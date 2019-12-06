Как сделать постные начинки для блинов

Постные блины могут быть очень вкусными

Постные блины с фруктами Фото: freepik.com

Рождественский пост 2019-2020 начался 28 ноября и будет длиться до 6 января. В это время нельзя употреблять продукты животного происхождения, то есть яйца, молоко и мясо.

Смотрите видео, как приготовить дрожжевые блины с медом:

Постные блинчики готовят без яиц и молока. Для них используют различные начинки из фруктов, ягод, овощей и грибов. Кроме того, изделия из постного теста можно употреблять вегетарианцам и веганам.

Отличной начинкой для блинчиков станут овощи, например баклажаны или кабачки, лук, картошка и капуста. Для десертных вариантов подойдут мед, кленовый сироп, орехи, варенье, свежие или замороженные фрукты и ягоды.

Постные начинки для блинов

С картофелем и овощами. Почистите лук, мелко его нашинкуйте. Очистите морковку, натрите ее на крупной терке. Слегка поджарьте овощи на растительном масле. Очистите картошку, отварите ее в подсоленной воде. Слейте воду и разомните картошку в пюре. Добавьте в пюре жареные овощи.

С гречневой кашей и грибами. Отварите грибы, нарежьте. Обжарьте нашинкованный лук до золотистого цвета. Сварите гречневую кашу. Смешайте кашу, лук и гречку, посолите.

Блины с овощной начинкой Фото: Depositphotos

Из капусты. Мелко нашинкуйте капусту. Налейте на сковородку масло, насыпьте 2 ч. ложки сахара и подержите до тех пор, пока он не станет коричневым. Положите на сковородку капусту, посолите, поперчите, размешайте и потушите до готовности.

Из капусты и баклажанов. Мелко нашинкуйте капусту и потушите на сковородке до готовности. Отдельно обжарьте лук. Запеките баклажаны и прокрутите через мясорубку. Соедините ингредиенты, посолите, поперчите.

Блины с яблоками тонкие Фото: freepik.com

Из яблок. Очистите фрукты от кожуры и сердцевины, разрежьте их на части, положите в сковородку или кастрюльку, добавьте сахар, немного воды, корицы и тушите до мягкости. Выложите начинку на блинчики и сварите их конвертиком или трубочкой. Обжарьте их на сковородке с растительным маслом с двух сторон до румяной корочки.

С арахисовым маслом и бананами. Намажьте блинчики арахисовым маслом и выложите нарезанные бананы. По желанию посыпьте корицей, молотыми орехами или полейте медом.

Блины с бананами Фото: Depositphotos

Из замороженных ягод. Для начинки постных блинчиков можно использовать замороженные ягоды без косточек. После оттаивания плодов обязательно сливайте лишний сок. Чтобы наполнитель не потек, проварите его с крахмалом и охладите.

Напомним, ранее мы делились рецептом постных оладий на минералке.

Все подробности в спецтеме Рождественский пост 2019/2020

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