Как сделать полезный домашний мармелад: ТОП-5 рецептов

Лучшие рецепты вкусного домашнего мармелада с фото

Если вы хотите приготовить диетическую сладость, сделайте домашний мармелад на агар-агаре. Он вкусный, просто готовится и содержит массу полезных веществ.

Вы можете регулировать плотность мармелада, экспериментируя с количеством загустителя. Но будьте внимательны: если вы добавите его слишком мало, мармелад не схватится. Если слишком много – может появиться неприятный привкус или аромат.

Домашний мармелад из фруктового сока

Домашний мармелад Фото: freepik.com

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

200 мл ягодного сиропа (можно из варенья) или сока

2 ч. л. сахара

1 ч. л. агар-агара

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Способ приготовления:

Смешать в небольшой кастрюле ягодный сироп с чайной ложкой агар-агара. Размешивать до тех пор, пока не растворятся комочки. Оставить на 40 минут, чтобы агар-агар набух. Поставить кастрюлю с сиропом на огонь и довести до кипения, постоянно помешивая. Как только сироп закипит, сразу снять его с огня. Разлить по формочкам и оставить застывать примерно на час. Аккуратно достать мармелад из формочек, по желанию обвалять в сахаре.

Необычный мармелад из слив

Мармелад из слив в сахаре Фото: Depositphotos

Время приготовления:

2,5 часа

Ингредиенты:

1 кг слив без косточек

100 мл воды

3 звездочки аниса

3 стакана сахара

Смотрите видео, как сделать полезный домашний мармелад за 15 минут:

Способ приготовления:

Очистить сливы от косточек, добавить воду и звездочки аниса, накрыть крышкой и варить около 15 минут на слабом огне. Дать остыть и постоять около часа, чтобы пюре пропиталось анисовым ароматом. Анисовые звездочки вынуть, сливы протереть через сито. Добавить в пюре сахар, перемешать. Уваривать пюре на среднем огне около часа. Выложить массу в форму, застеленную пищевой пленкой, разровнять и дать застыть. Разрезать готовый мармелад на квадратики острым ножом.

Полезный мармелад от Славы Каминской

Яблочный мармелад Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

3-4 яблока или груши

Чуть больше 1/4 стакана воды

1 пакетик агар-агара (10 г)

Ваниль, стевия и лимонный сок – по вкусу

Способ приготовления:

Яблоки или груши очистить от внутренностей и шкурок. Отправить в духовку или микроволновку (можно потушить в сковороде). Потом превратить в пюре с помощью блендера. В это время взять чуть больше 1/4 стакана воды и один пакетик агар-агара (10 г). Плюс ваниль, стевия по вкусу и лимонный сок. Довести до кипения и и кипятить 3 минуты. Затем перемешать пюре и агар-агар, разложить по формочкам. Отправить в морозилку на 20-25 минут.

Мармелад из облепихи, яблок и ананасов от Лизы Глинской

Домашний мармелад Фото: Depositphotos

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

200 г яблочного пюре

200 г ананасового пюре

150 г облепихового пюре (без косточек)

550 г сахара

16 г яблочного пектина (можно E440 пектин или "желтый") + 60 г сахара

140 г сиропа глюкозы

5 г лимонной кислоты

1 ст.л. воды

Способ приготовления:

Очистите яблоки от кожуры и семян, нарежьте небольшими кусочками, залейте водой и проварите до мягкости. Слейте воду, пробейте яблоки блендером до состояния пюре. Соедините яблочное, ананасовое и облепиховое пюре. Добавьте сахар и сироп глюкозы, немного прогрейте. В миске смешайте пектин и 60 г сахара, влейте 1/3 теплого пюре, перемешайте венчиком и верните в сотейник к остальной части пюре. Перемешайте. На среднем огне, помешивая, варите до 108 градусов. Следите, чтобы пюре не пригорело. Растворите лимонную кислоту в 1 ст.л. воды и, когда градус достигнет 108, снимите с огня сотейник и влейте эту кислую водичку в пюре, перемешайте. Сразу залейте горячий мармелад в формы. Это могут быть и силиконовые формочки и металлическая рамка. Смазывать их ничем не нужно. Оставляем мармелад при комнатной температуре на 8-12 часов. Хранить мармелад можно 2-2,5 месяца в сухом, темном месте, в плотно закрытом контейнере, бережно уложив между листами пергамента. Перед подачей обваляйте мармелад в мелком сахаре.

Совет: для пюре используйте свежий или замороженный ананас.

Сливово-яблочный мармелад в мультиварке от Даши Малаховой

Сливово-яблочный мармелад Фото: Depositphotos

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

500 г зеленых яблок с большим количеством пектина

500 г слив сорта "Венгерка"

250 г сахара

Сахар – для посыпки

Способ приготовления:

Бланшируйте сливы, чтобы с них легче можно было снять кожицу. Для этого сделайте на сливах крестообразные надрезы и опустите в кипящую воду на несколько секунд. Удалите сердцевину у яблок, очистите от кожуры и нарежьте кубиками. Сложите в чашу мультиварки вместе с сахаром и очищенными сливами. Если сразу не получается удалить косточки из слив, это можно будет сделать позже, когда их мякоть немного размягчится. Установите режим "Тушение", снимите паровой клапан и готовьте в течение 3-4 часов, периодически помешивая мармелад. Когда фруктовая масса начнет отставать от стенок чаши мультиварки, выложите ее в широкую силиконовую форму и разровняйте ножом. Если силиконовый формы нет, вылейте массу на небольшой противень, застеленный пергаментной бумагой. Когда сливово-яблочный мармелад полностью застынет, аккуратно достаньте его из формы, нарежьте кубиками и обваляйте в сахаре.

Напомним, ранее мы делились рецептом тыквенного мармелада, а также писали, как сделать зефир на желатине.

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