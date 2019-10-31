Как сделать пончики в сиропе: пошаговый рецепт от Григория Германа

Готовим сладкие шарики по-индийски

Йогуртовые пончики, обжаренные во фритюре – вкусный десерт, который можно посыпать сахарной пудрой и съесть вместе с чаем, кофе или сыром. Рецепт от Григория Германа, ведущего телеканала "Украина".

Пончики в розовом сиропе

Пончики в сиропе Фото: Скриншот из видео

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

452 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 стакан муки

5 г разрыхлителя

4 ст.л. густого йогурта

6 ст.л. сливочного масла

1 стакан воды

2 стакана сахара

70 г варенья из розы

6 грецких орехов

Голубика

Способ приготовления:

Сделать густой сироп из воды, сахара и розового варенья. Не кипятить. Смешать все сухие ингредиенты и добавить мягкое сливочное масло, растереть в крошку. Затем добавить йогурт и замесить густое тесто. Нагреть растительное масло в сотейнике. Сделать из теста небольшие шарики, плиплюсните их в центре и обжарьте во фритюре до золотистого цвета. Готовые пончики сразу же бросить в сироп и оставить там на две-три минуты. Переложить сладкие шарики на тарелку, украсить грецкими орехами и голубикой.

Напомним, ранее мы делились лучшим рецептом пончиков с корицей от Юлии Высоцкой.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.