Как сделать полезный домашний мармелад: ТОП-5 рецептов
Лучшие рецепты вкусного домашнего мармелада с фото
Если вы хотите приготовить диетическую сладость, сделайте домашний мармелад на агар-агаре. Он вкусный, просто готовится и содержит массу полезных веществ.
Вы можете регулировать плотность мармелада, экспериментируя с количеством загустителя. Но будьте внимательны: если вы добавите его слишком мало, мармелад не схватится. Если слишком много – может появиться неприятный привкус или аромат.
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 200 мл ягодного сиропа (можно из варенья) или сока
- 2 ч. л. сахара
- 1 ч. л. агар-агара
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Способ приготовления:
- Смешать в небольшой кастрюле ягодный сироп с чайной ложкой агар-агара. Размешивать до тех пор, пока не растворятся комочки. Оставить на 40 минут, чтобы агар-агар набух.
- Поставить кастрюлю с сиропом на огонь и довести до кипения, постоянно помешивая. Как только сироп закипит, сразу снять его с огня.
- Разлить по формочкам и оставить застывать примерно на час.
- Аккуратно достать мармелад из формочек, по желанию обвалять в сахаре.
Время приготовления:
- 2,5 часа
Ингредиенты:
- 1 кг слив без косточек
- 100 мл воды
- 3 звездочки аниса
- 3 стакана сахара
Смотрите видео, как сделать полезный домашний мармелад за 15 минут:
Способ приготовления:
- Очистить сливы от косточек, добавить воду и звездочки аниса, накрыть крышкой и варить около 15 минут на слабом огне.
- Дать остыть и постоять около часа, чтобы пюре пропиталось анисовым ароматом.
- Анисовые звездочки вынуть, сливы протереть через сито.
- Добавить в пюре сахар, перемешать. Уваривать пюре на среднем огне около часа.
- Выложить массу в форму, застеленную пищевой пленкой, разровнять и дать застыть.
- Разрезать готовый мармелад на квадратики острым ножом.
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 3-4 яблока или груши
- Чуть больше 1/4 стакана воды
- 1 пакетик агар-агара (10 г)
- Ваниль, стевия и лимонный сок – по вкусу
Способ приготовления:
- Яблоки или груши очистить от внутренностей и шкурок. Отправить в духовку или микроволновку (можно потушить в сковороде). Потом превратить в пюре с помощью блендера.
- В это время взять чуть больше 1/4 стакана воды и один пакетик агар-агара (10 г). Плюс ваниль, стевия по вкусу и лимонный сок.
- Довести до кипения и и кипятить 3 минуты. Затем перемешать пюре и агар-агар, разложить по формочкам. Отправить в морозилку на 20-25 минут.
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- 200 г яблочного пюре
- 200 г ананасового пюре
- 150 г облепихового пюре (без косточек)
- 550 г сахара
- 16 г яблочного пектина (можно E440 пектин или "желтый") + 60 г сахара
- 140 г сиропа глюкозы
- 5 г лимонной кислоты
- 1 ст.л. воды
Способ приготовления:
- Очистите яблоки от кожуры и семян, нарежьте небольшими кусочками, залейте водой и проварите до мягкости. Слейте воду, пробейте яблоки блендером до состояния пюре.
- Соедините яблочное, ананасовое и облепиховое пюре. Добавьте сахар и сироп глюкозы, немного прогрейте.
- В миске смешайте пектин и 60 г сахара, влейте 1/3 теплого пюре, перемешайте венчиком и верните в сотейник к остальной части пюре. Перемешайте. На среднем огне, помешивая, варите до 108 градусов. Следите, чтобы пюре не пригорело.
- Растворите лимонную кислоту в 1 ст.л. воды и, когда градус достигнет 108, снимите с огня сотейник и влейте эту кислую водичку в пюре, перемешайте. Сразу залейте горячий мармелад в формы. Это могут быть и силиконовые формочки и металлическая рамка. Смазывать их ничем не нужно. Оставляем мармелад при комнатной температуре на 8-12 часов.
- Хранить мармелад можно 2-2,5 месяца в сухом, темном месте, в плотно закрытом контейнере, бережно уложив между листами пергамента. Перед подачей обваляйте мармелад в мелком сахаре.
Совет: для пюре используйте свежий или замороженный ананас.
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- 500 г зеленых яблок с большим количеством пектина
- 500 г слив сорта "Венгерка"
- 250 г сахара
- Сахар – для посыпки
Способ приготовления:
- Бланшируйте сливы, чтобы с них легче можно было снять кожицу. Для этого сделайте на сливах крестообразные надрезы и опустите в кипящую воду на несколько секунд.
- Удалите сердцевину у яблок, очистите от кожуры и нарежьте кубиками.
- Сложите в чашу мультиварки вместе с сахаром и очищенными сливами. Если сразу не получается удалить косточки из слив, это можно будет сделать позже, когда их мякоть немного размягчится.
- Установите режим "Тушение", снимите паровой клапан и готовьте в течение 3-4 часов, периодически помешивая мармелад.
- Когда фруктовая масса начнет отставать от стенок чаши мультиварки, выложите ее в широкую силиконовую форму и разровняйте ножом. Если силиконовый формы нет, вылейте массу на небольшой противень, застеленный пергаментной бумагой.
- Когда сливово-яблочный мармелад полностью застынет, аккуратно достаньте его из формы, нарежьте кубиками и обваляйте в сахаре.
Напомним, ранее мы делились рецептом тыквенного мармелада, а также писали, как сделать зефир на желатине.
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