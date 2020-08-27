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Как сделать полезный домашний мармелад: ТОП-5 рецептов

Сегодня, 12:11

Лучшие рецепты вкусного домашнего мармелада с фото

Если вы хотите приготовить диетическую сладость, сделайте домашний мармелад на агар-агаре. Он вкусный, просто готовится и содержит массу полезных веществ.

Вы можете регулировать плотность мармелада, экспериментируя с количеством загустителя. Но будьте внимательны: если вы добавите его слишком мало, мармелад не схватится. Если слишком много – может появиться неприятный привкус или аромат.

Домашний мармелад из фруктового сока

Домашний мармелад
Домашний мармелад
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 200 мл ягодного сиропа (можно из варенья) или сока
  • 2 ч. л. сахара
  • 1 ч. л. агар-агара

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Способ приготовления:

  1. Смешать в небольшой кастрюле ягодный сироп с чайной ложкой агар-агара. Размешивать до тех пор, пока не растворятся комочки. Оставить на 40 минут, чтобы агар-агар набух.
  2. Поставить кастрюлю с сиропом на огонь и довести до кипения, постоянно помешивая. Как только сироп закипит, сразу снять его с огня.
  3. Разлить по формочкам и оставить застывать примерно на час.
  4. Аккуратно достать мармелад из формочек, по желанию обвалять в сахаре.

Необычный мармелад из слив

Мармелад из слив в сахаре
Мармелад из слив в сахаре
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 2,5 часа

Ингредиенты:

  • 1 кг слив без косточек
  • 100 мл воды
  • 3 звездочки аниса
  • 3 стакана сахара

Смотрите видео, как сделать полезный домашний мармелад за 15 минут:

Способ приготовления:

  1. Очистить сливы от косточек, добавить воду и звездочки аниса, накрыть крышкой и варить около 15 минут на слабом огне.
  2. Дать остыть и постоять около часа, чтобы пюре пропиталось анисовым ароматом.
  3. Анисовые звездочки вынуть, сливы протереть через сито.
  4. Добавить в пюре сахар, перемешать. Уваривать пюре на среднем огне около часа.
  5. Выложить массу в форму, застеленную пищевой пленкой, разровнять и дать застыть.
  6. Разрезать готовый мармелад на квадратики острым ножом.

Полезный мармелад от Славы Каминской

Яблочный мармелад
Яблочный мармелад
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 3-4 яблока или груши
  • Чуть больше 1/4 стакана воды
  • 1 пакетик агар-агара (10 г)
  • Ваниль, стевия и лимонный сок – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Яблоки или груши очистить от внутренностей и шкурок. Отправить в духовку или микроволновку (можно потушить в сковороде). Потом превратить в пюре с помощью блендера.
  2. В это время взять чуть больше 1/4 стакана воды и один пакетик агар-агара (10 г). Плюс ваниль, стевия по вкусу и лимонный сок.
  3. Довести до кипения и и кипятить 3 минуты. Затем перемешать пюре и агар-агар, разложить по формочкам. Отправить в морозилку на 20-25 минут.

Мармелад из облепихи, яблок и ананасов от Лизы Глинской

Домашний мармелад
Домашний мармелад
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • 200 г яблочного пюре
  • 200 г ананасового пюре
  • 150 г облепихового пюре (без косточек)
  • 550 г сахара
  • 16 г яблочного пектина (можно E440 пектин или "желтый") + 60 г сахара
  • 140 г сиропа глюкозы
  • 5 г лимонной кислоты
  • 1 ст.л. воды

Способ приготовления:

  1. Очистите яблоки от кожуры и семян, нарежьте небольшими кусочками, залейте водой и проварите до мягкости. Слейте воду, пробейте яблоки блендером до состояния пюре.
  2. Соедините яблочное, ананасовое и облепиховое пюре. Добавьте сахар и сироп глюкозы, немного прогрейте.
  3. В миске смешайте пектин и 60 г сахара, влейте 1/3 теплого пюре, перемешайте венчиком и верните в сотейник к остальной части пюре. Перемешайте. На среднем огне, помешивая, варите до 108 градусов. Следите, чтобы пюре не пригорело.
  4. Растворите лимонную кислоту в 1 ст.л. воды и, когда градус достигнет 108, снимите с огня сотейник и влейте эту кислую водичку в пюре, перемешайте. Сразу залейте горячий мармелад в формы. Это могут быть и силиконовые формочки и металлическая рамка. Смазывать их ничем не нужно. Оставляем мармелад при комнатной температуре на 8-12 часов.
  5. Хранить мармелад можно 2-2,5 месяца в сухом, темном месте, в плотно закрытом контейнере, бережно уложив между листами пергамента. Перед подачей обваляйте мармелад в мелком сахаре.

Совет: для пюре используйте свежий или замороженный ананас.

Сливово-яблочный мармелад в мультиварке от Даши Малаховой

Сливово-яблочный мармелад
Сливово-яблочный мармелад
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • 500 г зеленых яблок с большим количеством пектина
  • 500 г слив сорта "Венгерка"
  • 250 г сахара
  • Сахар – для посыпки

Способ приготовления:

  1. Бланшируйте сливы, чтобы с них легче можно было снять кожицу. Для этого сделайте на сливах крестообразные надрезы и опустите в кипящую воду на несколько секунд.
  2. Удалите сердцевину у яблок, очистите от кожуры и нарежьте кубиками.
  3. Сложите в чашу мультиварки вместе с сахаром и очищенными сливами. Если сразу не получается удалить косточки из слив, это можно будет сделать позже, когда их мякоть немного размягчится.
  4. Установите режим "Тушение", снимите паровой клапан и готовьте в течение 3-4 часов, периодически помешивая мармелад.
  5. Когда фруктовая масса начнет отставать от стенок чаши мультиварки, выложите ее в широкую силиконовую форму и разровняйте ножом. Если силиконовый формы нет, вылейте массу на небольшой противень, застеленный пергаментной бумагой.
  6. Когда сливово-яблочный мармелад полностью застынет, аккуратно достаньте его из формы, нарежьте кубиками и обваляйте в сахаре.

Напомним, ранее мы делились рецептом тыквенного мармелада, а также писали, как сделать зефир на желатине.

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Источник: Сегодня
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