахара и 6 листиков мяты. Поставить на плиту и довести до кипения. Помыть вишни и удалить косточки. Половину вишен добавить в закипевший мятный сироп и варить 3 минуты. Снять с плиты, остудить. Лимон ошпарить кипятком, помыть, разрезать на две половинки. В остывший сироп добавить вторую половину вишен, из одной половинки лимона выдавить сок. Отправить кастрюлю в холодильник на 2 часа. Процедить вишневый лимонад в кувшин. Оставшуюся половину лимона нарезать кружочками и добавить в напиток.

Полезный совет

Вместо лимона в напиток можно добавить лайм.

Смотрите видео, как приготовить лимонад по-грузински:

Напомним, ранее мы делились рецептом персикового лимонада, а также писали, как сделать имбирный лимонад дома.

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