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Как сделать полезный омлет на пару

Чтобы приготовить сытный и вкусный завтрак, вам понадобятся лишь яйца и молоко

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Омлет на пару
Омлет на пару
Фото: Depositphotos

Блюда, приготовленные на пару, считаются самыми полезными и низкокалорийными. Они содержат минимум жира, зато сохраняют практически все полезные вещества продуктов.

Смотрите видео, как сделать необычный омлет:

Если у вас есть пароварка, сделайте воздушный омлет по нашему рецепту. Он подойдет даже тем, кто следит за фигурой или занимается спортом.

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Воздушный омлет в пароварке

Время приготовления:

  • 25 минут

Калорийность:

  • 55 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 2 яйца
  • 100 мл молока
  • Соль, перец
  • Растительное масло

Способ приготовления:

  1. Яйца взбить их венчиком или миксером, добавить молоко. Посолить и поперчить по вкусу.
  2. Перелить полученную смесь в чашку пароварки, предварительно смазав ее растительным маслом. Включить таймер на 20 минут.
  3. Украсить готовое блюдо можно зеленым горошком и зеленью.

Полезный совет

Чтобы завтрак получился более сытным, можно на еще горячий омлет сверху натереть сыр, в результате получится очень аппетитная корочка. Этот вариант подойдет только тем, кто не соблюдает строгой диеты и не считает калорийность каждого блюда.

Для разнообразия также можно добавить кусочки ветчины, томатов, болгарского перца, креветки или зелень.

Напомним, ранее мы делились рецептом апельсинового пудинга на пару. "Сегодня" также писали, как варить свеклу на пару.

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Источник: domashniy.ru
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