Как сделать постные конфеты с изюмом и орехами

Такие конфеты состоят исключительно из натуральных ингредиентов

Домашние постные конфеты Фото: freepik.com

Постные конфеты готовятся элементарно: вам нужно будет измельчить ингредиенты в блендере до получения однородной массы, сформировать шарики и обвалять их в кокосовой стружкой.

Смотрите видео, как выбрать качественные конфеты:

В итоге вы получите вкусный, полезный и сытный десерт, который поможет заменить вредные магазинные сладости.

Постные конфеты из овсянки с орехами и сухофруктами

Время приготовления:

20 минут

Калорийность:

325 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Хлопья овсяные быстрого приготовления – 6 ст. л.

Изюм – 0,5 стакана

Орехи кешью – 0,5 стакана

Соль – 1/8 ч. л.

Цедра лимона или апельсина – 1 ч. л.

Вода – 1-2 ст. л.

Стружка кокосовая – для посыпки

Способ приготовления:

Кешью, изюм и хлопья сложить в чашу блендера, добавить лимонную или апельсиновую цедру. Измельчить все до однородной массы. Если масса будет слишком сухая, добавьте в блендер воду – от 1 до 2 столовых ложек. Из получившейся массы скатать небольшие шарики. Выйдет примерно 16-18 штук. Обвалять шарики в кокосовой стружке. Хранить домашние постные конфеты при комнатной температуре или в холодильнике.

Как правильно снять цедру с лимона

Для приготовления блюд используют как свежую цедру лимона, так и сушеную, и замороженную. Чтобы получить свежую цедру, хорошо помойте цитрус под проточной водой. Затем ошпарьте кипятком, промокните салфеткой и натрите на терке верхний желтый слой лимона.

Напомним, ранее мы рассказывали, как выглядят конфеты для похудения. "Сегодня" также делились рецептом кокосовых конфет от Марины Боржемской.

Все подробности в спецтеме Рождественский пост 2019/2020

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