Как сделать постные начинки для блинов
Постные блины могут быть очень вкусными
Рождественский пост 2019-2020 начался 28 ноября и будет длиться до 6 января. В это время нельзя употреблять продукты животного происхождения, то есть яйца, молоко и мясо.
Смотрите видео, как приготовить дрожжевые блины с медом:
Постные блинчики готовят без яиц и молока. Для них используют различные начинки из фруктов, ягод, овощей и грибов. Кроме того, изделия из постного теста можно употреблять вегетарианцам и веганам.
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Отличной начинкой для блинчиков станут овощи, например баклажаны или кабачки, лук, картошка и капуста. Для десертных вариантов подойдут мед, кленовый сироп, орехи, варенье, свежие или замороженные фрукты и ягоды.
С картофелем и овощами. Почистите лук, мелко его нашинкуйте. Очистите морковку, натрите ее на крупной терке. Слегка поджарьте овощи на растительном масле. Очистите картошку, отварите ее в подсоленной воде. Слейте воду и разомните картошку в пюре. Добавьте в пюре жареные овощи.
С гречневой кашей и грибами. Отварите грибы, нарежьте. Обжарьте нашинкованный лук до золотистого цвета. Сварите гречневую кашу. Смешайте кашу, лук и гречку, посолите.
Из капусты. Мелко нашинкуйте капусту. Налейте на сковородку масло, насыпьте 2 ч. ложки сахара и подержите до тех пор, пока он не станет коричневым. Положите на сковородку капусту, посолите, поперчите, размешайте и потушите до готовности.
Из капусты и баклажанов. Мелко нашинкуйте капусту и потушите на сковородке до готовности. Отдельно обжарьте лук. Запеките баклажаны и прокрутите через мясорубку. Соедините ингредиенты, посолите, поперчите.
Из яблок. Очистите фрукты от кожуры и сердцевины, разрежьте их на части, положите в сковородку или кастрюльку, добавьте сахар, немного воды, корицы и тушите до мягкости. Выложите начинку на блинчики и сварите их конвертиком или трубочкой. Обжарьте их на сковородке с растительным маслом с двух сторон до румяной корочки.
С арахисовым маслом и бананами. Намажьте блинчики арахисовым маслом и выложите нарезанные бананы. По желанию посыпьте корицей, молотыми орехами или полейте медом.
Из замороженных ягод. Для начинки постных блинчиков можно использовать замороженные ягоды без косточек. После оттаивания плодов обязательно сливайте лишний сок. Чтобы наполнитель не потек, проварите его с крахмалом и охладите.
Напомним, ранее мы делились рецептом постных оладий на минералке.
Все подробности в спецтеме Рождественский пост 2019/2020
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