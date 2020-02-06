Как сделать полезные конфеты из сухофруктов и овсянки
Рецепт здоровых сладостей из сухофруктов и овсянки
Домашние конфеты из фиников и овсянки принесут максимум пользы для организма. В них нет никаких красителей, консервантов и трансжиров.
Смотрите видео, как выбрать качественные конфеты:
Кунжут в рецепте можно заменить кокосовой стружкой, маком или молотым арахисом.
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Конфеты из фиников: пп рецепт
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 353 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 300 г мягких фиников
- 2 ст.л. кунжута
- 2 ст.л. овсяных хлопьев
- Щепотка соли
- 1 ч.л. сока лимона
- 1 ч.л. мелко натертой цедры
- Какао-порошок
Способ приготовления:
- Кунжут и овсяные хлопья подсушить на сковороде.
- Финики помыть теплой водой, удалить косточки. Измельчить с помощью блендера.
- Добавить соль, кунжут, овсянку, сок и цедру лимона. Хорошо взбить.
- Влажными руками сформировать шарики размером с грецкий орех. Обвалять конфеты в темном какао-порошке.
- Поставить в холодильник на 40 минут, чтобы масса застыла.
Как правильно снять цедру с лимона
Для приготовления блюд используют как свежую цедру лимона, так и сушеную, и замороженную. Чтобы получить свежую цедру, хорошо помойте цитрус под проточной водой. Затем ошпарьте кипятком, промокните салфеткой и натрите на терке верхний желтый слой лимона.
Напомним, ранее мы рассказывали, как выглядят конфеты для похудения. "Сегодня" также делились рецептом кокосовых конфет от Марины Боржемской.
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