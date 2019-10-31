Как сделать пончики в сиропе: пошаговый рецепт от Григория Германа
Готовим сладкие шарики по-индийски
Йогуртовые пончики, обжаренные во фритюре – вкусный десерт, который можно посыпать сахарной пудрой и съесть вместе с чаем, кофе или сыром. Рецепт от Григория Германа, ведущего телеканала "Украина".
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Пончики в розовом сиропе
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 452 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 стакан муки
- 5 г разрыхлителя
- 4 ст.л. густого йогурта
- 6 ст.л. сливочного масла
- 1 стакан воды
- 2 стакана сахара
- 70 г варенья из розы
- 6 грецких орехов
- Голубика
Способ приготовления:
- Сделать густой сироп из воды, сахара и розового варенья. Не кипятить.
- Смешать все сухие ингредиенты и добавить мягкое сливочное масло, растереть в крошку. Затем добавить йогурт и замесить густое тесто.
- Нагреть растительное масло в сотейнике. Сделать из теста небольшие шарики, плиплюсните их в центре и обжарьте во фритюре до золотистого цвета.
- Готовые пончики сразу же бросить в сироп и оставить там на две-три минуты.
- Переложить сладкие шарики на тарелку, украсить грецкими орехами и голубикой.
Напомним, ранее мы делились лучшим рецептом пончиков с корицей от Юлии Высоцкой.
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Источник: Сегодня