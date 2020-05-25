Как сделать освежающий вишневый лимонад с мятой
Сегодня, 09:10
Простой рецепт вкусного домашнего лимонада с ягодами
Домашний лимонад с вишней и мятой будет очень кстати в жаркий день. Его кисло-сладкий вкус отлично утоляет жажду.
Для напитка подойдут как свежие, так и замороженные ягоды. Количество сахара можно регулировать на свой вкус, оно зависит от того, насколько сладкие или кислые вишни.
Вишневый лимонад с мятой
Время приготовления:
- 10 минут + время на охлаждение
Калорийность:
- 121 ккал
Ингредиенты:
- 1,5 л воды
- 6 ст. л. сахара
- 6 листиков мяты
- 200 г вишни
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Способ приготовления:
- В кастрюлю налить фильтрованную воду, положить 6 ст. л. сахара и 6 листиков мяты. Поставить на плиту и довести до кипения.
- Помыть вишни и удалить косточки. Половину вишен добавить в закипевший мятный сироп и варить 3 минуты. Снять с плиты, остудить.
- Лимон ошпарить кипятком, помыть, разрезать на две половинки.
- В остывший сироп добавить вторую половину вишен, из одной половинки лимона выдавить сок. Отправить кастрюлю в холодильник на 2 часа.
- Процедить вишневый лимонад в кувшин. Оставшуюся половину лимона нарезать кружочками и добавить в напиток.
Полезный совет
Вместо лимона в напиток можно добавить лайм.
Смотрите видео, как приготовить лимонад по-грузински:
Напомним, ранее мы делились рецептом персикового лимонада, а также писали, как сделать имбирный лимонад дома.
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Источник: Сегодня