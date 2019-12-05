Как сделать постные конфеты с изюмом и орехами
Такие конфеты состоят исключительно из натуральных ингредиентов
Постные конфеты готовятся элементарно: вам нужно будет измельчить ингредиенты в блендере до получения однородной массы, сформировать шарики и обвалять их в кокосовой стружкой.
Смотрите видео, как выбрать качественные конфеты:
В итоге вы получите вкусный, полезный и сытный десерт, который поможет заменить вредные магазинные сладости.
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Постные конфеты из овсянки с орехами и сухофруктами
Время приготовления:
- 20 минут
Калорийность:
- 325 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Хлопья овсяные быстрого приготовления – 6 ст. л.
- Изюм – 0,5 стакана
- Орехи кешью – 0,5 стакана
- Соль – 1/8 ч. л.
- Цедра лимона или апельсина – 1 ч. л.
- Вода – 1-2 ст. л.
- Стружка кокосовая – для посыпки
Способ приготовления:
- Кешью, изюм и хлопья сложить в чашу блендера, добавить лимонную или апельсиновую цедру. Измельчить все до однородной массы.
- Если масса будет слишком сухая, добавьте в блендер воду – от 1 до 2 столовых ложек.
- Из получившейся массы скатать небольшие шарики. Выйдет примерно 16-18 штук.
- Обвалять шарики в кокосовой стружке.
- Хранить домашние постные конфеты при комнатной температуре или в холодильнике.
Как правильно снять цедру с лимона
Для приготовления блюд используют как свежую цедру лимона, так и сушеную, и замороженную. Чтобы получить свежую цедру, хорошо помойте цитрус под проточной водой. Затем ошпарьте кипятком, промокните салфеткой и натрите на терке верхний желтый слой лимона.
Напомним, ранее мы рассказывали, как выглядят конфеты для похудения. "Сегодня" также делились рецептом кокосовых конфет от Марины Боржемской.
Все подробности в спецтеме Рождественский пост 2019/2020
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