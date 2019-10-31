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Как сделать пончики в сиропе: пошаговый рецепт от Григория Германа

Готовим сладкие шарики по-индийски

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:18

Йогуртовые пончики, обжаренные во фритюре – вкусный десерт, который можно посыпать сахарной пудрой и съесть вместе с чаем, кофе или сыром. Рецепт от Григория Германа, ведущего телеканала "Украина".

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Пончики в розовом сиропе

Пончики в сиропе
Пончики в сиропе
Фото: Скриншот из видео

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 452 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 стакан муки
  • 5 г разрыхлителя
  • 4 ст.л. густого йогурта
  • 6 ст.л. сливочного масла
  • 1 стакан воды
  • 2 стакана сахара
  • 70 г варенья из розы
  • 6 грецких орехов
  • Голубика

Способ приготовления:

  1. Сделать густой сироп из воды, сахара и розового варенья. Не кипятить.
  2. Смешать все сухие ингредиенты и добавить мягкое сливочное масло, растереть в крошку. Затем добавить йогурт и замесить густое тесто.
  3. Нагреть растительное масло в сотейнике. Сделать из теста небольшие шарики, плиплюсните их в центре и обжарьте во фритюре до золотистого цвета.
  4. Готовые пончики сразу же бросить в сироп и оставить там на две-три минуты.
  5. Переложить сладкие шарики на тарелку, украсить грецкими орехами и голубикой.

Напомним, ранее мы делились лучшим рецептом пончиков с корицей от Юлии Высоцкой.

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Источник: Сегодня
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