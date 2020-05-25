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Как сделать освежающий вишневый лимонад с мятой

Сегодня, 09:10

Простой рецепт вкусного домашнего лимонада с ягодами

Домашний лимонад с вишней и мятой будет очень кстати в жаркий день. Его кисло-сладкий вкус отлично утоляет жажду.

Для напитка подойдут как свежие, так и замороженные ягоды. Количество сахара можно регулировать на свой вкус, оно зависит от того, насколько сладкие или кислые вишни.

Вишневый лимонад с мятой

Лимонад с вишней и мятой
Лимонад с вишней и мятой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 10 минут + время на охлаждение

Калорийность:

  • 121 ккал

Ингредиенты:

  • 1,5 л воды
  • 6 ст. л. сахара
  • 6 листиков мяты
  • 200 г вишни

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Способ приготовления:

  1. В кастрюлю налить фильтрованную воду, положить 6 ст. л. сахара и 6 листиков мяты. Поставить на плиту и довести до кипения.
  2. Помыть вишни и удалить косточки. Половину вишен добавить в закипевший мятный сироп и варить 3 минуты. Снять с плиты, остудить.
  3. Лимон ошпарить кипятком, помыть, разрезать на две половинки.
  4. В остывший сироп добавить вторую половину вишен, из одной половинки лимона выдавить сок. Отправить кастрюлю в холодильник на 2 часа.
  5. Процедить вишневый лимонад в кувшин. Оставшуюся половину лимона нарезать кружочками и добавить в напиток.

Полезный совет

Вместо лимона в напиток можно добавить лайм.

Смотрите видео, как приготовить лимонад по-грузински:

Напомним, ранее мы делились рецептом персикового лимонада, а также писали, как сделать имбирный лимонад дома.

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Источник: Сегодня
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