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Как сделать полезные конфеты из сухофруктов и овсянки

Рецепт здоровых сладостей из сухофруктов и овсянки

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:52
Домашние конфеты без сахара
Домашние конфеты без сахара
Фото: Depositphotos

Домашние конфеты из фиников и овсянки принесут максимум пользы для организма. В них нет никаких красителей, консервантов и трансжиров.

Смотрите видео, как выбрать качественные конфеты:

Кунжут в рецепте можно заменить кокосовой стружкой, маком или молотым арахисом.

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Конфеты из фиников: пп рецепт

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 353 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 300 г мягких фиников
  • 2 ст.л. кунжута
  • 2 ст.л. овсяных хлопьев
  • Щепотка соли
  • 1 ч.л. сока лимона
  • 1 ч.л. мелко натертой цедры
  • Какао-порошок

Способ приготовления:

  1. Кунжут и овсяные хлопья подсушить на сковороде.
  2. Финики помыть теплой водой, удалить косточки. Измельчить с помощью блендера.
  3. Добавить соль, кунжут, овсянку, сок и цедру лимона. Хорошо взбить.
  4. Влажными руками сформировать шарики размером с грецкий орех. Обвалять конфеты в темном какао-порошке.
  5. Поставить в холодильник на 40 минут, чтобы масса застыла.

Как правильно снять цедру с лимона

Для приготовления блюд используют как свежую цедру лимона, так и сушеную, и замороженную. Чтобы получить свежую цедру, хорошо помойте цитрус под проточной водой. Затем ошпарьте кипятком, промокните салфеткой и натрите на терке верхний желтый слой лимона.

Напомним, ранее мы рассказывали, как выглядят конфеты для похудения. "Сегодня" также делились рецептом кокосовых конфет от Марины Боржемской.

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Источник: Сегодня
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