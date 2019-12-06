Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как сделать постные начинки для блинов

Постные блины могут быть очень вкусными

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:20
Постные блины с фруктами
Постные блины с фруктами
Фото: freepik.com

Рождественский пост 2019-2020 начался 28 ноября и будет длиться до 6 января. В это время нельзя употреблять продукты животного происхождения, то есть яйца, молоко и мясо.

Смотрите видео, как приготовить дрожжевые блины с медом:

Постные блинчики готовят без яиц и молока. Для них используют различные начинки из фруктов, ягод, овощей и грибов. Кроме того, изделия из постного теста можно употреблять вегетарианцам и веганам.

Читайте также:
Как приготовить вкусные постные кексы: три рецепта к чаю

Отличной начинкой для блинчиков станут овощи, например баклажаны или кабачки, лук, картошка и капуста. Для десертных вариантов подойдут мед, кленовый сироп, орехи, варенье, свежие или замороженные фрукты и ягоды.

Постные начинки для блинов

С картофелем и овощами. Почистите лук, мелко его нашинкуйте. Очистите морковку, натрите ее на крупной терке. Слегка поджарьте овощи на растительном масле. Очистите картошку, отварите ее в подсоленной воде. Слейте воду и разомните картошку в пюре. Добавьте в пюре жареные овощи.

С гречневой кашей и грибами. Отварите грибы, нарежьте. Обжарьте нашинкованный лук до золотистого цвета. Сварите гречневую кашу. Смешайте кашу, лук и гречку, посолите.

Блины с овощной начинкой
Блины с овощной начинкой
Фото: Depositphotos

Из капусты. Мелко нашинкуйте капусту. Налейте на сковородку масло, насыпьте 2 ч. ложки сахара и подержите до тех пор, пока он не станет коричневым. Положите на сковородку капусту, посолите, поперчите, размешайте и потушите до готовности.

Из капусты и баклажанов. Мелко нашинкуйте капусту и потушите на сковородке до готовности. Отдельно обжарьте лук. Запеките баклажаны и прокрутите через мясорубку. Соедините ингредиенты, посолите, поперчите.

Блины с яблоками тонкие
Блины с яблоками тонкие
Фото: freepik.com

Из яблок. Очистите фрукты от кожуры и сердцевины, разрежьте их на части, положите в сковородку или кастрюльку, добавьте сахар, немного воды, корицы и тушите до мягкости. Выложите начинку на блинчики и сварите их конвертиком или трубочкой. Обжарьте их на сковородке с растительным маслом с двух сторон до румяной корочки.

С арахисовым маслом и бананами. Намажьте блинчики арахисовым маслом и выложите нарезанные бананы. По желанию посыпьте корицей, молотыми орехами или полейте медом.

Блины с бананами
Блины с бананами
Фото: Depositphotos

Из замороженных ягод. Для начинки постных блинчиков можно использовать замороженные ягоды без косточек. После оттаивания плодов обязательно сливайте лишний сок. Чтобы наполнитель не потек, проварите его с крахмалом и охладите.

Напомним, ранее мы делились рецептом постных оладий на минералке.

Все подробности в спецтеме Рождественский пост 2019/2020

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Как приготовить постную яблочную шарлотку Как сделать постные конфеты с изюмом и орехами Как приготовить постные котлеты: ТОП-5 рецептов Постные яблочные пирожные: рецепт дня
блины Рождественский пост начинки постные рецепты
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

«Умер смешно»: Сафронов о судьбе засосанного в унитаз сына
«Умер смешно»: Сафронов о судьбе засосанного в унитаз сына
Схватка белки со змеей. Она спасала своих деток. Видео
Схватка белки со змеей. Она спасала своих деток. Видео
История и правила приготовления: блюдо из картофеля – деруны
История и правила приготовления: блюдо из картофеля – деруны
Торт «минутка» без выпечки
Торт «минутка» без выпечки
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 10:14Fun

6 декабря: какой праздник, что нельзя делать и приметы

Вчера, 08:58Fun

Девушки из "Мисс Вселенная" ошарашили сеть снимками без косметики

4 декабряШоу-бизнес

Анна Ризатдинова и Женя Кот публично поссорились: резкий комментарий финалистки "Танців з зірками"

4 декабряЭксклюзив

"Меня привезли в рабство": "Мисс Украина Вселенная 2019" Анастасия Суббота о жизни в Китае, замужестве и необычном хобби

4 декабряFun

Сын миллионера 21 год живет на улице с протянутой рукой: фото

4 декабряШоу-бизнес

"Дела обстоят очень тяжело": известный российский певец о состоянии Анастасии Заворотнюк

4 декабряFun

4 декабря: какой праздник, как провести день и что нельзя делать

4 декабряFun

Введение во храм Пресвятой Богородицы 2019: что ни в коем случае нельзя делать

4 декабряFood

Традиционные салаты на Новый год: ТОП-5 рецептов

4 декабряFun

Мужчина нашел в реке клад стоимостью 2,4 миллиона гривен: фото

4 декабряТехно

Брат наркобарона Пабло Эскобара представил "неубиваемый" смартфон: фото

3 декабряПсихология

Психиатры выяснили, почему у половины бездомных людей травмы головы

3 декабряFun

"Это последняя купюра. Люблю тебя, папа": надпись на банкноте растрогала сеть

3 декабряEvents

Гороскоп на год Белой Крысы 2020: ТОП-3 самых богатых знаков зодиака

3 декабряШоу-бизнес

"Другой человек": Влад Яма с необычной прической показал, как выглядел 16 лет назад

3 декабряТехно

MIUI 11 стала доступна для старых смартфонов Xiaomi

Новости партнеров

Фото дочери Кузьмы Скрябина пробирает до глубины души
Фото дочери Кузьмы Скрябина пробирает до глубины души
Девушка дня. У Александра Зубкова невероятно красивая невеста!
Девушка дня. У Александра Зубкова невероятно красивая невеста!
Салат по-королевски: божественно вкусно
Салат по-королевски: божественно вкусно
Почему не нужно заправлять постель по утрам
Почему не нужно заправлять постель по утрам
56-річна Лоліта прийшла в
56-річна Лоліта прийшла в "голому" вбранні на музичну премію
Яблочный пирог «Нереально вкусный». Рецепт
Яблочный пирог «Нереально вкусный». Рецепт
Фитнес-модель Изабель Мунос любит свое тело и заботится о нем!
Фитнес-модель Изабель Мунос любит свое тело и заботится о нем!
Найден неожиданный способ распознавания рака
Найден неожиданный способ распознавания рака